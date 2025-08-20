Applied Intuition は、自動車用 ADAS を含む自動運転製品を拡大し、OEM にエンド ツー エンドのホワイト ボックス 自動運転ソフトウェアを提供することで、OEM の自動運転システム開発を支援します

自動車向け SDS (Self-Driving System)は、OEM にスケーラブルで柔軟性があり、計算効率の高い ADAS プラットフォームを提供し、人間のような自動運転体験の展開を加速します。

カリフォルニア州マウンテンビュー, 2025年8月19日 /PRNewswire/ -- ビークル インテリジェンス分野の業界リーダーである Applied Intuition, Inc. は本日、乗用車向け次世代エンド ツー エンド (E2E) ホワイト ボックス自動運転ソリューションのリリースを発表し、自動運転製品を自動車分野に拡大しました。自動車メーカー向けに特化して設計された Applied Intuition の自動車向け SDS (Self-Driving System) は、乗用車向けの高度なドライバー支援システム (ADAS) ソリューションであり、L2++ のドライバー支援機能を提供するための高性能かつコスト効果の高いアプローチを提供し、L3 および L4 機能への発展経路を確立します。

自動車向け SDS (Self-Driving System) を活用することで、OEM は消費者、規制当局、グローバルな競争の急速な変化に対応できるスケーラブルな自動運転技術を実装できます。このソリューションのエンド ツー エンド アーキテクチャは、認識、計画、制御を統合した統一システムとしてシームレスに統合し、安全で人間のような運転性能を実現します。ホワイト ボックス ソリューションにより、OEM は安全性の検証やブランド固有の体験へのシームレスな統合のため、システム全体の透明性を確保できます。

「私たちのビジョンは、自動車メーカーが単に安全で高性能な車両を製造するだけでなく、業界が車両のインテリジェンスが勝者を決定する新たな時代を迎える中で、継続的に進化する車両を構築できるようにすることです」と、Applied Intuition の共同創設者兼 CEO である Qasar Younis は述べました。「これは、グローバルなインテリジェント モビリティへの移行を加速することです。自動車向け SDS (Self-Driving System) は、OEM に完全な自動運転のソフトウェアを提供し、差別化に必要な可視性、柔軟性、制御権限を付与します」

過去数年間、AI の革新は自律走行へのアプローチを根本から変革してきました。エンド ツー エンドアーキテクチャ、トランスフォーマー、データスケーリング法則は、いずれも能力の飛躍的な向上を可能にし、複雑な都市環境を安全に処理できるより強力で人間のような運転能力を実現しています。一方、駐車支援、自動緊急ブレーキ (AEB) 、高速道路パイロットなどのベースライン ADAS 機能は、量産市場において依然として不可欠であり、高い安全基準が求められています。自動車メーカーは二重の課題に直面しています。中国や米国のリーダー企業が既に量産している L2++ レベルの機能に追随しつつ、急速に変化する環境下で安全かつ規制に準拠し、コスト効率の良いシステムを確保する必要があります。

透明性やカスタマイズ性を制限するブラック ボックス型のソリューションとは異なり、自動車向け SDS (Self-Driving System) はOEM に自動運転ソフトウェアの完全な可視性と制御権限を提供し、ブランド独自の自動運転体験をラインナップ全体で構築する力を与えます。そのハードウェアとセンサーに依存しない設計により、OEM はニーズに応じて多様なセンサー、計算プラットフォーム、ECU と組み合わせて活用できます。

主要な機能には以下のものが含まれます：

・L2++ ADAS 機能向けの統合プラットフォーム

・生産後継続的な機能アップグレードを含む、エンドツーエンドの開発と検証ツールチェーン

・深いアーキテクチャ可視化、カスタマイズ機能、および社内専門知識の構築を可能にするホワイト ボックス型 コラボレーション モデル

・マス市場向けセンサーとコンピューティング リソースを活用した現実的なコスト効率

・Applied Intuition のビークル OS 経験を活用し、車両システムへの容易な統合を可能にする設計

「自動車向け SDS (Self-Driving System)は、自動車メーカーが求める柔軟性と透明性を備えた最先端のエンド ツー エンド自動運転技術と組み合わせることで、自動車メーカーがイノベーションを加速し、より安全でスマートな車両を市場に迅速に投入できるよう支援します」と Applied intuition の共同創設者兼 CTO であるPeter Ludwig は述べました。「このプラットフォームは、当社がほぼ 10 年間にわたって開発してきたトラック、鉱山機械、防衛車両を駆動する同じコア技術の一部を基盤に構築されています。すべてのコンポーネントは安全な展開を前提に設計されています。その結果、現在の市場ニーズに対応できるだけでなく、明日の自動運転システムへとシームレスに進化できるプラットフォームが実現しました」

Applied Intuition の自動車向け SDS (Self-Driving System) のリリースは、トラック、鉱業、防衛分野における自律運転の実現実績を基盤としています。これらの分野は信頼性と適応性が求められるため、同社のビークル インテリジェンス ソリューションが最も過酷な分野でも耐久性と適応性を証明しています。

自動車向け SDS (Self-Driving System) は、次世代のインテリジェント車両を駆動する準備が整っています。詳細はこちら：applied.co/sds.

Applied Intuition について

Applied Intuition は、安全で AI 駆動型の機械のグローバルな普及を加速するビークル インテリジェンス企業です。2017年に設立された Applied Intuition は、ビークル OS、自動運転システム(SDS)、ツールチェーンを提供し、顧客がインテリジェントな車両を開発し、市場投入までの時間を短縮する支援を行っています。世界トップ 20社の自動車メーカーのうち 18社と、国防総省の主要プログラムが、Applied Intuition のソリューションを信頼し、ビークル インテリジェンスの実現に活用しています。Applied Intuition は、自動車、防衛、トラック、建設、鉱業、農業業界を対象にサービスを提供しており、本社はカリフォルニア州マウンテンビューに置かれ、ワシントンD.C.、カリフォルニア州サンディエゴ、フロリダ州フォートウォルトンビーチ、ミシガン州アナーバー、ロンドン、シュトゥットガルト、ミュンヘン、ストックホルム、バンガロール、ソウル、東京にオフィスを構えています。詳細についてはappliedintuition.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com