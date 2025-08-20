【離婚は「損得マインド」情よりお金。】年金分割、不動産・預貯金・退職金などの分与、慰謝料… 人生100年時代の幸福な未来のために。『熟年離婚 女性がお金で損をしない本』8月20日発売！

河出書房新社

上級プロ夫婦問題カウンセラー＆ファイナンシャルプランナーの寺門美和子による、熟年離婚における「お金の常識と賢い知恵」をやさしく説いた図解ハウツー書『熟年離婚 女性がお金で損をしない本』（税込定価1,793円）を、株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）から2025年8月20日に発売いたします。

人生１００年時代のいま、気持ちはほぼ離婚決定だとしても、離婚した後の日々の暮らし・人生の歩みが心配です。

本書は、離婚のおもにお金に関する知識と方法を解説したハウツー書です。著者が日ごろ、相談者から受けている質問のなかでも、とくによく聞かれる重要なポイントを集めて一冊にまとめました。

離婚する手順は？

離婚後の生活やお金は？

具体的な手続きは？

賢く離婚するコツとは？

など、離婚にまつわる大切な話が詰まっています。著者が、自身の泥沼離婚の経験から得た気づきをベースに、図をたくさん用いて、専門知識をわかりやすく、読者目線で解説します。

熟年での離婚だから、もう人生は残りわずか…ではありません。多くの人に、結婚期間よりよほど長い時間が待っています。人生をもう一度、歩みなおすスタートラインに立つのです。

これから心豊かに、幸せいっぱいに生きるうえで、さしあたり「お金の心配がない」ことは、気持ちをとても軽くしてくれます。

離婚マネーの賢い知恵と方法を学べる注目の新刊『熟年離婚 女性がお金で損をしない本』の発売にぜひご注目ください！

●『熟年離婚 女性がお金で損をしない本』もくじ

プロローグ●離婚して幸せな人、離婚を後悔する人

人生１００年時代、離婚後の「人生のリスク」とは

お金の試算もせずに離婚するのは厳禁です

離婚したあとのおひとりさま“終活”とは ……ほか

１章●離婚後の人生資金、どう用意しますか？

離婚は善悪ではなく「損得マインド」で考える

「年金分割で半分もらえる」わけではない

長年続けた「主婦業」は立派なキャリアです ……ほか

２章●離婚の準備から成立まで何をどう進める？

離婚を考え始めたとき「相談すべき人」とは

離婚のカタチ「協議離婚」「調停離婚」「和解離婚」「裁判離婚」とは

注目されているＡＤＲ調停（裁判外紛争解決手続き）とは ……ほか

３章●さまざまな「財産」の分与の知識と方法

預貯金は「必ず半分もらえる」わけではない

住宅ローンの「残債」はどう処理すればよいか？

相手の「不貞」による離婚。慰謝料の相場は？ ……ほか

４章●離婚の決心がつかない。こんな選択肢もあります

覚えておきたい「別居」するときの注意点

「卒婚」と「離婚」の違い、デメリットは？

すぐに離婚できないなら「離婚約」という方法もある ……ほか

５章●離婚後の長い人生を上手にデザインする法

簡易マネープランをつくると未来が可視化される

熟年向けキャリアアップの３つのポイントとは

熟年離婚と終活・相続計画はワンセット ……ほか

◆あなたの離婚リテラシーをチェック…ジャンル別の50項

◆あなたの離婚リテラシーをチェック…55歳以上の11項

●著者 寺門 美和子 ――てらかど・みわこ

１９６５年、東京生まれ。明治大学付属中野高校卒。女性の「お金問題」と「パートナー問題」の総合専門家。ファッション・流通業界で働いた後、２９歳で結婚し夫の事業をサポートするも、３年あまりの調停・裁判を経て、４８歳で離婚。自己の体験をきっかけに起業を決意し、上級プロ夫婦問題カウンセラー、ファイナンシャルプランナー、ＡＦＰ、相続診断士、公的保険アドバイザー、終活カウンセラーなどの資格を取得。さまざまな相談に複合的に幅広く対応している。現在、一般社団法人夫婦問題診断士協会代表理事、縁ディングノートプランナー協会理事などを務める。共著に『別れても相続人』（光文社）がある。

