『Panty＆Stocking with Garterbelt』より、「パンティ」「ストッキング」が「POP UP PARADE」に登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より『POP UP PARADE Panty＆Stocking with Garterbelt パンティ＆ストッキング セット 完成品フィギュア』を現在、予約受付中です。「パンティ」「ストッキング」の単体版も、それぞれご案内中。
■POP UP PARADE Panty＆Stocking with Garterbelt パンティ＆ストッキング セット 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：13,000円(税込)
□発売日：2026年1月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：パンティ約150mm/ストッキング約140mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・パンティ
・ストッキング
・専用台座
原型制作：NEQ
「POP UP PARADE」は、思わず手にとってしまうお手頃価格、飾りやすいサイズ、スピーディにお届けなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求したフィギュアシリーズです。
こちらはセット商品になります。
こちらは「旧作」の「パンティ＆ストッキングwithガーターベルト」になります。
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
●POP UP PARADE Panty＆Stocking with Garterbelt パンティ＆ストッキング セット 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-189967&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■単体版もご案内中
●POP UP PARADE Panty＆Stocking with Garterbelt パンティ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-189962&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●POP UP PARADE Panty＆Stocking with Garterbelt ストッキング 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-189963&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)TRIGGER・今石洋之／PSG製作委員会
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)