大人気トレーディングカードゲーム『蟲神器』を原作としたNintendo Switch™用ゲーム『蟲神器　めざせ！最強の蟲主』2025年11月13日（木）に発売が決定

































































日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 土門 義隆）は、株式会社大創産業（本社：広島県東広島市、代表取締役社長 矢野 靖二）が運営する100円ショップDAISO（ダイソー）で販売されているオリジナルトレーディングカードゲーム『蟲神器（むしじんぎ）』を原作としたNintendo Switch用ゲーム『蟲神器 めざせ！最強の蟲主』の発売日を、2025年11月13日（木）に決定いたしましたので、お知らせいたします。本ゲームでは、プレイヤーが「最強の蟲主」になることを目指して活躍するストーリーを進めながら、さまざまな登場キャラクターと対戦し、カードを集め、理想のデッキ作りを楽しめます。タイミングや対戦相手探しなどを気にせず、一人で好きなだけ遊ぶことができます。また、インターネットを利用して遠方の人とオンライン通信で対戦したり、身近な人とローカル通信で対戦する機能も備えており、ご家族やご友人と一緒にお楽しみいただけます。ほかにも、デッキ編成時に、多彩な収録カードを「種類」「コスト」「属性」「レア度」「収録弾」などで絞り込む機能や、実績あるデッキレシピを見られる機能など、実践でも役立つさまざまな機能が装備されています。このように、本ゲームは、まだ『蟲神器』のカードゲームに触れたことの無い方にとっては、ルールやカードを学べる入門ソフトとして、すでにカードゲームを日ごろから遊ばれている方にとっては実力アップのための練習台として、さらに、『蟲神器』大会での優勝を目指されているヘビーユーザーの方には、強いデッキを組んだり戦略を試すシミュレーターとして、とことん活用していただける内容になっています。是非、Nintendo Switch『蟲神器 めざせ！最強の蟲主』にご期待ください。【ゲーム概要】■スターターセットから第6弾までの全カードを収録本ゲームは、2022年11月7日に発売開始された『蟲神器』のスターターセットから、最新のブースターパック第6弾までの全437枚のカードを収録。バリエーション豊富なカードたちが、ゲームを進めることで続々と集められるので、プレイヤーの思い描く必勝カードデッキ作りが、存分にお楽しみいただけます。■一人でじっくり楽しめる、ストーリーモード本ゲームには、『蟲神器』の世界観にどっぷり浸かって楽しめる、一人プレイ用の完全オリジナルのストーリーが展開します。■カードゲームのルールを完全順守した、バトルシステムを搭載ゲーム内で行われるカードバトルは、原作カードゲームのルールに忠実に則っているので、『蟲神器』の基本的な遊び方や、各カードのスペックや使い方などを、遊びながら身につけることができます。■通信プレイで、ご家族やお友達との対戦が可能このゲームでは、コンピュータとの対戦だけではなく、ローカル通信やオンライン通信でご家族やお友だちと対戦ができるほか、他のプレイヤーが組んだデッキをCPUが操る模擬対戦を楽しむことができます。他のプレイヤーが組んだデッキとたくさん戦うことで、プレイヤー自身の戦略の引き出しが増やせます。【商品概要】■タイトル名 ：蟲神器 めざせ！最強の蟲主■ジャンル ：トレーディングカード■対応機種 ：Nintendo Switch■プレイモード/人数 ：ＴＶモード／1人、テーブルモード／1人、携帯モード／1人■通信機能/人数 ：オンライン通信／2人、ローカル通信／２人■発売予定 ：2025年11月13日（木）■価 格 ：6,380円（税抜き5,800円）■ゲームコード ：HAC-P-BPANA■ＪＡＮコード ：4549767339863■ＣＥＲＯ ：審査予定■コピーライト ：©大創出版©2025 NIPPON COLUMBIA CO., LTD.※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能があります。※通信機能を利用する場合は、人数分のNintendo Switchとソフトが必要です。※Nintendo Switchは任天堂の商標です。※画像はすべて開発中のものです。変更になる場合があります。【トレーディングカードゲーム『蟲神器』とは】『蟲神器』は、大手100円ショップのDAISO（ダイソー）が2022年11月7日に発売を開始したダイソーオリジナルTCG（トレーディングカードゲーム）で、スターターセットもブースターパックも税込み110円で購入でき、気軽に始められるTCGとして多くのプレイヤーを獲得しています。■TCG『蟲神器』公式ホームページhttps://www.daiso-syuppan.com/mushijingi/■トレーディングカード『蟲神器』についてのお問合せ先info@daiso-syuppan.com