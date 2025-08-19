【全国商工会連合会】「All Japan Specialties Gala 2025」の開催

全国商工会連合会

全国商工会連合会（東京都千代田区、会長：森義久）は、2025年10月8日（水）東京プリンスホテルにて駐日大使館の大使閣下や外交官等を招待し、日本全国各地の特産品をPRするレセプション「All Japan Specialties Gala 2025」を開催いたします。

昨年に引き続き第2回目となる今回は、駐日大使館への特産品PRに留まらず、日本国内に駐在する輸出企業や海外バイヤーを招聘し、「海外輸出商談会」として実施します。この取り組みは中小企業・小規模事業者の新規輸出取引の創出やその後の販路拡大の取組を円滑にするために実施するものです。本事業を通じて、日本と世界各国との更なる相互理解、交流を図ることを目的としています。

開催概要

イベント名：「All Japan Specialties Gala 2025」

主 催：全国商工会連合会日時：2025年10月8日(水)

第1部 ：13:00～16:00(商談会)

第2部 ：17:30～19:30(商談会・レセプション)

場 所：東京プリンスホテル（東京都港区芝公園3-3-1）

参加者：駐日大使館の大使閣下や外交官等(招待制)

後 援：経済産業省、外務省、農林水産省、内閣府、国税庁

協 賛：JAグループ、JFグループ、日本航空株式会社

協 力：株式会社ビジネスガイド社、一般社団法人日本能率協会、株式会社リトルワールド

公式ホームページ：https://all-japan-gala.jp/

事前登録・お問い合わせ先（報道関係者様）

事前登録制とさせていただきますので、ご取材頂ける場合は、下記URLよりご登録をお願いします。

https://form.run/@gala-Press

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館19階

e-mail：shijo@shokokai.or.jp

ＴＥＬ：03-6268-0086

担当者：企業支援部市場開拓課 肱黒、佐藤

開催経緯

本会では、中小企業・小規模事業者の輸出を支援するため、これまで海外で開催される展示会や商談会に出展し、一定の成果を上げてきました。各国の商習慣やニーズを理解するために現地に赴き販路を開拓することは重要でありますが、事業者単独ではハードルが高いのも事実です。日本にいながら海外の方へ地域をPRするイベントができないかと検討し、開催に至りました。

昨年初めて実施した本事業には、97の国と地域から300名以上の大使館関係者にご参加をいただき、日本各地の特産品を効果的にPRすることができました。今年度は、外国公館や大規模展示会主催企業等を通じて輸出企業や海外バイヤー、公邸料理人、外国飲食店なども招聘し、より商談に焦点を当てた催事として実施します。

昨年初めて開催したThe 1st All Japan Specialties Galaの様子

＜昨年ご参加いただいた97の国と地域の外国公館等一覧＞

昨年開催した第1回の都道府県ブース内容

※役職は開催当時のもの(※)は駐日大使や臨時代理大使ご本人が参加登録いただいた国(32カ国)

昨年は本会傘下の都道府県商工会連合会が代理出展をメインにブース展開しましたが、2回目となる今回は約80社の中小企業・小規模事業者が各地域から会場に集結し、自社の商品を直接外交官等にPRする商談会を開催します。

【商工会とは】

商工会は、商工会法に基づき、主に町村部に設立された公的団体です。全国に1,589の商工会、各都道府県に47の都道府県連合会があり、約80万の事業者等が加入しています。全国商工会連合会は、都道府県商工会連合会を会員とする総合経済団体です。