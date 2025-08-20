地域に根ざした人材サービスでI・Uターンを支援

愛知県名古屋市を拠点に、地場企業への人材派遣・紹介を手がける株式会社クロップス・クルー（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：志村聡子 以下：同社）。設立から25年、地域に根ざした人材サービスを展開してきた同社は、いま「地域貢献」という視点から、Iターン・Uターン希望者への支援にも力を入れている。

2025年5月に設立25周年を迎え、タレントの松井珠理奈さんをアンバサダーに起用。全国的に活躍する松井さんは、愛知県出身というご縁から、現在は地元・東海地方でも積極的に活動している。地元への想いを行動に移すその姿は、Uターンや地域貢献のロールモデルとも言える存在だ。

松井珠理奈さん出演CM一部カット

今回は、現場出身でありながら現在は経営の一端を担う田中専務に、同社の取り組みや今後の展望について話を伺った。

「人を支援する」ことが会社の原点

「もともと当社は登録型の人材派遣からスタートしました。特に販売職やコールセンターなど、女性比率の高い職種で地域企業のニーズに応えることを第一に考えてきました」

そう語る田中専務自身も、かつては技術者として企業に派遣される立場だった。転機が訪れたのは、「今度は派遣する側に回ってみないか」と声をかけられたこと。それを機に、現場での経験を活かしながら、人材支援の道へと舵を切った。

「派遣される側の気持ちも、派遣する側の責任も、どちらも肌でわかる。それが今の仕事に大きく活きていると感じます」

現在では、ミドル・ハイクラス向けの人材紹介、自動車開発に特化した技術派遣、施工管理・IT支援など、多様な領域でサービスを展開。すべての事業に共通するのは「人と企業を、最適な形でつなぐ」ことを使命とする姿勢だ。

インタビューに答える田中専務

I・Uターン希望者と地場企業をつなぐ架け橋に

「今まで愛知県は隣県から転入する方が多かったエリアなのですが、近年では、逆に東京など都市部へ転出する方の数が上回っている状況です。もともと愛知や静岡出身の方々は、いずれは戻りたいという思いを持っている方が多いのですが、給与格差や仕事の情報不足が、地元に戻りたくても戻れない理由になっています。ですが、それを理由に諦めてほしくない。地元にも魅力ある企業はたくさんあることを、私たちが発信していきたいんです。」

同社では、こうしたI・Uターン希望者に向けて、Zoomを活用したキャリア面談など丁寧な支援を実施。都市部にいる求職者と地元企業の間をつなぐ“リモート型人材紹介”として、着実に実績を積んでいる。

同社が掲げる“地域貢献”とは、単なる雇用創出にとどまらず、「帰りたくなる地元」をつくる取り組みそのものだ。

高校生と企業を結ぶ「COURSE」企画、25周年ロゴも高校生と共に

地域貢献の一環として、クロップス・クルーが展開しているのが、高校生向けの企業PR冊子「COURSE（コース）」。地元企業約50社の情報を冊子にまとめ、県内高校へ配布する取り組みだ。

「高校生って、地元にどんな企業があるか、意外と知らないんですよ。だからこそ、選択肢の幅を少しでも広げられたらと思って」

その延長線上で、今年制作された25周年記念ロゴは、名古屋市立工芸高等学校の「KOGEI DESIGN OFFICE」とのコラボによって誕生した。プロのデザイナーではなく、地域の若い世代と共にブランドを形にするという発想自体が、同社の“地元と共に歩む”姿勢を象徴している。

（左）クロップス・クルー25周年ロゴ

「仕事を通じて、地域と人を幸せにしたい」

「これからは、人材を単に“派遣する”だけでなく、人事全般の課題に寄り添える存在になりたい。教育、定着、離職防止……企業の“人”にまつわる悩みを、総合的に支援していくのが私たちの目指す姿です」

同社では、従業員のコンディションチェックや離職リスクの見える化ツールなど、企業課題に踏み込む仕組みも積極的に導入。単なる人材紹介にとどまらず、「人事コンサルティング」に近いポジションで企業を支えている。

一方、求職者には「安心して働ける環境づくり」を最優先に、働き方やライフスタイルに合った職場との出会いを後押しする。

「企業と求職者のどちらの立場の気持ちもわかった上で、ちゃんと橋渡しができる。それが私たちクロップス・クルーの強みです」

設立から四半世紀。Uターンを体現する松井珠理奈さんをアンバサダーに迎えた同社の新たな挑戦は、“人”と“地域”の可能性を、これからも見つめ続けていく。

【お問合せ先】

株式会社クロップス・クルー

所在地：愛知県名古屋市中区栄3-7-9 新鏡栄ビル7階

TEL: 052-263-4334

MAIL：e-crew@cropscrew.co.jp

WEBサイト：https://company.cropscrew.jp/

