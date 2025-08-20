こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
クリンスイ5年保存水 販売終了のお知らせ
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社では<クリンスイ5年保存水>を2013年３月から販売開始し、地震や災害などによる水道水供給の停止といった、浄水器が使用できない事態への備えとして法人向けや家庭用備蓄品として提供してまいりました。
大変多くのお客様にご愛顧いただいておりましたが、この度、9月末日をもちまして販売を終了とさせていただくこととなりました。
お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【対象製品】
・5年保存水2L（6本入）
・5年保存水500ml（24本入）
【終了時期】
2025年9月末日 ※在庫状況によっては前後する場合がございます。
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
1984年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。
クリンスイ URL：https://www.cleansui.com
クリンスイ WEB JOURNAL：https://brand.cleansui.com/journal
Instagram 公式アカウント：@cleansui_knows https://www.instagram.com/cleansui_knows/
X公式アカウント：@Cleansui_jp https://x.com/Cleansui_jp
LINE公式アカウント：https://x.gd/cNETq
