【9/5オンライン】DAM×PIM×CMSを使った、効率的な情報管理手法のセミナーを開催します。
Webサイト制作会社の株式会社キノトロープ（東京都渋谷区、代表取締役：生田昌弘）は、2025年9月5日（金）15：30から情報（コンテンツ）管理手法をテーマに、オンラインセミナーを開催します。
■詳細・お申込みはこちら
＞＞https://www.kinotrope.co.jp/seminar/20250905/?utm_source=dreamnews&utm_medium=cpc&utm_campaign=sem20250905
情報（コンテンツ）は企業にとって重要な資産
ただ単に掲載するだけではなく管理ができてこそ、その価値を十分に引き出すことができます。
情報を一元管理し、ユーザーに合わせてタイムリーに発信することで、
企業の理解促進、信頼性向上、ひいては売上向上や新規顧客開拓にも繋がります。
情報を管理するための効率の良い仕組みを作ることで、情報の質や量を高め、
そのうえ有効な効果測定も可能にします。
戦略的に情報発信を強化することは、Webサイトをビジネスに
効果的に活用できる“メディア”として機能させることができるのです。
本セミナーでは、情報管理の効率化に欠かせないCMS、DAM（デジタル資産管理）、PIM（商品情報管理）の活用方法を、具体的なデモや事例を交えてご紹介します。
こんな方におすすめ
・効率的に情報管理、配信を行いたい
・様々な媒体への情報の差異をなくしたい
・大量のコンテンツを有効的に活用したい
プログラム
第1部：企業の多媒体販促に向けたデジタルマーケティング成功の秘訣
各媒体に正確な情報をスムーズに配信するために、重要なプラットフォームとなるのが、
DAM（デジタル資産管理）とPIM（商品情報管理）です。
理想的なデジタルマーケティングを、デモを交えて解説します。
◎講演者
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）
営業本部 マーケティングセールス部 マネージャー 高橋 雄城
第2部：情報発信を強化する！大規模サイトのためのCMS選定と活用事例
コンテンツを有効に管理すれば、ユーザーの生きたデータを取得することができます。
大規模サイトのためのCMS選定のポイントと、コンテンツ量が多い大規模サイトでの成功事例をご紹介します。
◎講演者
株式会社キノトロープ 執行役員 開発部部長 高橋 輝
■ 開催概要
日 時：2025年9月5日（金） 15:30～16:20
会 場：オンライン開催（Zoom）
参加費：無料（事前登録制）
主 催：株式会社キノトロープ、株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
▼詳細・お申込みはこちら▼
https://www.kinotrope.co.jp/seminar/20250905/?utm_source=dreamnews&utm_medium=cpc&utm_campaign=sem20250905
＜注意事項＞
・当セミナーは、企業でWebサイトの業務を担当されている方を対象としております。
・同業の方もしくは個人の方に関しましてはご遠慮いただいております。
・講演内容や講演者などは、都合により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・今回ご提供いただく個人情報は、株式会社キノトロープと共催の株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン様が共同利用いたします。その際、個人情報は各社のプライバシーポリシーに従い管理されます。
大規模Webサイト構築を検討中の担当者様へ
30年を超える実績を持つ、キノトロープの【大規模CMS成功の法則】をご紹介しています。
ぜひご覧ください。
https://www.kinotrope.co.jp/service/big/
■会社概要
商 号：株式会社キノトロープ
代表者：生田 昌弘
所在地：〒151-0065 東京都渋谷区大山町45-14
設 立：1993年10月9日
資本金：1億円
配信元企業：株式会社キノトロープ
プレスリリース詳細へ