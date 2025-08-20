CGTN：西蔵の変革の核心にある桃の花の村

北京、2025年8月19日 /PRNewswire/ -- CGTNは、西蔵の「最初の桃源郷の村（First Peach Blossom Village）」であるガライ村と、交通、観光、生態、生計の改善を通じたその変革を特集した記事を掲載しました。これは、過去60年間で同地域が開発と近代化において急速な進展を遂げたことを反映しています。

「近年、村が新たな変化を遂げ、村民の収入が増加したとの報告を受け、大変うれしく思っています」と、中国国家主席のXi Jinping氏は、中国西南部・西蔵自治区のニンティ市にあるガライ村の全村民宛ての最近の書簡で記しました。

村民たちはXi氏に手紙を送り、進捗状況を報告し、より良い生活を目指して努力する決意を表明しました。この手紙は、Xi氏が2021年7月の視察旅行でガライ村を訪問してから4年後のことです。その訪問では、整然とした家屋、温かい住民、そして美しい風景に感銘を受けたとのことです。

「これは先祖から受け継がれた祝福であり、『桃源郷』の贈り物です」と、Xi氏は訪問時に述べました。

中国文化において、「桃源郷」は詩人、Tao Yuanmingの5世紀の有名な寓話に由来する、理想的で調和の取れたコミュニティの比喩です。西蔵の「最初の桃源郷の村」として知られるガライ村は、毎年春になるとピンクと白の花で彩られ、中国各地から観光客を惹きつけ、かつては孤立した集落だった場所を活気ある観光地に変貌させています。

「空の道」から「繁栄の道」へ

ガライの変革の物語は、2つの「道」から始まります。

最初の道は、雪に覆われた高原への「空の道」です。1951年の西蔵の平和的解放以前、この地には車両が通行可能な道路はおろか鉄道すら存在しませんでした。この状況は、1954年に青海・西蔵高速道路と四川・西蔵高速道路が完成し、2006年に青海・西蔵鉄道が開通したことにより変化しました。

西蔵の道路総延長は12年間でほぼ倍増し、2024年末には2012年の65,200 kmから124,900 kmに達しました。2024年までに、西蔵の営業中の鉄道延長は1,359 kmに達し、2012年の701 kmのほぼ2倍となりました。また、地域と国内・国際の78都市を結ぶ183の航空路線を運営していました。

第二の道は経済発展の「繁栄の道」です。Xi氏は、1990年代に福建省で働いていた頃から西蔵に深い関心を示してきました。当時、福建省とニンティは、1994年に開始された中国の独自のペアリング支援メカニズムの一環として、より発展した省や地域から西蔵の地域に直接的で継続的な支援を提供する目的で、緊密なパートナーシップを築きました。

2011年、副大統領としてXi氏は、西蔵の平和的解放60周年を記念する中央政府の代表団を率い、近隣の村を訪問し、地元住民に観光産業の振興と地域の環境保護を促進するよう激励しました。

ガライ村では、有機農業などの生態系産業と並行して観光業が盛んになっています。村の景観は再生され、2024年には1人当たりの可処分所得が4万元（約5,579ドル）を超えました。

西蔵の変革の現状

ガライの進展は、西蔵自治区の設立以来の過去60年間にわたり、西蔵全体で達成された広範な成果を反映しています。

西蔵は着実な経済成長を遂げ、2024年の域内総生産（GDP）は2,765億人民元に達し、1965年の155倍となっています。同地域は平均年間成長率8.9％を記録し、今年中にGDPが3,000億人民元を超える見込みです。2024年、西蔵の都市部住民の1人当たり可処分所得は5万5,444人民元に達し、1965年の121倍となり、平均年間成長率は8.5％でした。

Xi氏は書簡で、「村民が高原地域の自然の美しさをさらに効果的に保護し、村の観光ブランドを育成し、繁栄で安定した国境地域の建設に貢献することを期待している」と述べました。このメッセージは、西蔵におけるより良い生活と、独自の民族文化と生態系の保護が両立する同氏の広範なビジョンを反映しています。

