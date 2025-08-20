データ取得システム市場インテリジェンスレポート 2025-2032：ビジネスモデルと競合ベンチマーク
データ収集システム（DAQ）市場は、様々な業界におけるリアルタイムデータ監視、分析、制御の需要の高まりを背景に、大幅な成長を遂げています。DAQシステムは、温度、圧力、振動、電圧、流量といった物理パラメータを収集、デジタル化し、測定可能なデータに変換することで、意思決定やプロセス最適化に活用できる重要なツールです。自動化、インダストリー4.0、IoT対応デバイス、スマートマニュファクチャリングの導入が進むにつれ、DAQシステムは運用効率と製品品質の向上に不可欠な存在となっています。
市場規模と成長:
データ取得システム市場規模は2023年に20億5,970万米ドルと評価され、予測期間（2025～2032年）にわたって5.6％のCAGRで成長し、2024年の21億5,780万米ドルから2032年には32億3,150万米ドルに達すると見込まれています。
主要な市場プレーヤー:
● ABBグループ（スイス）
● エマーソン・エレクトリック社（米国）
● フォーティブ・コーポレーション（米国）
● ゼネラル・エレクトリック（GE）社（米国）
● スペクトリスPLC（HBK）（英国）
● キーサイト・テクノロジーズ（米国）
● 株式会社マスワーク
● ロックウェル・オートメーション社（米国）
● シュナイダーエレクトリックSE（フランス）
レポートに含まれるもの:
● 市場概要：製品／サービス概要と世界のデータ取得システム市場の規模が記載されています。レポートのセグメント分析の概要も提供しています。ここでは、製品／サービスの種類、用途、地域セグメントに焦点を当てています。また、収益と販売市場予測も含まれています。
● 競争:このセクションには、市場の状況と傾向に関する情報が含まれており、メーカーを分析し、プレーヤーが支払う平均価格、個々の市場プレーヤーの収益と収益シェア、個々のプレーヤーの売上高と売上高シェアに関するデータが提供されます。
● 企業プロファイル：本調査では、世界のデータ取得システム市場における主要企業の財務および事業戦略データに関する詳細な分析情報を提供します。また、製品／サービス概要、ポートフォリオ、地域展開、収益分配など、その他の詳細な情報も網羅しています。
● 地域別売上分析：この調査では、市場データに加え、地域別の収益、売上高、市場シェア分析を提供します。さらに、調査対象地域ごとの売上高、売上高成長率、価格設定、収益、その他の要因に関する推定値も提供します。
o 北米（米国、カナダ、メキシコ）
o ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア）
o アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア）
o 南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）
o 中東およびアフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ）
この調査研究により、以下の重要な質問に答えることができます。
（1）予測期間終了時の世界のデータ収録システム市場の推定規模はどのくらいですか？
