2025年９月５日（金）もとまちユニオンそごう横浜店がそごう横浜店地下２階食品売場にオープン！

京急グループの株式会社京急ストア（本社：横浜市西区，社長：小泉 雅彦，以下 京急ストア）は，2025年９月５日（金）に，高質スーパーマーケット「もとまちユニオンそごう横浜店」をそごう横浜店地下２階食品売場にオープンいたします。

このたびオープンする「もとまちユニオンそごう横浜店」では，普段のお買い物から特別な日のお買い物までさまざまな需要に合わせた商品の提案や，専門知識を持ったスタッフによる商品価値を表現した売場展開により，快適なお買い物体験をご提供いたします。地元企業と開発した「プライベートブランド商品」，素材や調理方法にこだわって開発した「ユニオンデリ」を展開するほか，地元神奈川県の「鎌倉野菜」や銘柄ブランド牛「生粋かながわ牛」を取り扱うなど品揃えを充実し，独自性を高めてまいります。また，アジア・エスニックの品揃えやオーガニック，無添加，グルテンフリー，プラントベースなど健康志向の方にも配慮した商品の取り扱いを増やし，ご満足いただける品揃えを追及してまいります。さらに，そごう横浜店限定ユニオンバッグや〈BEAMS JAPAN（ビームス ジャパン）〉とのコラボレーション商品第２弾を新たに販売するなど，2025年９月５日（金）からは特別な企画もご用意しております。京急ストアは，今後も京急線沿線を中心とし，地域密着かつ安全・安心・高品質な食の提供を行い，お客さまに愛される店舗を目指します。































１.概 要オープン日：2025年９月５日（金）営業時間：10：00～20：00 ※そごう横浜店に準じる場 所：そごう横浜店地下２階＝食品売場売場面積：約200坪＜もとまちユニオンとは＞1958年，当初は外国人向けスーパーマーケットとして横浜元町にて開業しました。横浜開港以来，早くから西欧文化に親しみ，常に新しいものを受け入れ，生み出してきた横浜・元町商人スピリットを受け継ぎ，国内・外を問わず高品質な食材を提案し続けています。２．店舗情報＜青果＞バイヤーが全国各地から厳選。地元神奈川の「鎌倉野菜」をはじめ，こだわり農家が丹精込めて育てた野菜を取り揃えております。果物は産地と食味にこだわったものを厳選。特別なひとときを彩る逸品としてご提案いたします。■鎌倉野菜を使用した「盛田ファームの野菜ドレッシング」＜惣菜＞ガパオとミーゴレンが楽しめる「もとまちユニオン本店」で人気NO.１の「エスニックセット」のほか，新商品として，サシが細かく和牛本来の甘さを感じられる上質な生粋かながわ牛を使用した「和牛めし」などの「ユニオンデリ」のほか，スイーツでは，“ひとくちで幸せ広がる”こだわりのドーナツを販売いたします。品質・おいしさ・生育方法にこだわった「かながわブランド」の精肉を販売。厳しい条件をクリアした生まれも育ちも神奈川県の黒毛和牛「生粋かながわ牛」，横浜市泉区発祥のブランド豚で肉質のしまりが良く，しっとりとした風味のある脂が自慢の「はまぶた」，さらに国産豚肉を使用し，昔ながらの製法で肉本来の味わいが楽しめるユニオンこだわりのハムやベーコンなどを販売いたします。■生粋かながわ牛■ユニオンこだわりのハム・ベーコン・チャーシューなど＜鮮魚＞鮮魚では，神奈川県産地魚や天然魚にこだわったお造りなどのほか，厚切り冷凍切身やミールキットなどの簡便性の高い冷凍商材を販売。寿司では，生ネタにこだわり，鮪とサーモンをはみ出すほどにたっぷりのせた「欲張りミニ丼」を販売いたします。■本鮪と地魚入り盛合せ■欲張りミニ丼＜加工食品・日配品＞地元企業と開発した珈琲「ユニオンブレンド」「港街ブレンド」，伊勢原市大山の麓にある安達養鶏場の「安達さんの赤たまご」，小田原市曽我の梅林で収穫された梅を使用した「曽我の梅干」など，地元神奈川にこだわったもとまちユニオンプライベートブランド商品を販売。また，ロングセラー商品の「ユニオンジャム」や「ユニオンはちみつ」のほか，「ユニオンバッグ」などを販売いたします。■もとまちユニオンプライベートブランド商品健康志向商品として，国産有機大豆と小麦を吉野杉木桶で仕込んだ「木桶仕込み国産有機濃口醤油」，カンタン八芳酢」，口当たりまろやかでマイルドな味わいの有機JAS認定「AUGAオーガニックスープ」など，身体に優しいマクロビオティック，オーガニック食品を取り扱いいたします。







■健康志向商品































３．もとまちユニオン レコメンドセットの販売オープン記念として，オープン限定オリジナルバッグと輸入食品を詰め合わせた「もとまちユニオン レコメンドセット」を販売いたします。限定オリジナルバッグはネイビー・グレージュの２色をご用意。販売日により，お色が異なります。■もとまちユニオン レコメンドセット販売日９月５日（金） ネイビーのみ９月６日（土） グレージュのみ価 格：5,400円（税込）販売数：各日先着500セット※各日お一人さま1セット限りとさせていただきます。※限定オリジナルバッグのみの販売はございません。※詰め合わせ内容は，すべて同一となります。４．〈BEAMS JAPAN（ビームス ジャパン）〉とのコラボレーション商品の先行販売日本の魅力を国内外に発信するレーベル〈BEAMS JAPAN（ビームス ジャパン）〉とのコラボレーション商品第２弾をそごう横浜店にて先行販売いたします。「もとまちユニオン×ルートート×ビームス ジャパン/スナックトートミニ」「もとまちユニオン×ルートート×ビームス ジャパン/フラットポーチ」「もとまちユニオン×ビームス ジャパン/ロゴTシャツ（ホワイト/ネイビー）」「もとまちユニオン×ビームス ジャパン/京都友禅染めバンダナ（グリーン）」「もとまちユニオン×タビオ×ビームス ジャパン/靴下」販売日：９月５日（金）～※お一人さま各１点限りとさせていただきます。※数に限りがございます。品切れの際はご了承ください。■コラボレーション商品第２弾５．そごう横浜店限定ユニオンバッグの販売「もとまちユニオンそごう横浜店」と「そごう横浜店」がコラボした「そごう横浜店限定オリジナル布バッグ」を販売いたします。販売日：９月５日（金）～価 格：2,750円（税込）※数に限りがございます。品切れの際はご了承ください。■そごう横浜店限定オリジナル布バッグ６．お客さまのお問い合わせ先京急ストアお客さまダイヤル 0120-34-0453（平日10：00～18：00）以 上