【北海道店舗限定】「大えび上天丼」や「ローストビーフ丼」などこだわりの丼を５種類ご用意する『丼祭』を９月２日（火）より開催！～当メニュー限定で、≪ごはん大盛り無料サービス≫を実施～
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道全店舗にて、２０２５年９月２日（火）より期間限定で、海鮮やお肉を豪華に盛り付けた丼をご用意する『丼祭（どんぶりまつり）』を開催いたします。また北海道産“ななつぼし”を使用した、ごはんの大盛り無料サービスを『丼祭』メニュー限定で実施いたします。
おかげさまで７回目！新登場「大えび上天丼」を含む５種類の丼が楽しめる『丼祭』を今年も開催
毎年大好評いただいている多彩な丼をご用意する『丼祭』。今年は２０２５年９月２日（火）より北海道店舗限定で開催いたします。
ラインナップは、人気の上天丼に大えび３本と野菜の天ぷらを盛りつけた「大えび上天丼」や、昨年大好評のさっぱりとした酸味が特徴のフレンチドレッシングがアクセントになる「ローストビーフ丼」、だしの効いた特製タレと一緒に卵でとじた「富良野産ロースかつ丼」、ピリッとスパイシーな黒いカレーが特徴の「大えびフライスパイシーカレー丼」、“まぐろ”や“いくら”など６種類の海鮮を盛り付けた「海幸（かいこう）丼」の全５種類です。
丼祭メニューは、全てみそ汁・漬物を付けて提供いたします。また、優しい味わいの茶わんむしを、単品価格より９０円お得な＋３００円（税込３３０円）でご一緒にお楽しみいただけます。
『丼祭』メニュー５品限定で大盛り無料のサービスを実施
ごはんの大盛りを、『丼祭』でご用意する５品限定で、通常１００円（税込１１０円）のところ無料でご用意するサービスを実施いたします。大盛りのごはんは通常の約１.５倍となります。
北海道産の“ななつぼし”を使用し、時間管理を徹底した、ふっくら柔らかい炊き立てのごはんを、多彩な丼で思う存分ご堪能いただけます。
《丼祭メニュー》全てみそ汁・漬物付きでご用意いたします。
◆大えび上天丼 １,７８０円（税込１,９５８円）
大えび上天丼・茶わんむし ２,０８０円（税込２,２８８円）
大人気の上天丼を、今年は食べ応えのある“大えび”を３本盛り付け、リニューアルして再登場いたします。
他にも、やわらかくも程よい歯ごたえのある“いか”や、とろっと濃厚な卵黄が堪能できる“温泉卵”、“なす”、“さつまいも”、“おくら”の天ぷらを盛り込みました。
こぼれんばかりの香ばしい衣に包まれたサクサクの天ぷらと、素材の味を引き立てるとんでん特製のタレをかけた豪華な丼です。
◆【数量限定】ローストビーフ丼 ２,０８０円（税込２,２８８円）
ローストビーフ丼・茶わんむし ２,３８０円（税込２,６１８円）
しっとりジューシーな“ローストビーフ”を、見た目にもこだわりながら丁寧に、たっぷりと盛りつけました。“ローストビーフ”に絡む甘辛いタレと、酸味のあるさっぱりとした味わいのフレンチドレッシングが特徴で、アクセントにピリッとした辛味のブラックペッパーが感じられます。
プチプチ食感の“いくら”と、濃厚な半熟の“温泉卵”を絡めてお召し上がりください。
◆富良野産ロースかつ丼 １,６８０円（税込１,８４８円）
富良野産ロースかつ丼・茶わんむし １,９８０円（税込２,１７８円）
北海道富良野産の肉厚なロース肉を店舗で揚げ、ふわっとだしの香りが広がる特製のタレとしっかりと味の染みた優しい甘みの“玉ねぎ”と一緒に“卵”でとじました。
大盛ごはんにすることで、タレの染みこんだ衣とボリューム満点の“ロースかつ”を、思う存分、お腹いっぱいになるまでご堪能いただけます。
◆【数量限定】大えびフライスパイシーカレー丼 １,７８０円（税込１,９５８円）
大えびフライスパイシーカレー丼・茶わんむし ２,０８０円（税込２,２８８円）
自然な黒色になるように適量のいか墨を加え、見た目にもこだわった“黒いカレー”は、厳選し焙煎した香辛料でパンチの効いた辛さが特徴で、かつお、ほたての出汁を加え、コク深い味わいです。
サクサクの香ばしい衣に包まれた、食べ応えのあるの“大えびフライ”を盛り付けてご用意します。トッピングした半熟の温泉卵を絡めると、マイルドな辛さの味わいをお楽しみいただけます。
◆海幸（かいこう）丼 ２,１８０円（税込２,３９８円）
海幸丼・茶わんむし ２,４８０円（税込２,７２８円）
食べやすく一口サイズにカットした“ぶり”、“まぐろ”、“サーモン”、“数の子”、“ねぎとろ”、“いくら”を彩りよく盛り付けた海鮮丼です。
鮮度のよい海の幸や、いくらや数の子等の食感をお楽しみください。
まろやかな酸味のきいた酢飯と一緒に、最後まで飽きる事なく、さっぱりとご堪能いただけます。
≪ 丼祭（どんぶりまつり） ≫
■販売期間：２０２５年９月２日（火）販売開始
■実施店舗：「北海道生まれ 和食処とんでん」北海道全店舗
■メニュー：大えび上天丼 １,７８０円（税込１,９５８円）
ローストビーフ丼 ２,０８０円（税込２,２８８円）
富良野産ロースかつ丼 １,６８０円（税込１,８４８円）
大えびフライスパイシーカレー丼 １,７８０円（税込１,９５８円）
海幸丼 ２,１８０円（税込２,３９８円）
※５品限定で、ごはんの大盛りを無料でサービスいたします。
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
