渋谷三丁目クリニック、ミュゼプラチナム契約者様向け特別救済プランを発表

医療法人社団健昌会渋谷三丁目クリニック院内

【背景】

大手脱毛サロン「ミュゼプラチナム」を運営していたMPH株式会社が、2025年8月18日に東京地方裁判所より破産手続き開始決定を受け、全国で約20万人の契約者様が施術を継続できない事態に直面しています。負債総額は約260億円にのぼり、美容脱毛業界に大きな混乱をもたらしました。

一部サービスは「どこでもミュゼ」「新生ミュゼ」などへ引き継がれる動きがあるものの、既存契約の扱いは不透明で、多くの方が不安を抱えています。

このような状況を受け、渋谷三丁目クリニックでは「業界全体の信頼を守るためにできることはないか」と考え、医療機関ならではの高品質脱毛を都度払いで受けられる特別救済プランを開始いたします。

【ミュゼプラチナム救済プラン（都度払い対応）】

「ミュゼプラチナム救済プラン」は、脱毛が中断された方や効果に満足できなかった方のための特別プランです。

◆このような方におすすめです

ミュゼプラチナム・メンズミュゼプラチナムで脱毛が中途半端なまま終了してしまった方

サロン脱毛の効果に満足できず、医療脱毛で再チャレンジしたい方

一括払いではなく、自分のペースで支払いたい方

【救済プランの特長】

１.都度払いで無理なく脱毛

救済プラン期間内であれば、継続施術のたびにお支払いが可能なので、一括払いの負担を感じることなく施術が受けられます。

ミュゼプラチナムから未消化分の返金がされないことを加味して、都度払い通常価格よりも割安な特別価格でご案内します。

スプレンダーX２.高品質な医療脱毛を提供

最新レベルのレーザー脱毛機を使用した効果的な施術で、短期間で満足いただける結果を目指します。

理事長 竹森 健（日本麻酔科学会認定麻酔科専門医）３.全身麻酔まで可能な麻酔オプション

麻酔科医監修による笑気麻酔・麻酔クリームのオプション（有料）をお選びいただけます。

全身麻酔プランで眠っている間に脱毛を終わらすことも可能です。

【料金について】

都度払い料金は、部位や施術範囲に応じて異なります。

（男性脱毛）

ヒゲ脱毛全部位：９８００円/１回

VIO脱毛：２０２００円/１回

全身脱毛（ヒゲ、VIO除く）：３８８００円／1回

全身＋ヒゲ脱毛：４３８００円/１回

全身＋VIO脱毛：４９８００円/１回

全身＋ヒゲ＋VIO脱毛：５８８００円/１回

（男性向け全身麻酔プラン）

当院では痛みに弱い方向けに全身麻酔での脱毛もおこなっています。眠っている間に脱毛が終わるため、ストレスフリーで上質な施術を受けられます。

救済プランとして初回限定特別トライアルが可能です。

ヒゲ脱毛：６８０００円/１回

VIO脱毛：７６０００円/１回

ヒゲ＋VIO脱毛：１３８０００円/１回

全身脱毛：１５８０００円/１回

全身＋ヒゲ脱毛：１７８０００円/１回

全身＋VIO脱毛：１８８０００円/１回

全身＋ヒゲ＋VIO脱毛：１９８０００円/１回

※全身麻酔料金を含みます。

（女性脱毛）

全顔脱毛：１２５００円/１回

VIO脱毛：１２０００円/１回

全身脱毛：３００００円/１回

全身＋全顔脱毛：３６５００円/１回

全身＋VIO脱毛：３６０００円/１回

全身＋全顔＋VIO脱毛：４５０００円/１回

（女性向け全身麻酔プラン）

女性向けの全身麻酔付きプランです。眠っている間に脱毛が終わるため、ストレスフリーで施術を受けられます。

救済プランとして初回限定特別トライアルが可能です。

全顔脱毛：５８０００円/１回

VIO脱毛：６６０００円/１回

全身脱毛：１４８０００円/１回

全身＋全顔脱毛：１６８０００円/１回

全身＋VIO脱毛：１７８０００円/１回

全身＋全顔＋VIO脱毛：１８８０００円/１回

※全身麻酔料金を含みます。

※詳細はカウンセリング時にご案内いたします。

お申込み方法：

初回カウンセリングにお越しいただき、ミュゼプラチナムでの施術履歴を証明できる契約書もしくはお支払いを証明できる物、身分証明書をご提示ください。

専門スタッフが最適な施術プランをご提案いたします。

都度払いで気軽に再チャレンジし、理想の肌を手に入れましょう。

私たちが全力でサポートいたします。

【実施期間】2025年8月22日(月)～2025年12月31日（土）まで

Web予約(https://reservation.medical-force.com/c/054e2d0c681c40ff916710d4aff92848/reservations/new?menu_ids=aee425dc-fd36-4833-8f36-1bc5bac0a6a9)

【注意事項】・ご予約は、必ず上部の「web予約」からお願いいたします。・ご予約時のご要望・ご質問欄に「ミュゼプラチナム契約者」とご記入ください。・本ご案内は「ミュゼプラチナム」ご契約者様限定です。・想定を大幅に超えるご応募をいただいた場合、募集を早期に締め切らせていただく可能性がございます。

【自由診療に関するご案内とリスク・デメリットについて】

本救済プランは公的医療保険の適用外となる自由診療です。そのため、施術費用は全額自己負担となります。また、施術に際しては、個人差がありますが、以下のようなリスクやデメリットが生じる可能性があります。

・一時的な赤み・腫れ

・色素沈着や色むら

・軽度の痛みや違和感

・ごく稀に炎症や感染症のリスク

治療効果や改善度合いには個人差があり、必ずしもご期待の結果が得られるとは限りません。施術を受ける際には、必ず医師による事前の診察・説明を受け、ご納得いただいた上でお申込みください。詳細については当院の担当医師にご相談いただくか、公式サイトのご案内をご確認ください。

【法人概要】

▼法人名

医療法人社団 健昌会

▼クリニック情報

〒150-0002 渋谷区渋谷3-18-8 大野ビル６階

診療時間 11:00～20:00（木曜休診）

HP ： https://shibuya3rd-block-clinic.com/

instagram：https://www.instagram.com/clinic_shibuya3chome/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCvPufWYI6M9Lm0TWwwoPJSw?app=desktop

TikTok : https://www.tiktok.com/@shibuya3rdblockclinic