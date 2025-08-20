≪2025/8/19～9/8まで送料無料≫ 若返りのビタミンE配合の美容オイル「セラリキッド」・女性のためのプロテイン「パーフェクトアミノ」も限定商品までセラストア内全商品が対象。
『若返りのビタミン』と呼ばれる天然ビタミンEを配合した「セラリキッド」・女性のためのプロテイン「パーフェクトアミノ」の製造販売や治療院の運営を手掛ける株式会社セラ（本社：東京都港区南青山 代表：町田映子）のオンラインストア【セラストア】は、2025／9／8まで送料無料キャンペーンを行っています。
若返りのビタミンEがたっぷり入った美容オイル「セラリキッド」シリーズ
美肌成分入りのプロテインスコア100のプロテイン「パーフェクトアミノ」
創業50周年を記念したセラリキッドやビタミンEセラムも
期間限定商品も含めて全品が対象です。
ちょっと興味があるから試してみたい！
ギフトに！というときにぴったり。
＜キャンペーン概要＞
期間：2025／8／19ー2025／9／8
対象商品：セラストア内全品
URL：https://www.cerastore.net/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327606&id=bodyimage1】
＜セラストア＞
分子栄養学をもとに肌と身体の内側からと外側からのケアができるアイテムを製造販売しています。
どの商品も数十年にわたって皆さんに愛用していただいているので安心してお使いください。
使い方といったアフターフォローはもちろん、お一人おひとりに向き合い、心を込めてお届けしています。
◎抗酸化力が高く女性のためのビタミンと呼ばれるビタミンE美容オイル
https://www.cerastore.net/?pid=170560330
◎敏感肌のファンも続々！もっちり不思議なテクスチャーのビタミンEジェル
https://www.cerastore.net/?pid=170561044
◎コラーゲンやエラスチンも摂れる必須アミノ酸がすべて揃ったプロテイン
https://www.cerastore.net/?pid=42706051
◎メロンプラセンタ・ヘルパー乳酸菌まで18種類を網羅したビタミンサプリメント
https://www.cerastore.net/?pid=171403426
＜株式会社セラ＞
1975年に先代町田久が治療院を創業。
天然ビタミンEを配合したオリジナルオイル「セラリキッド」と
セラリキッドを浸透させる「ビタミンマッサージ（R）」を独自開発しました。
現在に至るまで、変わらない配合でセラリキッドをお届けし、
ビタミンマッサージ専門院である表参道セラ治療院を運営しております。
そのほか関連製品を製造販売し、
女性の毎日に寄り添うための商品やサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：株式会社セラ
所在地：東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2F-3F
代表者：町田映子
設立：1989年
URL：https://www.ceraworld.com/
事業内容：タンパクおよびビタミンを配合した栄養補助食品の製造・販売／化粧品の製造・販売／鍼・あんま・指圧・マッサージの施術所の経営／栄養学の講習会／書籍の出版および販売
上記各号に付帯する一切の業務
【お問い合わせ先】
TEL：03-6721-1710
e-mail：info@ceraworld.com
セラホームページ ＞＞https://www.ceraworld.com
セラストア ＞＞https://www.cerastore.net/
※記載内容（リンク先を含む）のサービスや表現の適法性について
配信元企業：株式会社セラ
若返りのビタミンEがたっぷり入った美容オイル「セラリキッド」シリーズ
美肌成分入りのプロテインスコア100のプロテイン「パーフェクトアミノ」
創業50周年を記念したセラリキッドやビタミンEセラムも
期間限定商品も含めて全品が対象です。
ちょっと興味があるから試してみたい！
ギフトに！というときにぴったり。
＜キャンペーン概要＞
期間：2025／8／19ー2025／9／8
対象商品：セラストア内全品
URL：https://www.cerastore.net/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327606&id=bodyimage1】
＜セラストア＞
分子栄養学をもとに肌と身体の内側からと外側からのケアができるアイテムを製造販売しています。
どの商品も数十年にわたって皆さんに愛用していただいているので安心してお使いください。
使い方といったアフターフォローはもちろん、お一人おひとりに向き合い、心を込めてお届けしています。
◎抗酸化力が高く女性のためのビタミンと呼ばれるビタミンE美容オイル
https://www.cerastore.net/?pid=170560330
◎敏感肌のファンも続々！もっちり不思議なテクスチャーのビタミンEジェル
https://www.cerastore.net/?pid=170561044
◎コラーゲンやエラスチンも摂れる必須アミノ酸がすべて揃ったプロテイン
https://www.cerastore.net/?pid=42706051
◎メロンプラセンタ・ヘルパー乳酸菌まで18種類を網羅したビタミンサプリメント
https://www.cerastore.net/?pid=171403426
＜株式会社セラ＞
1975年に先代町田久が治療院を創業。
天然ビタミンEを配合したオリジナルオイル「セラリキッド」と
セラリキッドを浸透させる「ビタミンマッサージ（R）」を独自開発しました。
現在に至るまで、変わらない配合でセラリキッドをお届けし、
ビタミンマッサージ専門院である表参道セラ治療院を運営しております。
そのほか関連製品を製造販売し、
女性の毎日に寄り添うための商品やサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：株式会社セラ
所在地：東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2F-3F
代表者：町田映子
設立：1989年
URL：https://www.ceraworld.com/
事業内容：タンパクおよびビタミンを配合した栄養補助食品の製造・販売／化粧品の製造・販売／鍼・あんま・指圧・マッサージの施術所の経営／栄養学の講習会／書籍の出版および販売
上記各号に付帯する一切の業務
【お問い合わせ先】
TEL：03-6721-1710
e-mail：info@ceraworld.com
セラホームページ ＞＞https://www.ceraworld.com
セラストア ＞＞https://www.cerastore.net/
※記載内容（リンク先を含む）のサービスや表現の適法性について
配信元企業：株式会社セラ
プレスリリース詳細へ