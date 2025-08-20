SANYが業界の課題に応える先駆者として50トンのエネルギー貯蔵リーチ・スタッカーを発表





北京、2025年8月20日 /PRNewswire/ -- エネルギー転換とカーボン・ニュートラルの目標に牽引され、エネルギー貯蔵産業は急速に拡大しています。大規模プロジェクトが世界中で出現し、昇降装置の基準が引き上げられています。SANYは技術革新への投資を継続し、大容量プロジェクトの需要を満たすように設計されたエネルギー貯蔵リーチ・スタッカーのポートフォリオを発表しました。

今年3月、SANYの65トン・エネルギー貯蔵リーチ・スタッカーが組立ラインから出荷され、顧客の現場でほぼ半年にわたり順調に稼働しています。さまざまな作業条件に対応するため、SANYは8月1日に世界初の50tエネルギー貯蔵リーチ・スタッカーを発売しました。このスタッカーは、堅牢な性能、優れた省エネ、長寿命を特徴としており、業界のリフティング作業における主要な課題に対処します。

強力な持ち上げ能力

50トン・リーチ・スタッカーはエネルギー貯蔵コンテナに特化しており、ISO 20フィート / 40フィートのエネルギー貯蔵コンテナを完璧に持ち上げることができます。

最大6個のコンテナを積み重ねることができるため、限られたスペース内での保管密度が大幅に向上します。最大50トンの吊り上げ能力を備え、エネルギー貯蔵キャビネットの効率的な移動と設置を保証し、移動中に優れた安定性を維持します。

優れたエネルギー効率

この機械には高度な電気制御ポンプが装備されており、プログラムとアルゴリズムを通じて電流出力を正確に制御し、エネルギー損失を根本的に削減します。高圧油圧システムにより圧力損失が50%削減され、エネルギー消費がさらに削減されます。

エネルギー回収が重要な機能です。ブーム下降時のブーム、リフティング・ギア、エネルギー貯蔵キャビネットの位置エネルギーは、全体の回収効率が65%を超える状態で効率的に回収できます。つまり、上昇時の消費量1 kWhごとに、下降時に0.4 kWhを回収できることになります。

信頼性の高い長期耐久性

厳しいスケジュールの大規模なエネルギー貯蔵プロジェクトでは、機器の耐久性に厳しい要求が課せられます。50tリーチ・スタッカーは、コンテナの移動ごとにわずか1.8 kWhしか消費しません。急速充電とバッテリ交換の両方をサポートする512 kWhの交換可能なバッテリ・システムにより、7時間以上の連続動作が可能になり、充電によるダウンタイムが大幅に短縮されます。

最初のユニットは顧客に納入され、2025年8月に稼働を開始する予定です。50tおよび65tエネルギー貯蔵リーチ・スタッカーの発売は、SANYが業界のニーズに的を絞って対応したことを示しており、世界的なグリーン・エネルギー開発への取り組みを強調しています。今後、SANYは世界中で効率的、低炭素、持続可能なエネルギー転換を推進するために、研究開発を強化し続けます。

（日本語リリース：クライアント提供）

