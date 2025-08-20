『ロボット産業／ロボット・エンジニアリング白書2025年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2025年8月20日、『ロボット産業／ロボット・エンジニアリング白書2025年版』の発刊ならびにその概要を発表した。


産業ロボットからメカトロニクス、AI×IoT×ロボティクスまで──業界構造と最新市場予測を一挙集約。垂直統合型プラットフォーマーからAIクラウド中堅、革新的スタートアップ動向まで、あらゆるインサイトを網羅した“ロボット産業／ロボット・エンジニアリング総覧白書”。各レイヤーの役割分担から、システムインテグレーション市場の伸長予測、主要企業の二大戦略、先端技術トレンドまで、未来戦略立案に欠かせない要点を簡潔に整理し、丹念に解析した、本領域における白眉の総覧資料である。




以下、本白書の要点を抽出し、提示する。



A. 業界構造とレイヤード戦略



1.ロボティクス／エンジニアリング業界構造


　-４つのレイヤー（部品メーカー、ロボットメーカー、システムインテグレータ、アプリケーションプロバイダ）


2.地域別・統合領域別特性


　-アジア太平洋主導の成長、北米のIT/OT高度統合、欧州の協働ロボ重点化


3.システムインテグレーション市場予測


　-2030年に9,550億USD見込、垂直統合大手とAI×クラウド中堅の二極化


4.将来展望と提言


　-共通規格化とエコシステム戦略、データ基盤強化、CI/CDによるアップデート体制



B. デジタルツイン＆シミュレーション基盤



1.リアルタイムデジタルツイン同期


　-現場データ連動の即時性、可視化ダッシュボード最前線


2.物理ベースのシミュレーションエンジン


　-Gazebo／Omniverseなど、ビヘイビアモデルの高精度化


3.バーチャルコミッショニング


　-プロセス短縮と試運転最適化、デジタル―リアル循環の実践


4.予測メンテナンス


　-デジタルツイン駆動での劣化予兆検知と保全スケジューリング



C. サイバーフィジカル統合とトレーニング



1.シミュレーション→現実転送システム


　-軌道軌跡最適化、自動マッピング手法


2.バーチャルロボットトレーニング


　-AI強化学習プラットフォームによる操作者育成


3.デジタルレプリカ最適化


　-モデル圧縮／量子化手法で軽量化、エッジ実装を加速



D. インテリジェンセンサー＆知覚技術



1.LiDAR／ToFカメラ／ハイパースペクトラル


　-3Dマッピングや欠陥検出精度の飛躍的向上


2.触覚・力トルクセンサー


　-コボット安全制御と微細操作の安心担保


3.マルチモーダル統合


　-異種センサー連携による認識ロバスト性強化



E. ピッキング＆マニピュレーション



1.自動ピッキング協調システム


　-ロボット＋ビジョンAIによる高速仕分け・射出精度向上


2.AIピック＆プレース


　-物体検出から把持まで完全自動化する深層学習統合


3.ヒューマノイド／擬人化アーム


　-自然動作と直感操作を両立する次世代インターフェース



F. 自律移動ロボット（AMR）



1.制御アルゴリズムとSLAM


　-動的経路計画、マルチロボ協調フリート管理


2.倉庫・現場輸送ロボット


　-RFID連携、MEC／5Gによる低遅延ナビゲーション


3.ラストマイル配送


　-パーソナルモビリティとのシームレス連携



G. マニピュレーター＆モバイル統合



1.６軸・７軸モバイルマニピュレータ


　-高荷重・精密組立分野のユースケース


2.デュアルアーム／ビジョンガイド


　-両腕操作の協調制御と柔軟教示技術


3.コンプライアントシステム


　-環境適応型ソフトロボットグリッパー



H. スマートマニュファクチャリング基盤



1.IIoTプラットフォーム


　-エンドツーエンド可視化・予兆分析ダッシュボード


2.MES／ERP連携


　-生産現場デジタル双方向制御と在庫最適化


3.サプライチェーン自動化


　-トレーサビリティとリアルタイム発注システム



I. エッジAIロボティクス



1.クラウド非依存自律判断


　-TinyML・量子化モデルによる低消費電力リアルタイム推論


2.Continual Learning


　-継続学習フレームワークが現場適応力を大幅強化


3.テレオペレーション×自然言語指示


　-リモート指令と自律制御のハイブリッドアーキテクチャ



J. クラウドネイティブ／ソフトウェア定義ロボティクス



1.ハイブリッドクラウド‐エッジ


　-マルチクラウド／コンテナオーケストレーションによる可搬性


2.分散フレームワーク＆マイクロサービス


　-DevOpsパイプラインでの継続的デプロイとA/Bテスト体制


3.PaaS／サーバーレス


　-ロボットアプリのスケーラビリティと多テナント運用



K. 安全性＆予知保全



1.安全設計規格（ISO/TS15066）適合


　-協働ロボットの力・トルクセンシング基準


2.予知保全アーキテクチャ


　-振動・温度・音響センシングによる劣化予測モデル



L. 知能ロボティクス＆AIスキル習得



1.動作計画AI／強化学習


　-ポリシー学習による複雑作業の自律習得


2.視覚認識システム


　-マルチモーダルLLMがロボット判断精度を飛躍的に向上


3.ソフトロボティクス＆バイオインスパイア


　-人間に近い柔軟性と適応性を実現



M. 次世代＆未来技術



1.ブロックチェーン認証


　-セキュアなロボットID管理とトレーサビリティ


2.ナノロボット工学


　-製造プロセス微細化と材料設計の新潮流


3.量子コンピューティング応用


　-マルチエージェント最適化と新しい制御ロジック



N. 業界動向一覧



1.メーカー／ベンダー別動向メーカー／ベンダー別動向一覧（国内／海外）


2.協議会／関連団体／コンソーシアム／国際協議動向一覧（国内／海外）


3.ロボット／ロボティクス　スタートアップ企業一覧（国内／海外）



「ロボット産業／ロボット・エンジニアリング総覧白書2025年版」は、それぞれ詳細章でこれらを網羅し、市場規模予測から技術ロードマップ、主要企業戦略、政策動向に至るまで、現在、求められているロボティクスとオートメーション像を明示したものである。本白書を全社的な戦略立案・事業計画、現場におけるロボットの導入・実装・最適化工程、特化したビジネスモデルおよびインテグレーション・アプローチの参考資料、市場分析・投資判断等において、座右の書となることを願っている。



