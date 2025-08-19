『原神』、限定★5「ムアラニ」（CV:東山奈央）、「チャスカ」（CV:甲斐田裕子）が登場するイベント祈願を本日8月19日より開催！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルに展開するインタラクティブエンターテインメントブランドのHoYoverseは、マルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神（げんしん）』において、本日8月19日(火)より、限定★5キャラクター「ムアラニ（水）」、「チャスカ（風）」などが登場するイベント祈願を開催いたしました。その他イベント情報などをお知らせいたします。

限定★5「ムアラニ（水）」、「チャスカ（風）」がイベント祈願に登場！

本日8月19日(火)より、イベント祈願・キャラクター「波追いのサメ」、イベント祈願・キャラクター２「紅を散らす矢羽」を開催しました。

期間中、ピックアップキャラクターの出現確率が大幅にUPします。

■イベント祈願・キャラクター「波追いのサメ」

【開催期間】

2025年8月19日(火)19:00～9月9日(火)15:59

ピックアップキャラクター（★5）

「ざぶざぶウェーブチェイサー・ムアラニ」

◇元素：水

◇武器：法器

◇ナタ中に名を馳せるガイドであり、マリングッズ店の経営者でもある、さまざまな水上スポーツに精通した波追い人。

◆元素スキル「サメサメウェーブブレイカー」

移動時：ざぶざぶサメくんに乗ることで、ムアラニの移動速度と中断耐性がアップし、「夜魂の加護状態」に入る。この状態にあるムアラニは水面と液体熱素の上を移動でき、液体熱素によるダメージを無効化できる。



戦闘時：夜魂の加護状態で敵に触れると、最大3層の「ウェーブチャージ」を獲得できる。この時通常攻撃を発動すると、HP上限とウェーブチャージの層数を基に、最大5体の接触した敵に夜魂性質の水元素ダメージを与える。

※同じ敵に繰り返し触れることでもウェーブチャージをMaxまで溜められる。

◆元素爆発「爆瀑ロケット」

敵を追跡する「ビッグサメサメロケット」を発射し、ムアラニのHP上限を基に夜魂性質の水元素範囲ダメージを与える。

ピックアップキャラクター（★4）

「魂を導く疾風・イファ」

◇元素：風

◇武器：法器

◇花翼の集の竜医。人や動物、その他の生き物と共に過ごす生活を心から愛している。

「暗黒の謎煙・オロルン」

◇元素：雷

◇武器：弓

◇謎煙の主出身だが、無数の命と共に、集落の外で生きる若者。

「運命の試金石・ベネット」

◇元素：炎

◇武器：片手剣

◇冒険者協会モンド支部の数少ない若い冒険者。常に「不運」にまとわりつかれている。

■イベント祈願・キャラクター２「紅を散らす矢羽」

【開催期間】

2025年8月19日(火)19:00～9月9日(火)15:59

ピックアップキャラクター（★5）

「巡空の裁翼・チャスカ」

◇元素：風

◇武器：弓

◇トラロカンの「調停者」。幾千万の争いを終結させる者。

◆元素スキル「スピリット・レインズ」

移動時：「スピリットリボルバー・ライトワンド」に乗って浮遊状態を維持し、移動速度と中断耐性をアップする。



戦闘時：近くの敵に夜魂性質の風元素範囲ダメージを与え、「スピリットリボルバー・ライトワンド」に乗り夜魂の加護状態に入る。

夜魂の加護状態中、通常攻撃ボタンを1回押しすると、チャスカは的に夜魂性質の風元素ダメージを与える。このダメージは通常攻撃ダメージとみなされる。

また通常攻撃ボタンを長押しすると、照準モードに入り、最大6発の「シャドウチェイサー弾」を順番に装填する。6発装填した時、またはチャージを止めた時、順番に敵に向けて弾丸を発射する。

一部の「シャドウチェイサー弾」は、チームメンバーの元素タイプに応じて、ランダムで対応する元素タイプの「シャドウチェイサー弾・光輝」に変化する。

◆元素爆発「ソウルリーパーの猛襲」

「ソウルリーパー弾・裂風」を１発放ち、夜魂性質の風元素範囲ダメージを与える。その後、ソウルリーパー弾・裂風は6発の「ソウルリーパー弾」に分裂し、近くの敵を攻撃する。

チーム内の他キャラクターの元素タイプに応じて、「ソウルリーパー弾」は元素反応を起こし、夜魂性質の対応元素ダメージを与える。

ピックアップキャラクター（★4）

「魂を導く疾風・イファ（風）」

「暗黒の謎煙・オロルン（雷）」

「運命の試金石・ベネット（炎）」

イベント祈願・武器「神鋳賦形」開催！

本日8月19日(火)より、イベント祈願・武器「神鋳賦形」を開催しました。

期間中、限定★5武器「法器・サーフィンタイム」、「弓・星鷲の紅き羽」などの出現率が大幅にUPします。

【開催期間】

2025年8月19日(火)19:00～9月9日(火)15:59

ピックアップ武器（★5）

「法器・サーフィンタイム」

「弓・星鷲の紅き羽」

ピックアップ武器（★4）

「片手剣・西風剣」

「両手剣・実りの鉤鉈」

「法器・波乗りの旋回」

「弓・花飾りの羽」

「長柄武器・西風長槍」

イベント情報

■イベント「密かな追跡」開催中！

現在、イベント「密かな追跡」を開催中です。

イベント期間中、夜蘭と連携し、とある犯罪組織のリーダーを追い詰めていきます。

アイテム「総合映像記録器」、そして夜蘭からのヒントを活用して情報を集め、ターゲットを逮捕しましょう。

指定の任務をクリアすると、原石や大英雄の経験などの報酬を獲得できます。

【イベント期間】

2025年8月14日(木)11:00～8月25日(月)04:59

【参加条件】

・冒険ランク20以上

・魔神任務 序章・第三幕「龍と自由の歌」をクリア

※魔神任務 第四章・第五幕「罪人の円舞曲」と夜蘭の伝説任務「幽客の章・第一幕」をクリア後にプレイしていただくことで、より良い体験の上でイベントをお楽しみいただけます。

■イベント「テイワットの思い出・銀世界へのプレリュード」開催！

8月21日(木)より、イベント「テイワットの思い出・銀世界へのプレリュード」が開催予定です。

イベント期間中、各「撮影地点」での写真撮影を終えると、イベント画面にて原石や大英雄の経験などの報酬を受け取ることができます。

【イベント期間】

2025年8月21日(木)11:00～9月1日(月)04:59

【参加条件】

・冒険ランク20以上

・魔神任務 序章・第三幕「龍と自由の歌」をクリア

■イベント「地脈の奔流」開催！

9月1日(月)より、イベント「地脈の奔流」が開催予定です。

イベント期間中、「地脈の花芽・蔵金の花」または「地脈の花芽・啓示の花」をクリアし、報酬を受け取る時に「天然樹脂」を使用することで、2倍の報酬を受け取ることができます。

2倍報酬は毎日3回まで受け取れます。

【イベント期間】

2025年9月1日(月)05:00～9月8日(月)04:59

【参加条件】

・「地脈の花芽・蔵金の花」または「地脈の花芽・啓示の花」を開放後

◆『原神』について

『原神』は基本無料のオープンワールドRPGで、プレイヤーは謎に包まれた「旅人」となり、離れ離れになった兄妹を探す旅に出て、美しいテイワット大陸を冒険していく。

プレイヤーはそれぞれに違う文化や広大な地域が広がる国々をめぐり、数々のキャラクターたちと出会い、元素反応を利用した戦闘を駆使し、テイワットの秘密を解き明かしていく。

Ver.5.0からは７つある国のうち、第６の国「ナタ」が開放された。

また『原神』は、PlayStation(R)4/5、Xbox Series X|S、PC、スマートフォンに対応し、クロスプラットフォームのデータセーブ機能やマルチプレイを通じて、一人でも、フレンドと一緒でも、プラットフォームの垣根を越えて冒険の旅を楽しむことができる。

◆ゲーム概要

タイトル：原神（ゲンシン）

ジャンル：オープンワールドRPG

対応OS：PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/PC/iOS/Android

対応予定OS：Nintendo Switch(TM)

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

◆『原神』の最新情報はこちらから

【原神 公式サイト】

https://genshin.hoyoverse.com/ja

【原神 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/Genshin_7

【原神 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Genshin_JP

【原神 公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@genshin_jp

◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後も、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めてまいります。

HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp



