【9/11 セミナー開催】N=1との共創と、データ活用で価値を創出する診断・検査サービスの顧客体験とは？

株式会社STYZ9月11日（木）16時から「N=1との共創で価値創出！ 個人向け診断・検査サービスの未来をデザインする」 セミナーを開催します。

株式会社STYZ（東京都渋谷区、田中辰也 代表取締役社長）は、当社内で運営するインクルーシブデザインスタジオCULUMU（くるむ）主催のオンラインセミナーを2025年9月11日（木）16時から開催します。

セミナー概要

セミナーお申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4488861/view

個人向け診断・検査サービスは、その専門性から「結果が分かりにくい」「次の行動に繋がらない」という課題をかかえがちです。

本セミナーでは、CULUMUが実践する当事者共創のアプローチに基づき、N=1の当事者リサーチとデータ活用を通じて、診断・検査サービスの新たな価値創造とサービス設計を解説します。単なる検査結果の提供に留まらず、利用者の生活に寄り添い、健康行動を促すサービスデザインのヒントをお届けします。DX推進や新規サービス開発を担う皆様に、データとデザインを融合させた成功戦略をお伝えします。

このような方におすすめ

登壇者プロフィール

- 個人向け健康検査サービスを提供している企業で、経営、新規事業開発、DX推進に携わる方- 検査結果の提供に留まらず、利用者の行動変容や健康管理に繋がる新たなサービスを創出したい方- N=1の当事者リサーチとデータ活用を組み合わせた、サービスデザインのアプローチを学びたい方- 予防医療・パーソナルヘルスケア領域で、持続可能なサービス提供を目指したいと考えている方デザインスタジオCULUMU CEO室 室長 ／ 佐藤 徹（さとう とおる）

デザインスタジオCULUMU

CEO室 室長

佐藤 徹（さとう とおる）

株式会社STYZにて、SDGs・CSR・パーパスを軸とした企業向けコンサルティングや新規事業開発支援を手掛ける。医療・福祉、文化・芸術継承など多岐にわたる非営利団体の運営支援にも従事し、幅広い視点でクライアントの課題解決に取り組む。

インクルーシブデザインスタジオCULUMUでは、調査研究・新規事業開発、コンテンツマーケティングや啓発に従事している。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/271_1_f485fde0e47c3e308a7c936422c75e5a.jpg?v=202508201027 ]

インクルーシブデザインスタジオCULUMUについて

CULUMUの支援は「共創プロセスを取り入れた新たな事業創造支援」「尖ったインサイトを発見するリサーチ支援」「アイデアを形にするプロトタイピング支援」「全ての人にやさしい空間・建築デザイン支援」「価値を最大化するブランディング・アクセシビリティ支援」などがあります。

インクルーシブデザインスタジオCULUMUは、高齢者や障がい者、外国人やマタニティ、Z世代・α世代など多様なユーザー、当事者と共創するインクルーシブデザインスタジオです。ビジネスコンサルタント、UXデザイナー、UIデザイナー 、プロダクトマネージャー、エンジニアなど多数スペシャリストが在籍しているので、さまざまな事業開発の支援が可能です。

また5,000団体以上の非営利団体との繋がりを通じた希少なN=1が多く集まる調査パネルを基に、これまでリーチが困難であった人々を含む多様な人々とマッチングと定性的な調査が提供可能です。当サービスは公益財団法人日本デザイン振興会より「NPOやNGOと連携し、当事者との距離が近く洗練されたプロダクト開発の手助けになる」と評価いただき、「2024年度グッドデザイン賞」を受賞しました。

これまでデザイン＆開発案件で大手企業からスタートアップまで過去100件以上の幅広い取引実績があります。また、NPO・研究機関など多様なユーザーを支援するD&Iパートナーや開発パートナーも豊富で、従来の事業開発のみならず、社会課題への専門性やD&Iに取り組むプロジェクトも豊富な経験があります。

株式会社 STYZ 概要

「民間から多種多様な社会保障を行き渡らせる」をミッションに掲げ、STYZは３つの事業があります。非営利セクターを中心に新しく資金流入を促す『ドネーションプラットフォーム事業』、企業課題と社会課題の解決を共に目指す『インクルーシブデザイン事業』。そして、次世代的なテクノロジーで人間ならではの体験を創造する『システム開発&エンジニアリング事業』になります。3つの事業を通じて、企業（ビジネスセクター）・行政（パブリックセクター）、NPO（ソーシャルセクター）、個人との媒介となり、社会の課題解決の促進を行います。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/271_2_64fafc90391c9f7a9b19b7cfbfbbab42.jpg?v=202508201027 ]