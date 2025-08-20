【アニソン花火シリーズ　鑑賞チケット販売中】これは花火大会ではない！歌える花火ライブ『アニメクラシックス アニソン花火』大阪/福岡シリーズ公演、鑑賞チケット販売中！

アニメクラッシックス花火実行委員会

日本を代表する70～90年代のレジェンドアニメと、日本が世界に誇る花火文化、そしてアニメソング（アニソン）を融合した新感覚エンターテインメントイベント『アニメクラシックス アニソン花火』のシリーズ公演を


・2025年9月27日（土）大阪・泉大津市　泉大津フェニックス


・2025年10月4日（土）福岡・北九州市　ミクニワールドスタジアム北九州


にて開催します。当公演は、この会場でしか手に入らないオリジナルデザインのグッズ付き鑑賞チケットも用意し、プレミアム性の高い花火ライブとなります。



(C)Tezuka Productions/(C)タツノコプロ/(C)ダイナミック企画・東映アニメーション

■「アニメ×花火×アニソン」の三位一体が生み出す、五感を揺さぶる体感型ライブ「アニソン×花火×映像」の融合で生まれる未体験の感動

“見る”“聴く”“感じる”が一体となるこのイベントは、昭和・平成の名作アニメのオープニング／エンディング映像と主題歌を、世界トップクラスの花火演出とリアルタイムで融合。夜空をスクリーンに、観客の記憶に火を灯すようなエンターテインメントが実現します。


これまでの、「音楽に合わせて花火がシンクロする興行（有料）花火大会」とは違い、大型ビジョンに映し出されたアニメ映像とアニソン音楽に合わせて花火と照明に演出されるライブイベントになり、聞き覚えのあるアニソンンを会場の観客がアニメ映像をみながら熱唱する、さながらアニソンの大カラオケ会場化し、まさに“アニメの中に入ったような”没入体験となることでしょう。


オフィシャルHP：https://animeclassics-hanabi.jp/



イベントイメージ

■プレミアムグッズの付く鑑賞チケットを一般価格で販売

今シリーズの『アニソン花火公演』では、アニメクラッシックスのレジェンドアニメキャラクターを起用したオリジナルデザインの「クッションマット」と「レジャーシート」を制作。異なる制作会社のキャラクターが共演するデザインが実現しました。


●オリジナルデザイン「クッションマット」（1タイプ　本体 :350mm×350mm ケース :135mm×415mm）

オリジナル ! キャラクタークッションマット

レジェンドアニメが勢ぞろいしたオリジナルデザインの特製クッションマット。折り畳んで手軽に持ち運べるから花火以外にも使用可能な、プレミアムな一品！










●オリジナルデザイン「レジャーシート」（4タイプ　シートサイズ ( 共通 ):600mm×900mm）

オリジナル ! キャラクターシート

レジェンドアニメが奇跡の大集結 !今まで見たことのない、ここでしか手に入らないプレミアムなシート！





オリジナル ! ヒーローシート

彼らを見るといつも胸を躍らせた！我らのヒーローたちがそろい踏み、正義の味方を手に入れよう！





オリジナル ! ヒロインシート

強くて、綺麗で、可愛くて、いまだに愛される永遠のヒロインたちを一緒にしました。





オリジナル ! ヴィランズシート

ヴィランズ好きにはたまらない！ベルク・カッツェなど実は人気の悪役たちが集まった極・超レアな


品物がこれだ！





※上記のオリジナルグッズを紹介するのは、アニメクラシックスのコスプレイヤーとして結成された「Teamクラ・コス」メンバーで人気グラドルの波崎天結【はざきあゆ】さん。「タイムボカンシリーズ　ヤッターマン」の「ドロンジョ」コスプレで両公演のステージにも出演します。



今回はこれらのグッズを非売品として一部の鑑賞チケットに付けて、他の花火大会に近い一般価格で販売。ここでしか手に入らないプレミアムグッズを付けて、高付加価値のある席を用意しましたので是非ご購入ください。


公演によって、オリジナルグッズ付きの対象チケットは異なります。また、オリジナルグッズの付かない一般席（エリア）もございますので、詳しくは各公演の「チケット情報」をご確認ください。


・アニソン花火泉大津公演チケット情報URL：https://animeclassics-hanabi.jp/osaka/
・アニソン花火北九州公演チケット情報URL：https://animeclassics-hanabi.jp/fukuoka/

■アニソンは“世界共通語の日本文化”

― 世界を魅了し続ける「アニソン」の価値とは ―


アニソンは、日本独自のポップカルチャーでありながら、今や世界中で愛される“共通語”。そのキャッチーな歌詞と耳に残るメロディは、言語や世代を超え、人々の心に残る力を持ちます。


海外ではアニソンを日本語のまま歌うファンも多く、アニメイベントではアニソン合唱が定番。まさに、“歌える日本語”としての文化的価値が国境を越えて広がっています。


この「アニソン花火」は、そうしたアニソンの魅力を“花火”という伝統文化と融合し、日本文化の進化系として世界へ発信するイベントです。


【アニメクラシックス アニソン花火泉大津公演イベント概要】


公演名：アニメクラシックス アニソン花火 - 泉大津公演-


日時：2025年9月27日（土）　※雨天決行（荒天時中止）


会場：大阪府泉大津市夕凪町　泉大津フェニックス 特設会場　


時間：開場14:00　花火開演19:00～20:00（予定）


全席有料指定席


主催：アニメクラシックス花火 泉大津公演実行委員会


後援：泉大津市



【アニメクラシックス アニソン花火北九州公演イベント概要】


公演名： KPF開催10回記念 アニメクラシックス アニソン花火 北九州公演


日程： 2025年10月4日（土） ※雨天決行／荒天中止


会場： 福岡県北九州市 ミクニワールドスタジアム北九州 特設会場


時間： 開場17:00／花火開演19:30～20：30（予定）


全席有料指定席


主催： アニメクラシックス花火 北九州公演実行委員会


共催： 北九州ポップカルチャーフェスティバル実行委員会


後援： 北九州市／北九州DMO連絡会議



両公演共通


出演： 井上あずみ、ゆーゆ、BANBANBAN、Team クラ・コス ほか



オフィシャルHP：https://animeclassics-hanabi.jp/


X：@aniclahanabi


Instagram：@aniclahanabi


TikTok：@aniclahanabi


公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@animeclassics-anison