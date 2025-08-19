『ぬきたし THE ANIMATION』AnimeFestaにて独占限定配信中！【19日記念企画】B2発売告知ポスターが当たるプレゼントキャンペーンを開催！
株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」は、アニメ『ぬきたし THE ANIMATION【配信限定ver.】』の独占限定配信を記念して、2025年8月19日（火）19:19:19および9月19日（金）19:19:19より、B2発売告知ポスターが当たるプレゼントキャンペーンを開催します。
本キャンペーンは、AnimeFesta公式Xアカウントをフォローの上、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で2名様にB2発売告知ポスターをプレゼントします。
【19日記念企画】プレゼントキャンペーン詳細
■応募方法
AnimeFesta公式X（@AnimeFesta_Info）をフォローして対象の投稿をリポスト
■応募期間
・第1回：2025年8月19日19:19（火） ~ 2025年8月26日（火）23:59 まで
・第2回：2025年9月19日19:19（金） ~ 2025年9月26日（金）23:59 まで
■賞品
B2発売告知ポスター（2名様）
■注意事項
・当選された方にのみXのDMをお送りさせていただきます
・XのDMでの当選通知後、指定の期間内にご連絡がつかない場合は、当選破棄とみなし他の応募者様の中から再抽選となります
・賞品の譲渡や販売は禁止いたします
・賞品の発送は日本国内に限ります
・賞品の返品・交換はいたしかねます
※小さな傷等が入っている場合がございますが、返品・交換は出来かねますので、あらかじめご了承ください
・抽選は、当キャンペーン運営事務局が厳正に行います。
・当選や抽選の基準についてはお答えしかねます。予めご了承ください。
作品情報
■配信概要
・タイトル：ぬきたし THE ANIMATION【配信限定ver.】
・作品ページ：https://animefesta.iowl.jp/titles/1755
■スタッフ
原作：Qruppo/「抜きゲーみたいな島に住んでる貧乳（わたし）はどうすりゃいいですか？」
監督：長山延好
シリーズ構成・脚本：猪原健太
脚本監修：倉骨治人（Qruppo）、神近ゆう（Qruppo）
キャラクターデザイン：くまた
音楽：えびかれー伯爵、池木紗々、ウミガメ、かしこ、岩嵜壮志
アニメーション制作：パッショーネ
総合監修：ハメドリくん（Qruppo）
製作：青藍島観光協会
■キャスト
橘淳之介：柳晃平
片桐奈々瀬：石上静香
渡会ヒナミ：小澤みのり
畔美岬：岡本理絵
橘麻沙音：小秋あこ
冷泉院桐香：田澤茉純
糺川礼：藍羽七海
女部田郁子：井ノ上奈々
ハメドリくん：楠戸康弘
■INFORMATION
アニメ公式HP：https://nukiani.com/
公式X ：https://x.com/nukitashi_anime
(C) Qruppo/青藍島観光協会
AnimeFesta（アニメフェスタ）
AnimeFestaは月額登録制の見放題動画配信サービスです。
AnimeFestaオリジナル作品、通称”僧侶枠”のオンエア版やTV放送では見ることのできないプレミアム版の視聴が可能です。また、AnimeFestaでは、新作アニメや規制解除版アニメの配信にも力をいれ、お客様に魅力的なコンテンツをお届けしていきます。
名 称：AnimeFesta（アニメフェスタ）
開 始：2021年5月10日（月）
配 信：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。
ＵＲＬ：https://animefesta.iowl.jp/entry
AnimeFesta公式SNS
X：@AnimeFesta_info
Instagram：https://www.instagram.com/animefesta_info/
TikTok：https://www.tiktok.com/@animefesta_info
株式会社ウェイブ
ウェイブは、紙媒体が主流であったコミック市場で10年以上前から電子コミック製作に参入。紙媒体とは違った視点からクリエイター様と協業し、電子コミック市場で確かな実績を収めています。オリジナル作品を持つ強みを活かし、アニメの製作・放送や国内外向けコンテンツ配信事業にも着手し、日々挑戦を続けています。
所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F
設 立：2010年4月9日
資本金：73,000,000円
代表者：代表取締役 関口航太
ＵＲＬ：https://wwwave.jp/