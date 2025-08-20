BtoBマーケ・営業DX支援の(株)FLUED：BtoBマーケ・営業DXの『成功事例』が分かるウェビナーを開催！

写真拡大 (全7枚)

株式会社FLUED




BtoBに特化し、マーケティングや営業DXの支援を行う株式会社FLUED（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松永創）は2025年9月2日（火）に、各領域のプロがBtoBマーケ・営業DXの『成功事例』を紹介するウェビナーを開催します。


セミナー概要


BtoBマーケ・営業DXの成功事例ウェビナー


～AI活用、名刺管理、WEB会議、展示会、リード管理…各領域のプロが最新事例を紹介～



BtoBマーケティングや営業活動が活発になっている昨今ですが、


「施策が多すぎてどれから着手すればよいかわからない。」


「今走っている施策の成果がイマイチ。。。」


など、日々業務における課題や疑問は生まれているのではないでしょうか？



そこで本セミナーでは、BtoBマーケティング・営業DXの成功事例と題し、


「AI」「名刺管理」「Web会議」「展示会」「リード管理」など各領域のプロをお招きして最新事例を徹底解説いただきます。


自社にあったマーケティングや営業の施策が見つかることと思います。



▽このような方におすすめです


・今取り組むべき施策を知りたい方


・成功事例をもとに成果の出る施策を検討したい方


・マーケや営業にAIを活用したいが、何から始めたらよいかわからない方



ぜひお気軽にご参加ください。


開催概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/72051/table/41_1_a1ec2fef3d778710ceaa8c4c26343abd.jpg?v=202508201027 ]

参加申し込み


以下のボタンをクリックし、必要事項を入力してお申し込みください。


申し込み（無料） :
https://flued.jp/eigyou-dx/20250902/

プログラム














FLUEDについて


まだ国内では数少ない「BtoBマーケティング／営業DX」に特化した"専門家集団"です。



BtoBに特化し、WEB制作や広告運用などのオンライン施策から、インサイドセールスや展示会などのオフライン施策まで支援しています。 「経験豊富な"専門家集団"によるプロジェクト参加型の支援」で、戦略・企画などのコンサルティング領域から、制作・運用・代行などのBPO・実務まで幅広いご支援が可能です。



下記のようなサービスを提供しています。



- マーケ / 営業戦略率案


- 営業DXプロセス設計


- CRM / MA / SFAの設計 / 構築 / 定着


- WEB / LP / B2B-EC制作


- WEB広告(Google/FB他)運用


- 記事コンテンツ / 動画制作


- インサイドセールス代行


- 営業研修 / セールスイネーブルメント


- ウェビナー / 展示会リード獲得


- マーケ / 営業 / CS立ち上げ・組織構築



また、2022年に国内初のB2B営業DXに関する書籍『業務効率化からはじめるB2B営業DX B2B営業もここまでデジタル化できる! 』を出版いたしました。


会社概要と本件お問い合わせ先


社名：株式会社FLUED（フルード）


代表：松永創（まつなが そう）


住所：東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE丸の内 JPタワー14階


URL：https://flued.jp/


メール：sohmatsunaga@flued.jp