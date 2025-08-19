『ぬきたし THE ANIMATION』AnimeFestaにて独占限定配信中！【19日記念企画】B2発売告知ポスターが当たるプレゼントキャンペーンを開催！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」は、アニメ『ぬきたし THE ANIMATION【配信限定ver.】』の独占限定配信を記念して、2025年8月19日（火）19:19:19および9月19日（金）19:19:19より、B2発売告知ポスターが当たるプレゼントキャンペーンを開催します。

本キャンペーンは、AnimeFesta公式Xアカウントをフォローの上、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で2名様にB2発売告知ポスターをプレゼントします。

【19日記念企画】プレゼントキャンペーン詳細

■応募方法

AnimeFesta公式X（@AnimeFesta_Info）をフォローして対象の投稿をリポスト

■応募期間

・第1回：2025年8月19日19:19（火） ~ 2025年8月26日（火）23:59 まで

・第2回：2025年9月19日19:19（金） ~ 2025年9月26日（金）23:59 まで

■賞品

B2発売告知ポスター（2名様）

■注意事項

・当選された方にのみXのDMをお送りさせていただきます

・XのDMでの当選通知後、指定の期間内にご連絡がつかない場合は、当選破棄とみなし他の応募者様の中から再抽選となります

・賞品の譲渡や販売は禁止いたします

・賞品の発送は日本国内に限ります

・賞品の返品・交換はいたしかねます

※小さな傷等が入っている場合がございますが、返品・交換は出来かねますので、あらかじめご了承ください

・抽選は、当キャンペーン運営事務局が厳正に行います。

・当選や抽選の基準についてはお答えしかねます。予めご了承ください。

作品情報

■配信概要

・タイトル：ぬきたし THE ANIMATION【配信限定ver.】

・作品ページ：https://animefesta.iowl.jp/titles/1755

■スタッフ

原作：Qruppo/「抜きゲーみたいな島に住んでる貧乳（わたし）はどうすりゃいいですか？」

監督：長山延好

シリーズ構成・脚本：猪原健太

脚本監修：倉骨治人（Qruppo）、神近ゆう（Qruppo）

キャラクターデザイン：くまた

音楽：えびかれー伯爵、池木紗々、ウミガメ、かしこ、岩嵜壮志

アニメーション制作：パッショーネ

総合監修：ハメドリくん（Qruppo）

製作：青藍島観光協会

■キャスト

橘淳之介：柳晃平

片桐奈々瀬：石上静香

渡会ヒナミ：小澤みのり

畔美岬：岡本理絵

橘麻沙音：小秋あこ

冷泉院桐香：田澤茉純

糺川礼：藍羽七海

女部田郁子：井ノ上奈々

ハメドリくん：楠戸康弘

■INFORMATION

アニメ公式HP：https://nukiani.com/

公式X ：https://x.com/nukitashi_anime

(C) Qruppo/青藍島観光協会

AnimeFesta（アニメフェスタ）

AnimeFestaは月額登録制の見放題動画配信サービスです。

AnimeFestaオリジナル作品、通称”僧侶枠”のオンエア版やTV放送では見ることのできないプレミアム版の視聴が可能です。また、AnimeFestaでは、新作アニメや規制解除版アニメの配信にも力をいれ、お客様に魅力的なコンテンツをお届けしていきます。

名 称：AnimeFesta（アニメフェスタ）

開 始：2021年5月10日（月）

配 信：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。

ＵＲＬ：https://animefesta.iowl.jp/entry

AnimeFesta公式SNS

X：@AnimeFesta_info

Instagram：https://www.instagram.com/animefesta_info/

TikTok：https://www.tiktok.com/@animefesta_info

株式会社ウェイブ

ウェイブは、紙媒体が主流であったコミック市場で10年以上前から電子コミック製作に参入。紙媒体とは違った視点からクリエイター様と協業し、電子コミック市場で確かな実績を収めています。オリジナル作品を持つ強みを活かし、アニメの製作・放送や国内外向けコンテンツ配信事業にも着手し、日々挑戦を続けています。

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：73,000,000円

代表者：代表取締役 関口航太

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/