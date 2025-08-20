【麻布十番納涼まつりで癒しの新体験】BUASAWANが特別マッサージイベントを開催
本格タイ古式マッサージ「BUASAWAN」を運営する株式会社蓮の花（本社：東京都中央区、代表取締役：齊藤 美奈子）は、2025年8月23日（土）・24日（日）に開催される「麻布十番納涼まつり」にあわせ、BUASAWAN麻布十番店にて特別イベントを実施いたします。
近年、都市部では伝統的な夏祭りが再び注目を集めています。地域コミュニティの活性化や観光促進の一環として、多くの人々が参加し、賑わいを見せています。特に「麻布十番納涼まつり」は、毎年多くの来場者で賑わう都内有数の夏祭りとして知られています。
このような背景の中、BUASAWAN麻布十番店では、お祭りの熱気の中で一息つける癒しの空間を提供するため、特別イベントを企画しました。経験豊富なセラピストによる15分間のタイ古式マッサージ体験を2,000円（税込）でご提供いたします。着衣のまま受けられるため、男女問わずお気軽にご利用いただけます。
さらに、体験をご利用いただいたすべてのお客様に、はずれなしの豪華クジ引きにご参加いただけます。次回来店時などに使える商品券など、素敵な景品をご用意しております。お祭りの賑わいのひととき、静かな癒やし空間で心身をリフレッシュしていただけます。毎年ご好評いただいている特別イベントですので、お気軽にお立ち寄りください。
【イベント概要】
- 開催日時：2025年8月23日（土）、8月24日（日）
- 開催場所：BUASAWAN 麻布十番店（店舗内）
- イベント内容：
*タイ古式マッサージ体験（15分）―― 2,000円（税込）
*はずれなしの豪華クジ引き付き
【ご予約・お問い合わせ】
- BUASAWAN 麻布十番店
- TEL: 070-5589-9180
- 公式LINE・WEBフォームもご利用いただけます。
【店舗情報】
- 住所：〒106-0045 東京都港区麻布十番2-4-15 イラーレ麻布十番 1F
- 営業時間 8:00-3:00（LO 24:00）
- 定休日 不定休
納涼まつりの思い出に、ぜひお気軽にお立ち寄りください。スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
【会社概要】
会社名：株式会社蓮の花
所在地：東京都中央区銀座1-13-9 栄楽ビル 3F
代表者：代表取締役 齊藤 美奈子
事業内容：リラクゼーションサロンおよび各種治療院の運営、飲食店経営 など
会社ホームページ：https://buasawan-group.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327598&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社蓮の花
