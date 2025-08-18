QEEQ、日本語サイトを開設、日本市場でのサービス強化を図る

QOMPASS VOYAGE LIMITED

海外レンタカー予約プラットフォームQEEQ（キック）は2017年に日本語版ウェブサイトを正式に立ち上げ、日本のお客様により使いやすいサービスを提供し、海外ドライブ旅行のニーズに応えています。国際展開の重要な一環として、日本語サイトはローカライズされたインターフェースやカスタマーサポート、さらには日本市場向けの特別割引やコンテンツを提供しています。サイト開設以降、多くの日本の個人旅行者やビジネスユーザーを獲得し、豊富なデータと運営経験を蓄積してきました。これが今後のサービス拡充や市場戦略の基盤となることを期待しています。QEEQの担当者は「日本語サイトの開設により、日本のユーザーにより寄り添ったサービスが可能になりました。今後も日本市場への注力を強化し、より良い体験を提供します」と述べています。

■ QEEQについて

QEEQ公式サイト :https://jp.qeeq.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes

ドライブ旅の自由を、もっと身近に──QEEQ（キック）は、世界200以上の国と地域、10万店舗以上のレンタカーを一括比較・予約できるオンラインプラットフォームです。日本語サイト（https://jp.qeeq.com/(https://jp.qeeq.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)）では、日本人旅行者のニーズに合わせた機能が充実しております。リアルタイム価格比較、24時間年中無休の日本語カスタマーサポート、LINEによる即時対応、無料現地ガイドなど、初めての海外ドライブでも安心してご利用いただけます。創業以来、「海外ドライブをもっと手軽に」というミッションのもとで、サービスの質を磨き続けてきました。その成果として、2022年から3年連続で「アジア最高のレンタカー予約サイト」に選出されました。さらに2024年には革新的なビジネスモデルが評価され、「ビジネスエクセレンスアワード」を受賞しています。これからも旅行者にとって便利で魅力的な情報とサービスを発信してまいります。

