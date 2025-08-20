テレビに貼るだけで、音が手元に届く。 ライソン『集音マイク付き お手元スピーカー YSP-100』新発売！
テレビの音声が聞き取りにくい…でも音量は上げたくない--そんなお悩みを解決する手元スピーカーが登場！
ライソン株式会社(所在地：大阪府東大阪市、代表取締役：山俊介)は、テレビに貼り付けて音を拾う「集音マイク」を搭載した『集音マイク付き お手元スピーカー YSP-100』を2025年8月20日（水）より順次、発売いたします。
集音マイク付き お手元スピーカー YSP-100
■ テレビに“貼るだけ”の集音マイクで、音声を直接キャッチ！
本製品の特長は、付属の「集音マイク」をテレビのスピーカー部に直接貼り付けて使える点。
テレビ本体の音声をクリアな状態でダイレクトに拾い出し、5mのケーブルを通じてお手元スピーカーに届けます。
これにより、テレビの音量を無理に上げる必要がなく「周囲に迷惑をかけずに自分の聞きやすい音量で視聴」が可能になります。
有線接続のため、ワイヤレスにありがちな音声遅延や接続トラブルの心配も不要。機械が苦手な方でも、貼って、つないで、電源を入れるだけの簡単操作です。
集音マイクを テレビのスピーカーに貼り付けて使えば、テレビ・スピーカーどちらからも音声を出力可能
使用方法①
使用方法②
集音マイクを貼る方法のほかにも、テレビのヘッドホン（イヤホン）ジャックにスピーカーのコードを接続して使用することも可能です。
■ キッチンでも、リビングでも、もっと快適なテレビ時間を。ご高齢者のギフトや「敬老の日」にもおすすめ。
リビングで：家族とテレビを見ながら、自分だけボリュームアップ
キッチンで：料理や洗い物中でも、番組の音を手元でしっかりキャッチ
寝室で：音漏れを抑えながら静かにテレビを楽しむ
暮らしの中で「音が届きにくい場面」に、やさしく寄り添う一台です。
料理をしながらテレビの音を聞きたい方、ご高齢者へのギフト、「敬老の日」にもおすすめです。
リビングで
キッチンで
寝室で
■ 製品概要
製品名：集音マイク付きお手元スピーカー YSP-100
製品コード：KAYSP-100B
JANコード：4573468826360
スピーカー仕様：モノラル密閉型（口径φ75mm）
最大出力：5W
インピーダンス：4Ω
電源：単3形アルカリ乾電池×3本（別売）
連続再生時間：約100時間（使用環境による）
サイズ：W140 × D130 × H120 mm
コード長：5m
重量：340g（電池含まず）
付属品：集音マイク（貼り付け用両面テープ付き）
参考小売価格：3,300円（税込）
製品外観
■ 会社概要
社名： ライソン株式会社
本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33
代表者： 代表取締役 山 俊介
設立： 1991年2月2日
資本金： 2,050万円
TEL： 06-6789-0877
FAX： 06-6789-6111
事業概要： 自社ブランド製品の企画・開発・販売
公式ホームページ： https://www.lithon.co.jp