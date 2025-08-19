8月23日（土）開催！「Puyo Puyo Global Ranking Series 2025 SEGA Official Tournament 2」インターネットライブ配信情報を公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、ジャパン・eスポーツ・プロライセンス認定タイトルである、対戦アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズについて、2025年8月23日（土）にオンラインにて開催される、「Puyo Puyo Global Ranking Series 2025 SEGA Official Tournament 2」のインターネット配信情報を公開いたしました。

「Puyo Puyo Global Ranking Series」は「ぷよぷよ」の海外競技人口の拡大を目的とした、セガ公式大会です。

2025年7月から11月にかけて行われる対象大会の戦績に応じて「Global Point」を付与し、ランキング形式で競います。

本大会では、「Japan Region」（日本国籍の方が対象）と「Other Region」（日本以外のすべての地域の方が対象）の2部門で開催され、それぞれ優勝者を決定します。

本配信では、Tomさん、ブルナー実久さんをお迎えし、決勝トーナメントの模様をお届けします。

【番組視聴URL】

（English）Puyo Puyo Global Ranking Series SEGA Official Tournament 2

https://youtube.com/live/4S_t7L-24vI(https://youtube.com/live/4S_t7L-24vI)

また、国内向けの配信として、momokenさん、ALFさん、ヨダソウマプロによる、ウォッチパーティーを実施いたします。

ぜひリアルタイムでご視聴いただき、出場選手にご声援をお送りください！

【番組視聴URL】

（ウォッチパーティー）Puyo Puyo Global Ranking Series

SEGA Official Tournament 2

https://youtube.com/live/rvQNLqBDEwI(https://youtube.com/live/rvQNLqBDEwI)

番組概要

大会名

「Puyo Puyo Global Ranking Series 2025 SEGA Official Tournament 2」

放送日時

2025年8月23日（土）16:00～20:00（予定）

※予選の進行状況により開始時間が前後する場合がございます。

使用タイトル・ルール

Steam『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)２』VSルール

※ぷよぷよのみ使用可能

※大会開催時点での最新バージョンを適用して試合を行います。

番組内容・大会形式

本大会はJapan RegionとOther Regionの2部門で開催され、それぞれ優勝者を決定いたします。

各部門で出場選手をグループにわけてリーグ予選を行い、上位16名の選手が決勝トーナメントに進出します。

番組では、決勝トーナメントの模様をお届けいたします。

＜大会形式＞

オンライン開催

予選リーグ：全出場選手を最大16グループで予選リーグ戦を実施。上位16名の選手が決勝トーナメントに進出。

勝利条件：5本先取

決勝トーナメント：予選リーグを勝ち抜いた各部門16名によるシングルイリミネーショントーナメントを実施し、部門ごとに1位を決定。

勝利条件：5本先取／準決勝より10本先取

出演者（英語配信）

■Tom

■ブルナー実久

出演者（ウォッチパーティー）

■ALF

■momoken

■ヨダソウマ

「Puyo Puyo Global Ranking Series 2025」

特設ページ

https://puyopuyo-global-ranking-series.j-cg.com/

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版にて発売され、1992年にはセガよりアーケード版、メガドライブ版を発売。単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。以降、アクションパズルゲームの定番ゲームとして、さまざまなゲーム機や携帯電話、スマートフォンで展開されています。2018年3月にはJeSU（日本eスポーツ連合）公認タイトルとなり、プロ選手も誕生。eスポーツシーンでも盛り上がりを見せ、現在、多数の競技大会を実施しています。国体の文化プログラムとして開催されるeスポーツ選手権では、小学生の部と一般の部でぷよぷよ日本一を決める大会が開催されるほか、2026年に開催される国際大会にも正式タイトルとして採用され、全世界の幅広い世代で楽しまれています。

＜「eスポーツ」とは＞

「eスポーツ(esports)」は、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲーム使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。

【製品情報】

商品名：ぷよぷよeスポーツ

対応機種：PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)

発売日：

パッケージ版：発売中（2019年6月27日（木）発売）

ダウンロード版：配信中（2018年10月25日配信）

希望小売価格：

パッケージ版：1,990円（税込2,189円）

ダウンロード版：1,851円（税込2,036円）

ジャンル：アクションパズル

プレイ人数：1～4人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/puyopuyo20th

※アーケード版『ぷよぷよeスポーツ アーケード』も稼働中。

https://puyo-esports-ac.sega.jp/

商品名：Puyo Puyo Champions / ぷよぷよeスポーツ

対応機種：Steam

発売日：配信中（2019年5月8日（水）配信）

希望小売価格：1,019円（税込1,100円）

ジャンル：アクションパズル

プレイ人数：1～4人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：

https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

https://puyo.sega.com/champions/ （※欧米版公式サイト）

販売ページ：

https://store.steampowered.com/app/971620/

※PC版は、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語の言語テキストを収録しております。また、ボイスはオプションにて、英語と日本語の音声切り替えが可能です。

※PC版の必要スペックについては、Steamの商品紹介ページよりご確認をお願いいたします。

【製品情報】

商品名：ぷよぷよ(TM)テトリス(R)２ スペシャルプライス

対応機種：

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)／Xbox Series X│S／Xbox One／Steam

※Xbox Series X、Xbox One、Steamはダウンロード販売のみ

発売日：発売中（2022年11月17日（木） 発売）

希望小売価格：3,500円（税別）

ジャンル：アクションパズル

プレイ人数：1～4人（オンライン時1～4人）

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：

(C)SEGA

Tetris (R) & (C) 1985~2025 Tetris Holding.

Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.

The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding.

Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.

All Rights Reserved.

公式サイト：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/

公式X：https://x.com/puyopuyo20th

※PlayStation(TM)Storeで本作のPS4(TM)ダウンロード版を購入すると、PS5(TM)版を追加料金なしでダウンロードできます。

※PlayStation(TM)Storeで本作のPS5(TM)ダウンロード版を購入すると、PS4(TM)版を追加料金なしでダウンロードできます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。