【LINEリサーチ】好きなかき氷は3割台後半で「練乳系」「いちご」がTOP2。男女年代で好みに違いも

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）では、同社が保有する700万人以上の国内最大級のアクティブな調査パネルを基盤とした、スマートフォン専用のリサーチプラットフォーム「LINEリサーチ」を運営しています。

「LINEリサーチ」では、全国の15～69歳の男女を対象に、好きなかき氷の味に関する調査をしましたので、結果をお知らせします。

■SUMMARY

【好きなかき氷（全体）】

人気のかき氷は「練乳系」と「いちご」が僅差でTOP2。定番の味が上位に並び、進化系はまだ少数。

【好きなかき氷（男女年代別）】

「練乳系」「いちご」は特に女性で人気。若年層は「ブルーハワイ」や炭酸系を好む傾向。50代以上は「宇治金時」「あずき」が上位にランクイン。

■好きなかき氷の味ランキング（全体）

好きなかき氷の味を聞いたところ（複数回答）、「好きな味はない／かき氷は食べない」の割合は全体で1割弱でした。

好きな味の全体1位は、3割台後半で「練乳系（いちご／あずき練乳など）」。僅差の2位は「いちご」でした。3位は、抹茶の苦さとあずきの優しい甘みがマッチした和テイストの「宇治金時」がランクイン。4位は「白くま」、5位は、青く爽やかな見た目の「ブルーハワイ／ハワイアンブルー」が続きました。

■好きなかき氷の味ランキング（男女年代別）

次に、男女年代別に好きなかき氷の味のランキングを紹介します。

全体TOP2の「練乳系（いちご／あずき練乳など）」「いちご」は、男性よりも女性のほうが高い割合となっていました。「練乳系」は、50～60代女性で特に人気で、5割台で1位。「いちご」は、10～50代女性で4割台と幅広い年代に高く支持され、1～2位にランクインしています。

「ブルーハワイ／ハワイアンブルー」は、若い年代ほど高く、10代では3割台半ば、20～30代では2割台後半でした。炭酸飲料系の「サイダー／ラムネ」は10代で2割強、ランキング外ですが、「コーラ」は10代男性で2割と高めでした。「桃／ピーチ」は、女性のすべての年代で2割台となっており、特に20～30代女性で2割台半ばと高めでした。

和テイストの「宇治金時」「あずき」は年代が上がるほど好まれる傾向があり、「宇治金時」は60代の男女で3割台半ば～4割強の高い割合でランクイン。「あずき」も、50～60代女性で2割台半ば～3割強でした。「白くま」は、50～60代女性と50代男性で約3割の高い割合でした。

'最近では、「ケーキ系（ショートケーキ、ミルフィーユなど）」「食事系（カルボナーラ、冷やし中華など）」といった進化系とよばれるかき氷も登場していますが、今回の調査では1割未満にとどまりました。

【調査について】

LINEユーザーを対象にしたスマートフォンWeb調査

調査対象：日本全国の15歳～69歳の男女

実施時期：2025年7月3日～2025年7月5日

有効回収数：3152サンプル

※性別年代構成比を市場にあわせてウェイトバック

※表/グラフ中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります

