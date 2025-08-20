産業用製品検索サービス「メトリー」、新CM「みんなで歌おう編」を公開

ZAZA株式会社

ZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、所在地：愛知県名古屋市）が運営する産業用製品検索サービス「Metoree（メトリー）」（https://metoree.com/(https://metoree.com/)）は、ブランド認知拡大の一環として、新CM「みんなで歌おう編」を公開しました。今回のCMでは、愛らしいフクロウのキャラクターがキャッチーな歌でメトリーの魅力を紹介し、製造業界における更なる認知度向上を図ります。

◼︎新CM制作の背景

メトリーは、日本最大級の産業用製品検索サービスです。エンジニアや研究者、購買担当者向けに、測定器・センサ・建材・素材・化学物質・工具・電気電子部品など7,000カテゴリー、80,000社以上を掲載しています。

今回のCMでは、音楽とキャラクターを活用することで「覚えやすく、親しみやすい」ブランドイメージの構築を目指しました。愛らしいフクロウのキャラクターがキャッチーな歌でメトリーの魅力を紹介します。

この新CMを皮切りに、親しみやすさとブランド記憶定着を重視したマーケティング施策を強化し、メトリーの利用促進と日本のものづくり産業全体のDX推進に貢献してまいります。

◼︎新CMの概要

- タイトル：「みんなで歌おう編」

新CMでは、3匹のフクロウが登場し、「♪製品探すならメトリー」という歌に乗せて、楽しくサービスを紹介します。7,000以上の掲載カテゴリ数や、日本最大級の利用者数を誇るメトリーの特徴を、フクロウたちが元気にアピールします。「目の大きい鳥、メトリー」というフレーズで、視聴者の皆様に親しみを持っていただける内容となっています。

フル動画はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=DSGpP_hTxOg

◼︎メトリーについて

「メトリー」は、日本最大級の産業用製品検索サービスです。エンジニアや研究者、購買担当者向けにセンサー・測定器・工具等の産業用製品カテゴリで、メーカー・代理店など80,000社以上の情報を提供しています。現在、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語の5つの主要言語で利用可能であり、産業の課題解決・未来づくりに貢献しています。

当社は今後も、メトリーを通じて様々な産業用製品メーカーのオンラインマーケティングを支援し、製造業界におけるデジタルトランスフォーメーションを促進してまいります。

◼︎ZAZA株式会社 会社概要

ZAZA株式会社は、「未来を実装する。」をミッションに、21世紀を代表するBtoBのマーケットプレイスの実現を目指しています。デジタル化が遅れていたBtoBの取引に革新をもたらし、業界全体の課題解決と価値創造に挑戦します。

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営、旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営

所属団体：新経済連盟、日本航空宇宙学会、日本熱測定学会、応用物理学会、日本流体力学会、計測自動制御学会、レーザー加工学会

会社HP ：https://zazainc.co.jp/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

公式SNS

・X：https://x.com/metoree55

・Instagram：https://www.instagram.com/metoree_jp/

・Pinterest：https://www.pinterest.com/metoree/

・Threads：https://www.threads.net/@metoree_jp?hl=ja

・YouTube：https://youtu.be/U67qstXkmfY

【本件に関するお問い合わせ】

ZAZA株式会社 メトリー事業部

Email: info@metoree.com