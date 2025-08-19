¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ÄêÈÖ²½¡ª1¤Ä¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤«¤é´¥ÁçÈ©¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ðー¤¹¤ë¡¢¤·¤Ã¤È¤êÊÝ¼¾¡õ¥Ä¥äÈ©»Å¾å¤²¤Î¥Ðー¥à¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬2025Ç¯8·î19Æü¤ËÄêÈÖÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ BCL¥«¥ó¥Ñ¥Ëー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡§ÂçÂ¼ÏÂ½Å)¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤«¤é¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥±¥¢¤¹¤ë¡Ö´¥Áç¤µ¤ó¡×¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò2025Ç¯8·î19Æü¤ËÄêÈÖ²½¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö´¥Áç¤µ¤ó¡¡ÊÝ¼¾ÎÏ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ðー¥à¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÃç´ÖÆþ¤ê¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ËÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ðー¥à¤¬´¥Áç¾®¤¸¤ï¤ä¤¯¤¹¤ß¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥¯Ãæ¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÊÝ¼¾ÎÏ¤Ç¥Ä¥ä¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯¡¢´¥Áç¤ä²½¾ÑÊø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
´¥Áç¤µ¤ó¡¡ÊÝ¼¾ÎÏ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ðー¥à¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó 01/02¡¡12g¡¡\1,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È©¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¿§Å¸³«
¡Ú01 ¥é¥¤¥È¥Ùー¥¸¥å¡Û
²«¤ß¤è¤ê¤Î¤ä¤äÌÀ¤ë¤á～Ãæ´ÖÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ
01¡¡¥é¥¤¥È¥Ùー¥¸¥å
¡Ú02 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ùー¥¸¥å¡Û
¤ä¤ä¥Ô¥ó¥¯¤ß¤Î¤¢¤ëÃæ´ÖÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ
02 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ùー¥¸¥å
¤µ¤µ¤Ã¤È¤Ê¤ÇÅÉ¤ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ðー
·Ú¤¯¤Ê¤Ç¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤ë¤À¤±¤ÇÈ©¤Î´¥Áç¤ä¤¯¤¹¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ðー¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì1¤Ä¤Ç5in1¸ú²Ì¡ª²¼ÃÏ¤Ê¤·¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥¿¥¤¥×
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤«¤é¡¢¤¯¤¹¤ß¤ä¿§¥à¥é¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¦¥³¥ó¥·ー¥éー¡£
¤³¤ì1¤Ä¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¥¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÎÆý±Õ¡ÜÈþÍÆ±Õ¡Ü¥¯¥êー¥à¡Ü¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡Ü¥³¥ó¥·ー¥éー¡Ï
¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤È5¤Ä¤Î¥Õ¥êーÀß·×
¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÈ©¤ËÍ¾Ê¬¤ÊÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤½èÊý¤È¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡Î¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¦¥¿ー¥ë¿§ÁÇ¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¹çÀ®¹áÎÁ¡¦»À²½°¡±ô¡Ï
È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ1ÆüÃæ¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤Ã¤¯¤éÈ©¤ò¥ー¥×
´¥ÁçÈ©¤òÊÝ¼¾¤¹¤ë¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¤ò¸·ÁªÇÛ¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥»¥ê¥ó¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥¢¥ß¥Î»À*¹¡¢¥»¥é¥ß¥É*²¡ÊÁ´¤ÆÊÝ¼¾¡Ë
¡Ú»ÈÍÑÊýË¡¡Û
²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Î¤¢¤È¡¢¥Ñ¥Õ¤ËÅ¬ÎÌ¤ò¤È¤êÈ©¤Ë¤Î¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£È©¤ò¤Ê¤Ç¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤ë¤È¥¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö1 ¥¢¥¹¥Ñ¥é¥®¥ó»À¡¢¥¢¥é¥Ë¥ó¡¢¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À
¡ö2 ¥»¥é¥ß¥ÉAG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉEOP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNP¡Ê°Ê¾å¡¢Á´¤ÆÊÝ¼¾¡Ë
