PLAN-Bマーケティングパートナーズ、生成AI時代に求められる「独自性」を創出する『アンケートコンテンツ制作サービス』を提供開始

株式会社PLAN-B

SEOを中心としたデジタル領域全般のマーケティング支援を行う株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ （東京都品川区、代表取締役：鳥居本 真徳、以下「当社」）は、生成AIの普及によりコンテンツの「独自性」がこれまで以上に求められる中、アンケート調査を活用して信頼性の高い一次情報を創出し、SEO効果の最大化を支援する『アンケートコンテンツ制作サービス』を新たに提供開始いたしました。

■「アンケートコンテンツ制作サービス」提供開始の背景

近年、ChatGPTなどの生成AIが急速に普及し、ユーザーの検索行動は大きく変化しています。それに伴い、Web上には単に網羅性を重視しただけの情報コンテンツが氾濫し、従来の「検索上位の情報をまとめる」ようなコンテンツ作成手法では、SEOにおける上位表示が困難になっています。

このような状況下で、Googleは独自性の高いコンテンツを評価する傾向を強めていることから、「独自性」や「一次情報」の重要性が増しています。実際に、当社が2025年7月に実施した調査（※）では、アンケートなどの「調査」コンテンツは、一般的な解説記事と比較して、自然検索からの流入に対する大規模言語モデル（LLM）からの流入比率が約3.7倍高く、コンバージョン率においても優位性が見られました。

しかし、「どのような情報がユーザーにとって有益な独自情報か」を戦略的に企画し、アンケート調査や専門家への取材を通じて一次情報を収集・コンテンツ化するには、特別なノウハウと多くのリソースが必要となり、多くの企業にとって大きな課題となっています。

こうした背景を踏まえ、当社はこれまで培ってきたSEOの知見とコンテンツ企画力を活かし、企業の「独自性」あるコンテンツ作りを支援するため、本サービスの提供を開始いたしました。

※『【独自調査】「ニュース・お知らせ」ページでCVR13％超え？AI時代に成果を出すコンテンツの意外な共通点｜生成AI流入 vs 自然検索流入の相関調査』より URL：https://www.plan-b.co.jp/news/ai_report_202508/

■「アンケートコンテンツ制作サービス」概要

「アンケートコンテンツ制作サービス」は、「SEO記事とアンケート調査が融合したコンテンツ」を制作するサービスです。

貴社の業界に特化したコンサルタントが、事業戦略や顧客インサイトに基づいてコンテンツを企画。その企画に沿った独自のアンケート調査を実施し、他にはない貴社だけの一次情報を創出します。収集したデータを基に、検索ユーザーにとって有益で、かつLLMにも評価される独自性の高いコンテンツを作成し、企画から調査、記事化までをワンストップで代行いたします。

■サービスの特長

■費用

- 【独自の企画設計】業界特化コンサルタントをアサイン貴社の顧客が求める価値と検索エンジンマーケティングへの深い理解を基に、貴社ならではの価値を提供できる企画を設計します。- 【独自の情報収集】アンケートの実施独自のアンケート調査により、Web上の二次情報だけでは得られない、貴社だけの一次情報を確保します。- 【パッケージ】専門ノウハウが必要な業務一式を代行企画・調査設計・アンケート実施・データ分析・記事制作といった専門ノウハウが必要な業務をすべて代行するため、貴社の負担なく独自コンテンツを作成できます。

28万円（税抜）～

※記事2本、アンケート1式（スクリーニング回収数2,000・スクリーニング設問数5問以内の場合）、MTG2回を含むモデルケースの費用です。

※記事の本数・文字数や、アンケートの回収数・設問数によって価格は変動します。

■お問い合わせ先

サービスの詳細、お見積りのご相談については、こちらよりお気軽にお問い合わせください。

https://service.plan-b.co.jp/contact/(https://service.plan-b.co.jp/contact/)

■株式会社PLAN-BマーケティングパートナーズのSEOコンサルティングサービス

当社のSEOコンサルティングは、「お客様のビジネス理解」と「成果につながる戦略設計」に特化しています。サービス継続率95.3％(※)の実績を持ち、業界ごとのSEO対策と検索アルゴリズムに関する豊富な知識と経験を活かし、お客様の事業成長を支援します。

※弊社「SEOコンサルティングサービス」を1ヶ月を超える契約期間でご契約のお客様が対象

※集計期間（2024/01～2024/12）中に月額最大金額を20万円以上でご契約のお客様（当社お客様の87%は月額最大金額が20万円以上）が対象

▼サービスサイト

https://www.plan-b.co.jp/solution/seo/consulting/

▼資料ダウンロードはこちら

https://lp.plan-b.co.jp/offerpage_serviceguide_seo_consulting.html

■株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズについて

PLAN-Bマーケティングパートナーズは、SEOやWeb広告などデジタルマーケティングに強みを持つ株式会社PLAN-Bと、総合広告会社として豊富な実績を誇るADKグループによって設立されたジョイントベンチャーです。

18年にわたる支援実績をもつSEOコンサルティングサービスを始め、Google Premier Partnerおよび Yahoo! JAPAN セールスパートナーを取得しているWeb広告運用代行サービス等を展開しており、 デジタルマーケティング戦略の立案から施策実行までを一括で担い、売上拡大を目指す企業様を支援しています。

ホームページ： https://www.pbmp.co.jp/(https://www.pbmp.co.jp/)

■PLAN-Bグループについて

PLAN-Bグループは『世界中の人々に「！（驚き）」と「(ハート)（感動）」を』を経営理念とし、デジタルマーケティング事業やマーケティングDX事業を中心に、顧客志向と技術力を強みにお客様の事業成長に貢献するデジタルマーケティングエージェンシーです。

あらゆるマーケティング課題を解決するパートナーとして数多くの支援実績を持ち、SEO、SNSマーケティング、広告・プロモーションなどのコンサルティングをはじめ、SEOツール『SEARCH WRITE(https://searchwrite.jp/)』やSNSのROIを最大化する統合型インハウス支援ツール『Cast Me!(https://castme.jp/)』などのマーケティングDXツールを提供しています。

【会社概要】

会社名：株式会社PLAN-B

大阪本社：大阪市西区新町 1-28-3 四ツ橋グランスクエア 6階

東京本社：東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 3階

代表者：代表取締役 鳥居本 真徳

設立：2003年10月22日

ホームページ：https://www.plan-b.co.jp

【運営メディア】

- SEO、インターネット広告、Web改善など最新のデジタルマーケティング情報メディア「PINTO!(https://www.plan-b.co.jp/blog/)」- SEOの基礎を学ぶ方へおすすめの記事「SEO対策とは？SEOで上位表示する効果的な施策と事例(https://www.plan-b.co.jp/blog/seo/57421/)」- YouTube「PLAN-Bチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCbCt_CpmbTqU675t1Pjofqw)」