防虫機能がある面ファスナー式結束バンド 「虫除けグリップタイ」の販売開始について
「インシュロック（R）*」でおなじみの、結束バンドをはじめとする配線資材の総合メーカー、ヘラマンタイトン株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：関 智見）は、様々な歩行虫に対して防虫効果を発揮する面ファスナー式結束バンド「虫除けグリップタイ」を8月27日（水）より販売開始いたします。
──────────────────
【虫除けグリップタイ】の特長
──────────────────
防虫機能付きグリップタイ
通り道に巻くだけで、害虫の侵入を低減できる、防虫機能が付いたグリップタイです。
フック面に忌避成分を配合
アリ類など様々な虫が嫌う忌避成分「エトフェンプロックス」をフック面に配合しました。
接触により効果を発揮
気化ではなく接触により効果を発揮するため、長寿命で吸引や混入の恐れがありません。
＊「インシュロック」は、ヘラマンタイトン株式会社の登録商標です。
────────────────
【製品詳細（弊社Webサイト）】
────────────────
https://www.hellermanntyton.co.jp/product/cabletie/griptie/gtr_mushi
───────────
【製品仕様】
───────────
型番
型番：GTR-MUSHI-1M
全長・幅
全長：1m 幅：（50.0）mm
材質・色
材質：ループ/ナイロン フック/ポリプロピレン 色：黒
価格
オープン
■ヘラマンタイトンについて
HellermannTyton（ヘラマンタイトン）グループは、1935年にドイツで創業されて以来80年以上にわたり、インシュロックをはじめとした、結束、固定、識別、絶縁、保護、管理、接続商品の製造・販売会社として世界各国で活躍してきました。現在グループの商品は電気・電子機器、自動車、通信を中心に世界中の幅広い業界で使用されています。
日本法人は1970年に設立され、研究開発部門から金型製造、設計、品質保証部門まで同一敷地内に配置した国内工場で、高品質な製品を生産し続け、お客様からのご支持を長年にわたりいただいております。
以上