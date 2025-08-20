すみだ北斎美術館（東京・墨田区）は、2025年9月16日（火）～11月24日（月・振休）まで、特別展「北斎をめぐる美人画の系譜～名手たちとの競演～」を開催します。

葛飾北斎は「冨嶽三十六景」などの名所絵（風景画）で広く知られていますが、美人画の名手としても名を馳せていました。本展では、美人画をテーマに北斎の画業を通覧し、そのルーツや画風の変遷を、喜多川歌麿や溪斎英泉など同時代の人気絵師の作品とともに紹介。さらに、娘の葛飾応為ら北斎の美人画の継承者たちにも焦点をあて、美人画の分野における北斎の魅力と位置付けを明らかにします。

会場では、 重要文化財・宮川長春「風俗図巻」（東京国立博物館蔵）、美術館で初公開となる勝川春章「散策美人図」（個人蔵） 、初公開の葛飾北斎「初夢美人図」（すみだ北斎美術館蔵）のほか、開館展以来初の全巻一挙公開となる葛飾北斎「隅田川両岸景色図巻」（すみだ北斎美術館蔵）、重要文化財「潮干狩図」（大阪市立美術館蔵）、そして長く所在不明だった葛飾応為「蝶々二美人図」（個人蔵）など、約140点の名品を展示します。

開催概要

主な出品作品

美術館での初公開



勝川春章「散策美人図」個人蔵（通期）

蔦屋重三郎が見出した天才、歌麿



喜多川歌麿「歌撰恋之部 物思恋」個人蔵（前期）



蔦重が手掛けた北斎の大首絵

葛飾北斎 「風流無くてなゝくせ ほおずき」 個人蔵（前期）

重要文化財

葛飾北斎「潮干狩図」 大阪市立美術館蔵（前期）

北斎の娘・応為 幻の名品



葛飾応為「蝶々二美人図」個人蔵（通期）

関連イベント

講演会 「浮世絵美人画の系譜～うつろう理想美～」

日時 9月27日（土） 14:00～15:30（開場13:30）

講師 大久保純一（すみだ北斎美術館館長）

会場 MARUGEN100（講座室）

定員 40名（事前申込制・先着順 ※詳細は公式ホームページを通じてお知らせします）

料金 無料（ただし、特別展観覧券か前売券、または年間パスポートが必要です）

スライドトーク

日時 10月11日（土）、11月1日（土） 各日13:30～14:00（開場13:00）、15:00～15:30（開場14:30）

講師 本展担当学芸員

会場 MARUGEN100（講座室）

定員 40名（各回開場時間から整理券配布）

料金 無料（ただし、特別展観覧券か前売券、または年間パスポートが必要です）

ワークショップ「北斎とコラボしてオリジナルの手拭いをつくろう！」

日時 10月18日（土） 14:00～16:00（開場13:30～）

講師 丸山素直氏（東京藝術大学デザイン科准教授）

会場 MARUGEN100（講座室）

定員 30名（13：30～整理券配布）

対象 小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴にてお願いします）

料金 無料（ただし、特別展観覧券か前売券、または年間パスポートが必要です）

●最新の状況は、公式ホームページにてご確認ください。

