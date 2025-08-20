コンゴ民主共和国首相府は、ジュディット・スミヌワ・トゥルカ首相が、2025年8月20日から22日まで神奈川県横浜市で開催される「第9回アフリカ開発会議（TICAD 9）」に出席し、フェリックス・チセケディ大統領を代表して参画することを発表します。

コンゴ民主共和国と日本は、40年以上にわたり相互信頼に基づく良好な関係を築き、多面的な協力を通じて具体的な成果を重ねてきました。こうしたパートナーシップは、アフリカにおける持続可能な開発、平和、そして繁栄に向けた双方の揺るぎないコミットメントを体現するものです。

スミヌワ首相は、強靭で革新的なアフリカの実現に向けたチセケディ大統領のビジョンをTICAD 9の場で発信します。コンゴ民主共和国の優先課題は以下のとおりです。

（1）インフラ整備とデジタル変革の推進

（2）食料安全保障の確立と持続可能な農業の促進

（3）天然資源の適切な管理とエネルギー転換の加速

（4）保健医療および教育（とりわけ職業訓練）の強化

コンゴ民主共和国は、アフリカのパートナーとしての日本の先駆的な役割を高く評価し、この歴史的な協力関係を一層深化させる決意を改めて表明します。スミヌワ首相のTICAD 9への参加は、イノベーションと国際的連帯に根ざした「共有の未来」に向けて行動するという、我が国の確固たる姿勢を示すものです。

以上

コンゴ民主共和国首相府広報室