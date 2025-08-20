

防虫機能がある面ファスナー式結束バンド 「虫除けグリップタイ」の販売開始について

「インシュロック（R）*」でおなじみの、結束バンドをはじめとする配線資材の総合メーカー、ヘラマンタイトン株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：関 智見）は、様々な歩行虫に対して防虫効果を発揮する面ファスナー式結束バンド「虫除けグリップタイ」を8月27日（水）より販売開始いたします。

──────────────────

【虫除けグリップタイ】の特長

──────────────────

防虫機能付きグリップタイ

通り道に巻くだけで、害虫の侵入を低減できる、防虫機能が付いたグリップタイです。

フック面に忌避成分を配合

アリ類など様々な虫が嫌う忌避成分「エトフェンプロックス」をフック面に配合しました。

接触により効果を発揮

気化ではなく接触により効果を発揮するため、長寿命で吸引や混入の恐れがありません。

＊「インシュロック」は、ヘラマンタイトン株式会社の登録商標です。

────────────────

【製品詳細（弊社Webサイト）】

────────────────

https://www.hellermanntyton.co.jp/product/cabletie/griptie/gtr_mushi

───────────

【製品仕様】

───────────

型番

型番：GTR-MUSHI-1M

全長・幅

全長：1m 幅：（50.0）mm

材質・色

材質：ループ/ナイロン フック/ポリプロピレン 色：黒

価格

オープン

■ヘラマンタイトンについて

HellermannTyton（ヘラマンタイトン）グループは、1935年にドイツで創業されて以来80年以上にわたり、インシュロックをはじめとした、結束、固定、識別、絶縁、保護、管理、接続商品の製造・販売会社として世界各国で活躍してきました。現在グループの商品は電気・電子機器、自動車、通信を中心に世界中の幅広い業界で使用されています。

日本法人は1970年に設立され、研究開発部門から金型製造、設計、品質保証部門まで同一敷地内に配置した国内工場で、高品質な製品を生産し続け、お客様からのご支持を長年にわたりいただいております。

以上