イエベ・ブルベは髪色にも関係アリ？ヘアカラーとパーソナルカラー診断の実態
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の女性を対象に「ヘアカラー選びとパーソナルカラー診断の関係」に関するアンケート調査を実施しました。その結果をもとに、ヘアカラー選びにおけるパーソナルカラー診断の影響や、美容室・美容師への期待について分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象：全国の20代～50代の女性
回答数：100名
調査期間：2025年8月18日～2025年8月19日
調査方法：インターネット調査
調査結果URL：https://hairlog.jp/special/article/15022
■ Q. パーソナルカラー診断を受けたことはありますか？
・ネットや自己診断で試したことがある：45%
・受けたことはないが興味はある：36%
・店舗やサロンで受けたことがある：11%
・知人や友人に簡易的に見てもらった：7%
・興味がない：1%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327599&id=bodyimage1】
■ Q. あなたはどのタイプだと思いますか？
・ブルベ夏：24%
・ブルベ冬：22%
・イエベ秋：22%
・分からない：18%
・イエベ春：14%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327599&id=bodyimage2】
■ Q. ヘアカラーを選ぶ時にパーソナルカラーを意識しますか？
・なんとなく気にしている程度：36%
・少し意識している：28%
・全く意識していない：27%
・強く意識している：9%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327599&id=bodyimage3】
■ Q. 美容師さんに「パーソナルカラーに合う髪色」を提案してほしいと思いますか？
・できれば提案してほしい：49%
・ぜひ提案してほしい：35%
・自分で決めたいので必要ない：16%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327599&id=bodyimage4】
《できれば提案してほしい》
・普段はやってみたい髪色にしていることが多いが本当に自分がに合う髪色を知りたいから（20代／女性／東京都／パート、アルバイト）
・ブルベ冬なので、普段カラーをする時はブルーブラックが多いですが、他にも似合う色があれば聞いてみたいと思ったから。（20代／女性／静岡県／専業主婦）
・これまでそうしてきたので、基本的には自分で決めようと思いますが、そういった簡単なサービスがあっても嬉しいなと思いました。（30代／女性／宮城県／専業主婦）
・専門的な知識を持った美容師さんに、おすすめの自分に合ったカラーを教えてもらえたら選択肢の幅が広がるからです（30代／女性／北海道／その他）
・パーソナルカラーに合う髪色なら失敗することはないと思うし、最終的にその髪色にするかどうかはこちらで判断するので、候補の一案程度の軽い感じでなら提案してもらうと選択肢が広がって有難いから。（40代／女性／東京都／正社員）
・自己診断で正確な診断をしたことが無いので、パーソナルカラー診断をしてくれた上での提案なら、自分では似合わないと思い込んでいたカラーが意外と似合うかもしれないので、新たな発見になって嬉しいからです。（40代／女性／青森県／専業主婦）
・いつもなんとなく無難な色にして同じ色を繰り返しカラーしているので、実際似合ってるかどうかがよくわからないし面白味がないから。（50代／女性／宮城県／自営業、自由業）
