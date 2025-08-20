『ロボット産業／ロボット・エンジニアリング白書2025年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2025年8月20日、『ロボット産業／ロボット・エンジニアリング白書2025年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

産業ロボットからメカトロニクス、AI×IoT×ロボティクスまで──業界構造と最新市場予測を一挙集約。垂直統合型プラットフォーマーからAIクラウド中堅、革新的スタートアップ動向まで、あらゆるインサイトを網羅した“ロボット産業／ロボット・エンジニアリング総覧白書”。各レイヤーの役割分担から、システムインテグレーション市場の伸長予測、主要企業の二大戦略、先端技術トレンドまで、未来戦略立案に欠かせない要点を簡潔に整理し、丹念に解析した、本領域における白眉の総覧資料である。

以下、本白書の要点を抽出し、提示する。

A. 業界構造とレイヤード戦略

1.ロボティクス／エンジニアリング業界構造

-４つのレイヤー（部品メーカー、ロボットメーカー、システムインテグレータ、アプリケーションプロバイダ）

2.地域別・統合領域別特性

-アジア太平洋主導の成長、北米のIT/OT高度統合、欧州の協働ロボ重点化

3.システムインテグレーション市場予測

-2030年に9,550億USD見込、垂直統合大手とAI×クラウド中堅の二極化

4.将来展望と提言

-共通規格化とエコシステム戦略、データ基盤強化、CI/CDによるアップデート体制

B. デジタルツイン＆シミュレーション基盤

1.リアルタイムデジタルツイン同期

-現場データ連動の即時性、可視化ダッシュボード最前線

2.物理ベースのシミュレーションエンジン

-Gazebo／Omniverseなど、ビヘイビアモデルの高精度化

3.バーチャルコミッショニング

-プロセス短縮と試運転最適化、デジタル―リアル循環の実践

4.予測メンテナンス

-デジタルツイン駆動での劣化予兆検知と保全スケジューリング

C. サイバーフィジカル統合とトレーニング

1.シミュレーション→現実転送システム

-軌道軌跡最適化、自動マッピング手法

2.バーチャルロボットトレーニング

-AI強化学習プラットフォームによる操作者育成

3.デジタルレプリカ最適化

-モデル圧縮／量子化手法で軽量化、エッジ実装を加速

D. インテリジェンセンサー＆知覚技術

1.LiDAR／ToFカメラ／ハイパースペクトラル

-3Dマッピングや欠陥検出精度の飛躍的向上

2.触覚・力トルクセンサー

-コボット安全制御と微細操作の安心担保

3.マルチモーダル統合

-異種センサー連携による認識ロバスト性強化

E. ピッキング＆マニピュレーション

1.自動ピッキング協調システム

-ロボット＋ビジョンAIによる高速仕分け・射出精度向上

2.AIピック＆プレース

-物体検出から把持まで完全自動化する深層学習統合

3.ヒューマノイド／擬人化アーム

-自然動作と直感操作を両立する次世代インターフェース

F. 自律移動ロボット（AMR）

1.制御アルゴリズムとSLAM

-動的経路計画、マルチロボ協調フリート管理

2.倉庫・現場輸送ロボット

-RFID連携、MEC／5Gによる低遅延ナビゲーション

3.ラストマイル配送

-パーソナルモビリティとのシームレス連携

G. マニピュレーター＆モバイル統合

1.６軸・７軸モバイルマニピュレータ

-高荷重・精密組立分野のユースケース

2.デュアルアーム／ビジョンガイド

-両腕操作の協調制御と柔軟教示技術

3.コンプライアントシステム

-環境適応型ソフトロボットグリッパー

H. スマートマニュファクチャリング基盤

1.IIoTプラットフォーム

-エンドツーエンド可視化・予兆分析ダッシュボード

2.MES／ERP連携

-生産現場デジタル双方向制御と在庫最適化

3.サプライチェーン自動化

-トレーサビリティとリアルタイム発注システム

I. エッジAIロボティクス

1.クラウド非依存自律判断

-TinyML・量子化モデルによる低消費電力リアルタイム推論

2.Continual Learning

-継続学習フレームワークが現場適応力を大幅強化

3.テレオペレーション×自然言語指示

-リモート指令と自律制御のハイブリッドアーキテクチャ

J. クラウドネイティブ／ソフトウェア定義ロボティクス

1.ハイブリッドクラウド‐エッジ

-マルチクラウド／コンテナオーケストレーションによる可搬性

2.分散フレームワーク＆マイクロサービス

-DevOpsパイプラインでの継続的デプロイとA/Bテスト体制

3.PaaS／サーバーレス

-ロボットアプリのスケーラビリティと多テナント運用

K. 安全性＆予知保全

1.安全設計規格（ISO/TS15066）適合

-協働ロボットの力・トルクセンシング基準

2.予知保全アーキテクチャ

-振動・温度・音響センシングによる劣化予測モデル

L. 知能ロボティクス＆AIスキル習得

1.動作計画AI／強化学習

-ポリシー学習による複雑作業の自律習得

2.視覚認識システム

-マルチモーダルLLMがロボット判断精度を飛躍的に向上

3.ソフトロボティクス＆バイオインスパイア

-人間に近い柔軟性と適応性を実現

M. 次世代＆未来技術

1.ブロックチェーン認証

-セキュアなロボットID管理とトレーサビリティ

2.ナノロボット工学

-製造プロセス微細化と材料設計の新潮流

3.量子コンピューティング応用

-マルチエージェント最適化と新しい制御ロジック

N. 業界動向一覧

1.メーカー／ベンダー別動向メーカー／ベンダー別動向一覧（国内／海外）

2.協議会／関連団体／コンソーシアム／国際協議動向一覧（国内／海外）

3.ロボット／ロボティクス スタートアップ企業一覧（国内／海外）

「ロボット産業／ロボット・エンジニアリング総覧白書2025年版」は、それぞれ詳細章でこれらを網羅し、市場規模予測から技術ロードマップ、主要企業戦略、政策動向に至るまで、現在、求められているロボティクスとオートメーション像を明示したものである。本白書を全社的な戦略立案・事業計画、現場におけるロボットの導入・実装・最適化工程、特化したビジネスモデルおよびインテグレーション・アプローチの参考資料、市場分析・投資判断等において、座右の書となることを願っている。

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2025年8月

