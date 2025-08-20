CCTV+：中国浙江省のハイテク農場、野菜の植え付けと収穫を自動化

北京、2025年8月20日 /PRNewswire/ -- サラダの皿に並ぶ虹のような色とりどりの野菜は、中国東部の浙江省徳清県にあるスマート農業実証パークで、一度も人の手に触れることなく栽培されたものかもしれません。

先端技術を活用し、このパークはAIとIoTを統合し、レタスからルッコラに至るまで、作物生産のあらゆる工程を全工程にわたりスマート管理しています。

「これは私たちが独自に開発した自動移植機です。この機械は、移植作業における人手を置き換えることを目的として設計されています。わずか40秒で30株の野菜の苗を移植でき、生産効率を70%以上向上させます。自動搬送ラインや洗浄機、さらに温室環境制御システムを組み合わせることで、完全無人の運営を実現しました。」と、Zhejiang Houji Intelligent Technologyの技術マネージャーであるHu Yaofeng氏は述べました。

研究者によると、これらの作物は農薬や重金属を含まず、従来の露地栽培と比べて収量が5～7倍に達するとのことです。

「こちらはルッコラの苗です。栽培からおよそ15日で移植が可能になります。ご覧のとおり、外にはすでに移植済みの成熟したゴマの植物があります。これらの植物は通常25～30日で収穫可能です。収穫後はFreshippoやYum! Brandsのような企業に販売しています。」とHu氏は述べました。

農場から店頭までを記録的な速さで結びつけるこのハイテク収穫は、中国の大手小売業者に供給されるとともに、農業の未来を示しています。

これは、中国の技術が農業の近代化を推進する上で最も重要なイノベーションの一つです。そして、その目標は、より安全で健康的な野菜を直接食卓へ届けることです。

