「時計が刻む一秒一秒は、ニューヨークの海を再生する力へと変わる」Oris、ニューヨークハーバー・リミテッドエディション IIを発表

オリスジャパン株式会社ビリオン・オイスター・プロジェクトを立ち上げた、ピート・マリノ フスキー氏。オリスの時計が刻む一秒一秒は、ニューヨークの海を再生する力へと変わっていきます。

Orisはこの度、ニューヨークハーバーに生息する牡蠣の保護を目的とする「ビリオン・オイスター・プロジェクト」を支援を目的とした、ニューヨークハーバー・リミテッドエディション IIを2000本限定で発表しました。

アクイスデイトをベースにしたデザインで、アクアグリーン・マザーオブパール文字盤を採用。 売上はプロジェクトの資金調達に充てられます。

"海におけるオイスターは 、森における 木と同じ存在”

地元のレストランから回収された約1,300トンを超えるオイスターの殻は再利用されている

成長した牡蠣は、１日あたり最大190リットルの水をろ過 するフィルターの役目をし、オイスター リーフ（牡蠣礁）は、他の海洋生態系を形成すると同時に、天然の防波堤の役割も果たします。専門家によると、オイ スターリーフとは、森の中の木と同じような存在なのです。 数世紀前、ニューヨークハーバーに は22万エーカー（約9万ヘクタール）の オイスターリーフが広がっていました。 しかし20世紀初頭には、ニューヨーク 市民のオイスターの食嗜好、汚染やそ の他の人的要因により、そこの海洋生 物がほぼ絶滅寸前まで追い込まれました。

1972年の「クリーンウォーター条例」 により、湾内への工業廃棄物・化学廃 棄物・未処理排水の投棄を禁止すると、水質が改善されてきました。しかし課題はいまだに残っており、 特に市の老朽化した下水道の汚水溢 れが問題となっています。

2014年、ニューヨーク市の教育者であったピート・マリノフスキー氏が、放置されたウォーターフロント を再生する機会を見出しました。 二人はビリオンオイスタープロジェ クト非営利団体を設立し、ニューヨークハーバーに2035年までに10億個 のオイスターを再生させるという目標 を掲げました。

2025年半ば時点で、湾内全域の17エリアにわたり、約1億5,000万個のオイスターが復活しています。地元のレストランから回収された約1,300トンを超えるオイスターの殻は再利用され、これまでに1万5,000人以上のボランティアの協力を得て、3万人を超える学生たちとともに取り組みが行われてきました。現在、オイスターリーフは約19エーカー（約8ヘクタール）に広がっており、自然にオイスターが定着し始める兆候も見られています。これは、プロジェクトの長期的な成功を示す重要な指標となっています。

”一人ではできないことも、 共に力を合わせることで 私たちは強くなれる” - Orisが掲げるサステナビリティへのコミットメント

ニューヨークハーバー・ リミテッドエディション II を着用するピート・マリノ フスキー氏。販売収益はビリオン・オイスター・プロ ジェクトを支援するために活用

ニューヨークハーバーリミテッドエディシ ョンIIの売上による収益は、オイスターリーフの造成、牡蠣 殻の回収、教育普及活動にそのまま充 当します。この資金は、ビリオンオイスタ ープロジェクトの影響力を拡大すると共に、修復過程において、より多くの人々を 巻き込むことに活用されます。

ニューヨークハーバー・リミテッドエディション IIの発表にあたり、Oris共同経営責任者のロルフ・ステューダーは次の通り述 べました:

「環境問題は非常に難しく感じるか もしれません。しかし、協力し合えば、それは より簡単になります。私たちは、ビリオ ンオイスタープロジェクトを再び支援 できることを誇らしく思っています。そし て、この協力によってもたらされる変化 を直に目撃できることを嬉しく思いま す。私たちのミッションは続きます。」

Orisは2021年、気候中立企業の認定を受けました。また2022年には3年間で年間10%の総排出量削 減を目指す取り組みを開始し、目標を 達成しました。 しかし、このミッションはまだ完了し ていません。ラグジュアリーブランドとして、人々から愛されているものの必需品とは言えない物を製造しているオ リスは、未来の世代のために変革に取り組む責任があると考えています。

10億個の牡蠣の再生を目指す、特別なアクイスデイト

スペックについて

これまでに1万5,000人以上のボランティアと、3万人を超える学生らが参加して達成してきた成果

ケース： マルチピース・ステンレススチ ール、ステンレススチールインサート 及びレリーフ装飾ミニッツスケール付 き逆回転防止ベゼル

直径： 43.50 mm

厚さ ：13.10 mm

ラグtoラグ ：51.00 mm

ダイヤル ：アクアグリーン・マザーオブ パール

畜光：スーパールミノバ(R)付き時分秒 針及びインデックス

風防：サファイアガラス、両面ドーム型、 内面反射防止加工

ケースバック： ステンレススチール、ね じ込み式、スペシャルエングレービン グ入り

リューズ： ステンレススチール、ねじ込 み式

ブレスレット／ストラップ ：フォールディ ングクラスプ付きマルチピース・ステン レススチールブレスレット 付属：ステン レススチール・フォールディングクラス プ付きアクアグリーン・ラバーストラップ

防水性能： 30気圧（300m）

ムーブメント： Cal. オリス キャリバー 733

機能： センター時分秒針、デイト表示、ク ィックデイト、デイトコレクター、ファイン タイミングデバイス、ストップセコンド

巻き上げ方式：自動巻き

パワーリザーブ： 約41時間

リミテッドエディション ： 世界限定2000本

税込価格： 462,000円

発売日： 2025年8月中旬