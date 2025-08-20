¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¡¡¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー£Ð£Á£Ò£Ô£³¡¡ ¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö£±£³£±¹æ¡õ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×
£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£¸Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä ¡Ö¥Þー¥Æ¥£ー¡¢¥É¥¯¡¢¥¯¥é¥é¤Î¥×¥é¥¥Ã¥º£³ÂÎ¡×¤ä¡Ö¥Û¥Ðー¥Üー¥É¡×¤¬ÉÕÂ°
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙ»³¾´É×/½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¡Ë¤Ï¡¢Å´Æ»´á¶ñ¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Ë¸ø³«£´£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¡¡¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー£Ð£Á£Ò£Ô£³¡¡¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö£±£³£±¹æ¡õ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£·,£·£°£°±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤ò£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¾ì¡¢ÀìÌçÅ¹¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡× (takaratomymall.jp/)Åù¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¡¡¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー£Ð£Á£Ò£Ô£³¡¡¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö£±£³£±¹æ¡õ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー£Ð£Á£Ò£Ô£³¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö£±£³£±¹æ¡×¤È¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¤Î¼ÀÁö¤¹¤ë¥·ー¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö£±£³£±¹æ¡×¤Ï·àÃæ¤Ç¡¢£±£¸£¸£µÇ¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ò¤·¤¿¥Þー¥Æ¥£ー¤È¥É¥¯¤¬£±£¹£¸£µÇ¯¤ËÌá¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁö¤é¤»¤¿¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ê¥È¥ß¥«¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Þー¥Æ¥£ー¡¢¥É¥¯¡¢¥¯¥é¥é¤Î¥×¥é¥¥Ã¥º¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ë¡×¡¢¥×¥é¥¥Ã¥º¤òÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Û¥Ðー¥Üー¥É¡×¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î¥ê¥¢¥ëÄ¾Àþ¥ìー¥ë¡¦¥¹¥È¥Ã¥×¥ìー¥ë¡Ê¥ê¥¢¥ë¥ìー¥ë»ÅÍÍ¡Ë¤ÏÀÄ¿§¤Î¥×¥é¥ìー¥ë¤Î¥ìー¥ë¤È¤âÏ¢·ë¤·¡¢¡È¾þ¤ë¡É¡ÈÁö¤é¤»¤ë¡É¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥ì¥¤¥ë¥¿¥¦¥ó£±£¸£¹£·½£Î©Îò»Ë¸ø±à¡ÊRailtown 1897 State Historic Park¡Ë¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¡ÖSierra No. 3¡×¡Ê¡Ö¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö£±£³£±¹æ¡×¤È¤·¤Æ±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼ÖÎ¾¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¾¦ÉÊÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ìÆÍ¥Ñー¥Ä¤Ê¤É±Ç²èÍÑ¥×¥í¥Ã¥×¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥×¥é¥ìー¥ë¤é¤·¤¤¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥âー¥ë¥É¤ä¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ê¥È¥ß¥«¡Ë¡×¤Ï¥×¥é¥ìー¥ë¤Î¥ìー¥ë¾å¤òÁö¹Ô²ÄÇ½¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢±Ç²è¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö·¿¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö£±£³£±¹æ¡×¤ò¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å´Æ»¤Ç¼Ö¤ò²¡¤·¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥·ー¥ó¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¡×¡ÊÅ´Æ»¡Ë¤È¡Ö¥È¥ß¥«¡×¡Ê¼Ö¡Ë¤Î£²¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Åö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÅ´Æ»´á¶ñ¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¡ÖÅ´Æ»¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¾¦ÉÊ¥·¥êー¥º¡ÖPLARAIL¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖPLARAIL¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¥×¥é¥ìー¥ë¤ä¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â±ÇÁüºîÉÊ¤òºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¡¢¥×¥é¥ìー¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Â¤·Á¡¦¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¡Ö¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö£±£³£±¹æ¡×¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òºÆ¸½
¥×¥é¥ìー¥ë¤é¤·¤¤¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥âー¥ë¥É¤ä¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ê¥È¥ß¥«¡Ë¡×¡Ö¥Û¥Ðー¥Üー¥É¡×¡Ö¡Ú END OF TRACK ¡Û¤È¥Ú¥¤¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¼Ö»ß¤á¡×¤È¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ìÆÍ¤Ï¡ÊÂç¡Ë¤È¡Ê¾®¡Ë¤Î¥Äー¥¿¥¤¥×»ÅÍÍ
¥È¥ó¥Í¥ë¤ä¶¶µÓ¤â¥íー¥¿¥¤¥×¤ÇÁö¹Ô²ÄÇ½
¥×¥é¥ìー¥ë¤Î¥ìー¥ë¾å¤òÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ê
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ê¥È¥ß¥«¡Ë
·àÃæ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Û¥Ðー¥Üー¥É
±Ç²è¥×¥í¥Ã¥×¤òºÆ¸½
¢£¥Þー¥Æ¥£ー¡¢¥É¥¯¡¢¥¯¥é¥é¤Î¥×¥é¥¥Ã¥º¤¬ÉÕÂ°¡ª¥¯¥é¥é¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡ªÇ÷ÎÏ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥ó¤òºÆ¸½
ÍÎÉþ¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ±·¿¡¢´é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥×¥é¥¥Ã¥º¤¬£³ÂÎÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¥Ã¥º¤Ï¼ÖÎ¾¤Î±¦Â¦ÌÌ¤äÃº¿å¼Ö¾åÉô¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ÖÎ¾³Æ½ê¤Ë¥É¥¯¤ä¥¯¥é¥é¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÍÎÉþ¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ±·¿¡¢´é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤ÇÉ½¸½
°õ¾ÝÅª¤Ê±Ç²è¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë
¢¨·àÃæ¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¸½¼Â¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¿¿»÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¼Â¼ÖÎ¾¤ò¤â¤È¤Ë¾¦ÉÊÀß·×¡ª
¾¦ÉÊ²½¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¤¥ë¥¿¥¦¥ó£±£¸£¹£·½£Î©Îò»Ë¸ø±à¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖSierra No.3¡×¡Ê¡Ö¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö£±£³£±¹æ¡×¤È¤·¤Æ±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¾¦ÉÊÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¼ÖÎ¾¤ÏÉü¸µºî¶ÈÃæ¤Ç²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÖÂÎ¡¦¥Ñー¥Ä¤Î³Æ½ê¤Î²èÁü¡Ê»£±Æ¶¨ÎÏ¡§Buco Entertainment, LLC¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¾¦ÉÊÌ¾¡§
¥×¥é¥ìー¥ë¡¡¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー£Ð£Á£Ò£Ô£³¡¡¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö£±£³£±¹æ¡õ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó
È¯ÇäÆü¡§£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡
¡¡¡¡
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£·,£·£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§£³ºÐ°Ê¾å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§
¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö£±£³£±¹æÀèÆ¬¼Ö¡¢Ãº¿å¼Ö¡ÊÆ°ÎÏ¼Ö¡Ë¡¢±ìÆÍÂç¡¢±ìÆÍ¾®¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ê¥È¥ß¥«¡Ë¡¢¥ê¥¢¥ëÄ¾Àþ¥ìー¥ë¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥ìー¥ë¡Ê¥ê¥¢¥ë¥ìー¥ë»ÅÍÍ¡Ë¡¢¥ì¥ó¥¬¶¶µÓ¡ß£³¡¢¼Ö»ß¤á¡¢¥Û¥Ðー¥Üー¥É¡¢¥×¥é¥¥Ã¥º¡ß£³¡¢¥·ー¥ë
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º¡§ÌóW£´£±£°¡ßH£±£µ£°¡ßD£´£µ¡Ê㎜¡Ë
»ÈÍÑÅÅÃÓ ¡§Ã±£³·Á´¥ÅÅÃÓ£±ËÜ»ÈÍÑ ( ÅÅÃÓ¤ÏÊÌÇä¤Ç¤¹¡£ )
¼è°·¤¤¾ì½ê¡§
Á´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹Åù¤Î´á¶ñÇä¾ì¡¢ÀìÌçÅ¹¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×(takaratomymall.jp/)Åù
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§
www.takaratomy.co.jp/products/plarail/sp/plarailseries/collabo/backtothefuture/
¾¦ÉÊÆ°²è¡§youtu.be/CTwQ66dzMjI
¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à£õ£î£ì£é£í£é£ô£å£ä¡ÖBACK TO THE FUTURE¡¡40th Anniversary Collection¡×
±Ç²è¸ø³«£´£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥·¥êー¥º£³ºîÉÊ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥È¥ß¥«£³Âæ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò£²£°£²£µÇ¯£±£°·î¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ÂæºÂ¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ê¥È¥ß¥«¡Ë¤¬³èÌö¤·¤¿±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤ò°õºþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²ºîÌÜ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥È¥ß¥«¤Ï¡¢ºîÃæ¤ÇÌ¤Íè¤Ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Î»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï£´£°¼þÇ¯¥í¥´¤òÍÑ¤¤¤¿»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
È¯ÇäÆü¡§£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£²£µÆü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡
¡¡¡¡
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£´,£¶£²£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§£¶ºÐ°Ê¾å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º¡§ÌóW£±£¹£°¡ßH£±£´£°¡ßD£´£°¡Ê㎜¡Ë
¼è°·¤¤¾ì½ê¡§
¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×(takaratomymall.jp/)Åù
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§
www.takaratomy.co.jp/products/tomica/sp/backtothefuture/
¡ãÃøºî¸¢É½µ¡ä
© £Ô£Ï£Í£Ù¡¡© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
¢£¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼õ¾Þ´ÆÆÄ¤Î¥í¥Ðー¥È¡¦¥¼¥á¥¥¹¤È¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤Ë¤è¤êÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿³×¿·Åª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー±Ç²è¤Ç¡¢»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿»°Éôºî¥·¥êー¥º¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æº£¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹±é¤¸¤ë¹â¹»À¸¤Î¥Þー¥Æ¥£ー¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢²Ê³Ø¼Ô¤Î¥É¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥¤¥É¡Ë¤¬È¯ÌÀ¤·¤¿¥¿¥¤¥à¡¦¥Þ¥·ー¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ£±£¹£¸£µÇ¯¤«¤é£±£¹£µ£µÇ¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤¬¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿Ï¢º¿È¿±þ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ì¤Íè¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾Íè¤Î¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£
¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎVFX¡¢¼ª¤Ë»Ä¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤¬À¤³¦Ãæ¤Çº£¤â¤Ê¤ªÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌ¾ºî¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯£²£°£²£µÇ¯¡¢±Ç²è¸ø³«¤«¤é£´£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æwww.takaratomy.co.jp/products/plarail/
¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¡×¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯¤ËÈ¯Çä£¶£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥»¥éー¤ÎÅ´Æ»´á¶ñ¤Ç¡¢£³À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¡×¤Î¸¶·¿¤Ï¡¢¶âÂ°¤äÌÚ¤Î´á¶ñ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿£±£¹£µ£¹Ç¯¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎºÇ¿·ÁÇºà¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î´á¶ñ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯µ¥¼Ö¡¦¥ìー¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£¾ÝÄ§Åª¤ÊÀÄ¤¤¥ìー¥ë¤Ï¡¢Åö»þ²ÈÂ²¤¬ÃÄ¤é¤ó¤Î»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¡Ö¤Á¤ã¤ÖÂæ¡×¤Î¾å¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤ÇÀß·×¤µ¤ì¡¢¤³¤Îµ¬³Ê¤Ï£¶£°Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤â¡¢¿È¶á¤Ç¤¢¤êÆ´¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈÅ´Æ»¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢ÁÏÂ¤ÎÏÅù¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢¤Þ¤¿¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò°é¤à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Îß·×£²,£°£¸£³¼ïÎà¡¢1 ²¯£¹,£±£´£°Ëü¸Ä°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê£²£°£²£´Ç¯£±£²·îËö¸½ºß¡Ë
¢£¡ÖPLARAIL¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡www.takaratomy.co.jp/products/plarail/sp/plarailseries/
¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¡ÖÅ´Æ»¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¾¦ÉÊ¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥×¥é¥ìー¥ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Â¤·Á¡¦ÅÉÁõ¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥×¥é¥ìー¥ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¼ÖÎ¾¡¢¥ìー¥ë¡¢¾ð·Ê¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¾þ¤ë³Ú¤·¤ß¡×¤È¡ÖÁö¤é¤»¤ë³Ú¤·¤ß¡×¤òÎ¾Î©¤·¤¿Âç¿Í¸þ¤±¥×¥é¥ìー¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë ¥ê¥¢¥ë¥¯¥é¥¹¡×¤â¡ÖPLARAIL¡×Æâ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£