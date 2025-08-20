こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
浜名湖ビーチスポーツフェスティバルに出展新たな「マリンモビリティ」体験会を開催
ヤマハ発動機株式会社は、2025年8月24日（日）に弁天島海浜公園（静岡県・浜松市）で開催される「浜名湖ビーチスポーツフェスティバル2025」にて、現在開発を進めている次世代型マリンモビリティの体験会を実施いたします。
乗船体験いただけるモビリティは、水辺での移動や遊びにとどまらず、観光資源としての可能性、さらには災害時の移動・避難場所としての利活用など、地域社会への多面的な貢献を視野に入れて開発を進めています。
また、この体験会では地元企業「株式会社Hamanako Destination（本社、静岡県浜松市）」と連携し、地域の観光振興や地方創生に向けた有効性について調査や検証を実施。地域に開かれたプロジェクトとして、潜在的なユーザー層の掘り起こしを図ります。
■ イベント概要
催事名： 浜名湖ビーチスポーツフェスティバル2025
内容： 新型マリンモビリティ体験会（無料・予約不要）
日程： 2025年8月24日（日）10:00～15:00
会場： 弁天島海浜公園（静岡県浜松市中央区舞阪町弁天島3775-2）
■ お問い合わせ先
ヤマハ発動機株式会社（担当部署 マリン事業本部開発統括部先行開発部）
株式会社Hamanako Destination（担当：江川野）
TEL：053-401-1233（平日 9:00～18:00）
■ 関連リンク
浜名湖ビーチスポーツフェスティバル2025 in Bentenjima
https://adk-event.com/bmsf/
乗船体験いただけるモビリティは、水辺での移動や遊びにとどまらず、観光資源としての可能性、さらには災害時の移動・避難場所としての利活用など、地域社会への多面的な貢献を視野に入れて開発を進めています。
また、この体験会では地元企業「株式会社Hamanako Destination（本社、静岡県浜松市）」と連携し、地域の観光振興や地方創生に向けた有効性について調査や検証を実施。地域に開かれたプロジェクトとして、潜在的なユーザー層の掘り起こしを図ります。
■ イベント概要
催事名： 浜名湖ビーチスポーツフェスティバル2025
内容： 新型マリンモビリティ体験会（無料・予約不要）
日程： 2025年8月24日（日）10:00～15:00
会場： 弁天島海浜公園（静岡県浜松市中央区舞阪町弁天島3775-2）
■ お問い合わせ先
ヤマハ発動機株式会社（担当部署 マリン事業本部開発統括部先行開発部）
株式会社Hamanako Destination（担当：江川野）
TEL：053-401-1233（平日 9:00～18:00）
■ 関連リンク
浜名湖ビーチスポーツフェスティバル2025 in Bentenjima
https://adk-event.com/bmsf/