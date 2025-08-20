DXCとBoomi、エージェント型AIの近代化と導入を加速させる戦略的パートナーシップを締結

DXC内の新しいBoomi Center of Excellence（COE）は、さまざまな業界の顧客のためのイノベーション・ハブとして機能します

DXCとBoomiは、大規模なエージェント型AIの導入に向けて顧客がAIエージェントを統合できるよう支援します

バージニア州アッシュバーン, 2025年8月19日 /PRNewswire/ -- Fortune 500に名を連ねる世界有数のテクノロジー・サービス・プロバイダー、DXC Technology（NYSE：DXC）と、AI主導の自動化のリーダーであるBoomi™は本日、新たな戦略的パートナーシップを発表しました。DXCとBoomiは協力して、企業がAIを使用して業務を自動化および統合する方法を再定義し、アプリケーションの最新化を合理化し、大規模なエージェント型システムの導入を加速できるように支援します。

DXC and Boomi Forge Strategic Partnership to Fast-Track Modernization and Adoption of Agentic AI

「今日、多くの企業は分断されたシステムと技術的負債に圧倒されており、セキュリティ、継続性、コンプライアンスを確保しながら近代化を進めなければならないという大きなプレッシャーに直面しています」とT.R.Newcomb氏（DXC Technologyの最高売上責任者）は述べています。「Boomiとの提携により、シームレスな統合とAIエージェント管理を提供し、エージェント型AIによる成功に向けてお客様の変革を加速できることを嬉しく思います。」

「エージェントによる変革は将来のトレンドではなく、企業にとって必須の要件です」と語るのは、Boomiの会長兼CEOであるSteve Lucas氏。「BoomiはDXCと協力して、お客様が時代遅れのアーキテクチャを、より迅速に構築でき、管理が容易で、将来のあらゆるニーズに対応できるインテリジェントなエージェント駆動型インフラストラクチャに置き換えることを支援しています。このパートナーシップにより、企業は近代化、自動化、そして長期的なAI対応への直接的な道筋を得ることができます。」

BoomiとDXCによる企業変革の加速

DXCとBoomiのパートナーシップは、次の3つの中核領域にわたって顧客価値を提供することに重点を置いています。

アプリケーションの最新化 - DXCは、企業が古いミドルウェアを置き換え、変革を加速するのに役立つ、最新のクラウドネイティブ統合ソリューションを提供します。DXCとそのパートナーは、主要なエンタープライズ・プラットフォームとの共同市場開拓イニシアチブを通じて、共通のクライアントがより簡単に最新化を進め、より迅速に成果を達成できるようにするソリューションと再利用可能な資産を共同で作成します。

AI主導の移行とデータ準備 - BoomiのAIを活用した自動化プラットフォームとDXCのフルスタック・エンジニアリング機能を組み合わせることで、顧客は注文管理や在庫から物流や財務に至るまで、ミッション クリティカルなシステムをシームレスに接続し、運用効率を高め、意思決定を迅速化できます。

Boomi Agentstudioによるエージェントを活用した変革 - 複雑なITシステムの管理に関する豊富な経験を持つDXCは、BoomiのAgentstudioが重要なシステム全体で安全かつインテリジェントに動作し、すべてのAIエージェントを大規模にオーケストレーションできるようにします。

スケールとデリバリー・エクセレンスを推進するセンター・オブ・エクセレンス

サポートとベスト・プラクティスを提供するために、両社はDXC内に専用のBoomi Center of Excellence（COE）を設立します。COEは配信およびイノベーションのハブとして機能し、再利用可能な資産、現場での有効化、実証済みの実装パターンを提供します。これにより、顧客は地域や業界を問わず、一貫性のある高品質の近代化エクスペリエンスの恩恵を受けることができるようになります。

「BoomiとDXCの戦略的パートナーシップは、単にシステムを接続することだけではありません。AIファーストの世界におけるビジネスの運営方法を再考することです」とBoomiのグローバル・アライアンス担当SVP、Dan McAllister氏は述べています。「私たちは協力して、複雑さを解消しながら、企業の中核における変革を加速させています。」

追加資料：

・DXCについて詳しくはこちら

・Boomi Enterprise Platformの詳細はこちら

・BoomiをX（Twitter）、LinkedIn、Facebook、YouTubeでフォローしてください

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.comをご覧ください。

Boomiについて

AI駆動型自動化のリーダーであるBoomiは、世界中の組織があらゆるものを接続し、プロセスを自動化し、成果を加速できるように支援します。Boomi Agentstudioを含むBoomi Enterprise Platformは、統合と自動化に加え、データ、API、AIエージェント管理を単一の包括的なソリューションに統合します。25,000社を超える顧客から信頼され、800社を超えるパートナー・ネットワークに支えられているBoomiは、エージェントによる変革を推進し、あらゆる規模の企業が俊敏性、効率性、イノベーションを大規模に実現できるよう支援しています。詳細については、boomi.comをご覧ください。

© 2025 Boomi, LP.Boomi、'B'ロゴ、およびBoomiverseは、Boomi、LPまたはその子会社または関連会社の商標です。無断転載を禁じます。その他の名前またはマークは、それぞれの所有者の商標である場合があります。

メディア問い合わせ先：Angelena Abate、メディア・リレーションズ、Kristen Walker、Boomiグローバル・コーポレート・コミュニケーションズ、kristen.walker@boomi.com

ビデオ - https://mma.prnasia.com/media2/2752975/DXC_Technology_Services__LLC_DXC_and_Boomi_Forge_Strategic_Partn.mp4

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com