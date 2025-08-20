アーティスト・イン・レジデンスが陶渓川アートセンターで

作品を制作

【景徳鎮（中国）2025年8月20日新華社＝共同通信JBN】陶渓川アートセンター（Taoxichuan Art Center）は、磁器発祥地の奥深い陶磁器文化を探求したいという国内外のアーティスト（陶器、ガラス、木材を使用したアートを含みますがこれに限定されません）を対象とした2026年「Migratory Birds Project（渡り鳥プロジェクト）」国際アーティスト・レジデンスプログラムを正式に開始します。

中国で最も影響力のある国際アーティスト・レジデンスプログラムの1つとして、陶渓川アートセンターは設立以来、56カ国・地域からアーティストを何千人も迎え入れてきました。アーティストは滞在中に専門的な創造的支援を受けられるだけではなく、陶渓川で定期的に開催されるアート展、学術講演、サロン、業界フォーラムに参加する機会も得られます。

陶渓川アートセンターは、Jingdezhen International Studio（景徳鎮国際スタジオ）、Taoxichuan Glass Studio（陶渓川ガラススタジオ）、S3 Art Tribe、S4 Art Sohoという4つのレジデンス専用スペースを保有しています。Jingdezhen International Studioは、陶芸制作と文化交流を専門としており、世界中のアーティストに創造的な探求とコラボレーションのためのユニークなプラットフォームを提供しています。Taoxichuan Glass Studioは、吹きガラス、キルンキャスト（窯鋳造）、ランプワーク技法、モザイクガラス、その他の工程を含むさまざまなガラス関連技術をサポートする専門的な設備を完備しています。S3 Art Tribeには、10の独立したスタジオスペース、独立した講義室、共有の陶芸室（ろくろ）、釉薬・電気窯室、共有のランドリールーム、そしてオープンスペースがあります。S4 Art Sohoは、創造、展示、レジャーを融合した多機能スペースとなっています。

さらに、Spring and Autumn Art Fair（春秋大集）は、春と秋の年2回開催される陶渓川の主要イベントです。2017年10月に立ち上げられたSpring and Autumn Art Fairはこれまでに10回成功裏に開催されており、世界中から何百人ものアーティストやデザイナー、職人たちを引き付けています。クリエーターに専門的な展示スペースを提供するだけにとどまらず、このイベントはアーティストが自身の作品の商業的価値を認識する助けにもなっています。

2025年Spring and Autumn Art Fair（Autumn Fair、秋集）は、2025年10月17日に景徳鎮の陶渓川で盛大に開催されます。イベント期間中は、China Jingdezhen International Ceramic Expo（中国景徳鎮国際陶磁器博覧会）、テーマ別展示会、アートマーケットや、一連のアカデミックアクティビティーが同時開催され、世界中のアーティストのために包括的なプラットフォームが確立されます。

2026年「Migratory Birds Project」国際アーティスト・レジデンスプログラムへの申し込みは、2025年11月15日までです。審査結果は、2025年12月10日にJingdezhen International Studioの公式ウェブサイト（http://www.jingdezhenstudio.com/）で発表されます。

中国本土からの応募：https://art-cn.easyzf.com/login.html

中国本土以外の地域からの応募：https://art.easyzf.com/

ソース：Taoxichuan Art Center