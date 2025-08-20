テレビの音声が聞き取りにくい…でも音量は上げたくない--そんなお悩みを解決する手元スピーカーが登場！

ライソン株式会社(所在地：大阪府東大阪市、代表取締役：山俊介)は、テレビに貼り付けて音を拾う「集音マイク」を搭載した『集音マイク付き お手元スピーカー YSP-100』を2025年8月20日（水）より順次、発売いたします。



集音マイク付き お手元スピーカー YSP-100







■ テレビに“貼るだけ”の集音マイクで、音声を直接キャッチ！

本製品の特長は、付属の「集音マイク」をテレビのスピーカー部に直接貼り付けて使える点。

テレビ本体の音声をクリアな状態でダイレクトに拾い出し、5mのケーブルを通じてお手元スピーカーに届けます。

これにより、テレビの音量を無理に上げる必要がなく「周囲に迷惑をかけずに自分の聞きやすい音量で視聴」が可能になります。

有線接続のため、ワイヤレスにありがちな音声遅延や接続トラブルの心配も不要。機械が苦手な方でも、貼って、つないで、電源を入れるだけの簡単操作です。





集音マイクを テレビのスピーカーに貼り付けて使えば、テレビ・スピーカーどちらからも音声を出力可能



使用方法①



使用方法②



集音マイクを貼る方法のほかにも、テレビのヘッドホン（イヤホン）ジャックにスピーカーのコードを接続して使用することも可能です。

■ キッチンでも、リビングでも、もっと快適なテレビ時間を。ご高齢者のギフトや「敬老の日」にもおすすめ。

リビングで：家族とテレビを見ながら、自分だけボリュームアップ

キッチンで：料理や洗い物中でも、番組の音を手元でしっかりキャッチ

寝室で：音漏れを抑えながら静かにテレビを楽しむ

暮らしの中で「音が届きにくい場面」に、やさしく寄り添う一台です。

料理をしながらテレビの音を聞きたい方、ご高齢者へのギフト、「敬老の日」にもおすすめです。



リビングで



キッチンで



寝室で



■ 製品概要

製品名：集音マイク付きお手元スピーカー YSP-100

製品コード：KAYSP-100B

JANコード：4573468826360

スピーカー仕様：モノラル密閉型（口径φ75mm）

最大出力：5W

インピーダンス：4Ω

電源：単3形アルカリ乾電池×3本（別売）

連続再生時間：約100時間（使用環境による）

サイズ：W140 × D130 × H120 mm

コード長：5m

重量：340g（電池含まず）

付属品：集音マイク（貼り付け用両面テープ付き）

参考小売価格：3,300円（税込）



製品外観



■ 会社概要

社名： ライソン株式会社

本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33

代表者： 代表取締役 山 俊介

設立： 1991年2月2日

資本金： 2,050万円

TEL： 06-6789-0877

FAX： 06-6789-6111

事業概要： 自社ブランド製品の企画・開発・販売

公式ホームページ： https://www.lithon.co.jp