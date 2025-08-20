IDOG&ICATオリジナルペットウェア2025年秋冬コレクションを2025年8月20日より順次販売。冬のイベントにオススメの仮装ケープや豪華な着物・袴などフォトジェニックなウェア
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はドッグウェア2025年秋冬コレクションを、当社運営のインターネットショッピングサイトや、小売向けの卸売サイトにて2025年8月20日から順次販売致しました。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
■ 冬のイベントにピッタリのウェアが勢ぞろい
ハロウィンに、クリスマス、そして日本らしいお正月。
秋冬は様々なイベントが詰まっています。
愛犬・愛猫とたくさんのイベントを楽しめるコスチュームウェアや着物などをご用意しました。
サッと着せるだけで愛犬・愛猫が可愛く、華やかに。
お友だちや兄弟姉妹でお揃いを着て、一緒に記念撮影！
特別な日の思い出をたくさん作りましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327657&id=bodyimage1】
■ ハロウィンにオススメのコスプレアイテム
秋の大型イベントといえばハロウィン。ペットもハロウィンのパーティや記念写真を撮る機会が増えています。
IDOG&ICATでは羽織るだけの簡単着用のケープやかぶりもの、ワンピースなどの衣装をご用意しました。
サッと羽織れるケープは日常使いの防寒着としても活用できます。
ぽこぽこ可愛い立体的な、ジャック・オ・ランタンをモチーフにしたワンピースやかぶりものも人気です。
お家での記念写真や、お友達とのハロウィンシーズンのおでかけやパーティにピッタリです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327657&id=bodyimage2】
■ ふんわりあったかなクリスマス
サンタ・トナカイ・ツリーをモチーフにしたウェアとかぶりものをご用意しました。
柔らかいモヘアニットで作ったペット用のクリスマススヌードは 人気のサンタのおひげ付きのデザインとクリスマスツリーのデザインに、2025年はトナカイが仲間入り。被せるだけの簡単装着で、クリスマス気分を盛り上げてくれるアイテムです。
ふわもこ素材が柔らかくて軽い！着心地抜群のケープは寒い日の防寒着としてもおすすめ。
簡単に羽織れるコスチュームケープで、気軽にクリスマス気分。
家族やお友達ワンコと楽しいクリスマスを過ごせます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327657&id=bodyimage3】
■ 日本らしい晴れ着は愛犬・愛猫への負担は少なくより煌びやかに
華やかな雰囲気の本格的な愛犬・愛猫用の晴れ着。
IDOG&ICATオリジナル柄と大きなリボン結びの帯で、大人かわいい雰囲気に仕上げました。
金糸を使った大きなリボン帯につまみ細工のゆらゆら揺れる花飾りでとにかくゴージャス。
着物の丈は、より豪華な雰囲気を演出するためあえて長めに作りました。
帯を取り外しが可能にし、お洗濯やお手入れをしやすくリニューアルしました。
お正月や特別な記念日に着せてあげたい、縁起物の柄で仕立てた本格的な愛犬・愛猫用袴。
上半身は総裏で仕上げ、着心地の良さ・格式高さにこだわりました。
守り刀を模した布製オモチャがセットになっています。
カッコよく背中に差し込んで撮影したり、オモチャとして遊んだりと是非ご活用下さい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327657&id=bodyimage4】
■愛犬愛猫家が考えたこだわりの商品
ペットを愛するスタッフが集まり、ペットを最優先に考え商品を企画しています。
