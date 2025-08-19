「MOVA LR10 Prime スマート消臭猫トイレ」実機展示スタート！二子玉川 蔦屋家電＋（プラス）にてお試しいただけます

Richgo株式会社

■ MOVA LR10 Prime スマート消臭猫トイレについて(https://greenfunding.jp/lab/projects/8997)（クリックして確認）

高度な2段階消臭システム（活性炭フィルター＋自動除菌消臭スプレー）で臭気残留を≤30ppbに抑制。大型猫も快適な広さと健康モニタリング機能を備え、猫と飼い主の快適な生活をサポートします。

手間削減

→ 15日放置可能

個体別健康管理

±100g体重検知・排泄回数記録

0.32平方メートル 省スペース

2LDK家も対応でき

3匹対応

重量センサーで多頭飼い最適化

■ 展示店舗詳細

店舗名： 蔦屋家電＋（プラス）二子玉川店

所在地： 〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号

二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット 二子玉川 蔦屋家電1F

展示期間： 2025年8月18日（月）～ 2025年9月17日（水）

営業時間： 10:00～20:00

定休日： 年中無休（元日を除く）

申込： 事前申込不要

クラウドファンディングプロジェクトはこちら：MOVA日本初上陸！スマート消臭猫トイレ 15日間お手入れ不要・二段階消臭システム採用 | GREENFUNDING(https://greenfunding.jp/lab/projects/8997)

ハッシュタグ： #MOVALR10Prime #BrightDIY #猫トイレ #蔦屋家電

◼ 日本におけるマーケティングパートナーRichgo社について

Richgoは、スマホ周辺機器をはじめとするコンシューマー向け電子製品の企画・開発・販売を手がけるグローバル企業です。ブランド・製品・消費者をつなぐ架け橋として、世界中の優れたテクノロジーブランドが中国およびアジア太平洋地域（APAC）で確かな実績を築くための信頼できるパートナーとして活動しています。

【本件に関するお問い合わせ】

メールアドレス：support@bestnovo.co.jp

Web: https://bestnovo.co.jp/