iPhone 17シリーズで期待する機能の2位はカメラ・ビデオの向上、1位は？【iPhone 17シリーズ関連アンケート調査】
「もっと豊かに。暮らしにプラスを」をテーマに運営するショーケースプラス モバイルは、300人を対象に「iPhone 17」に期待する価格・スペック・機能について調査を実施！
企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース（東京都港区、代表取締役社長：平野井 順一、証券コード：3909、以下ショーケース）が運営するiPhone・スマホの情報サイト「ショーケースプラス モバイル」は、300人を対象にした新型iPhone 17（以後、iPhone 17）に期待される価格・スペック・機能の調査結果を発表しました。
2025年9月に発表・発売が予想される「iPhone 17」は、従来モデルを大きく上回るハイスペックな機能を搭載するとされ、発表前から高い注目を集めています。
本調査では、iPhoneユーザーの「iPhone 17」に対する関心度や特に注目している機能についてアンケート調査をまとめました。
＜アンケート概要＞
調査結果：https://www.showcase-tv.com/mobile/iphone17-interest-survey/
集計期間：2025年8月6日～2025年8月8日
対象：日本在住の10代～60代の男女300人
調査機関：クラウドワークスを使用したインターネットアンケート調査
備考：アンケートの詳細については上記「調査結果」にて全文公開しています。
https://digitalpr.jp/table_img/1855/116181/116181_web_1.png
【調査対象の詳細】
iPhoneの既存ユーザーを対象にアンケートを行いました。所有するiPhoneの構成は以下の通りです。
■調査結果①新型の iPhone 17への関心はありますか？
iPhone 17への関心は非常に高く、「ある程度関心がある」（169人）と、「とても関心がある」（101人）を合わせると270人になり、iPhoneユーザー全体の約90%が関心を示す結果となりました。
特に「とても関心がある」と答えた人が全体の約3分の1を占め、新型モデルへの注目度の高さが伺えます。
2年前に発売されたiPhone 15ユーザーからの関心も非常に高く、そのうちの87.5%が「とても関心がある」と回答しました。
2年ごとに機種変更を考える人が多いことから、iPnone 15ユーザーが強い関心を寄せるのも納得できます。
■調査結果② iPhone 17に期待する機能・性能は（複数回答）？
iPhone 17に期待することとして最も多かったのが「バッテリーの持ち時間改善」で、207件と最も多い結果となりました。
iPhone 16シリーズでもバッテリー持ちは悪くありませんが、iPhone 17シリーズではさらなる改善を期待しているユーザーが多いようです。
次に期待されているのが「カメラ・ビデオ機能向上」で、147件寄せられました。
その他にも、「iPhone 17はいくらなら購入する？」「興味のあるiPhone 17モデルは？」などの調査も実施しています。
アンケート調査の結果は「ショーケースプラス」にて公開しています。
是非ご一読ください。
https://digitalpr.jp/table_img/1855/116181/116181_web_2.png
ショーケースでは、今後もオウンドメディアの運営・調査などを通じて、企業と顧客をつなぐ有益な情報発信を目指していきます。
【株式会社ショーケース 会社概要】
代表取締役社長：平野井 順一
所在地：東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル14F
設立：1996年2月1日
上場証券取引所：東京証券取引所 スタンダード市場
証券コード：3909
コーポレートサイト：https://www.showcase-tv.com/
コアバリュー ：「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」
私たちは人が感じる「不」を取り除き「幸せ」に導くお手伝いをしています。そして、私たちの喜びは、人の期待を超え、感動や満足感を提供するしくみ＝おもてなしテクノロジーで、幸せな人を増やしていくことです。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ショーケース 経営企画部 広報担当：水野
TEL：03-5575-5102
E-mail：info@showcase-tv.com
