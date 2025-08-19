パレタイズロボット「フジエース」が補助金対象製品に登録されました（中小企業省力化投資補助金）
パレタイズロボットや垂直搬送機などのマテハン機器を製造販売する不二輸送機工業株式会社のパレタイズロボット「フジエース」が、中小企業基盤整備機構による「中小企業省力化投資補助金カタログ注文型（以下、同補助金）」の対象製品に採択されました。
掲載カテゴリ：パレタイズロボット
製品情報（同補助金サイト）：「フジエース」EC-102(https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail/?num=PD-00001096)、EC-171(https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail/?num=PD-00001120)、EC-201(https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail/?num=PD-00001113)
不二輸送機工業HP：https://www.fujiyusoki.com/
パレタイズロボット「フジエース」
フジエース EC201
この度補助金対象製品として採択されたフジエースは、製造ラインなどから供給された製品をパレットの上に積み付ける作業（パレタイズ）や、パレット上からの製品の荷下ろし作業（デパレタイズ）を人間の代わりに行う専用ロボットです。出荷作業が集中する倉庫業や、飲料・食品などの重量物を扱う製造業の現場に適しています。
■ フジエースの特徴
１．省スペース
動作領域が円筒座標系のため、機器を省スペースで設置することが出来ます。また、内側に強く後部への飛び出しが少ないことも特徴です。
２． 省エネ
ロボットは4軸を同時に動作させており、各軸で加減速を繰り返しています。
減速時に発生する電気の一部を加速軸に利用することで省エネを実現させております。
またボディを軽量化することで消費電力を抑えております。
３． 安定した部品供給
コントローラー基板やアンプなどのメイン部品を内製化しているため、安定した部品供給が可能です。
■ スペック
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160920/table/6_1_ccee63e096aecc900b7daac43a254dad.jpg?v=202508200926 ]
※諸条件およびレイアウトにより異なります
製品詳細を見る :
https://www.fujiyusoki.com/products/palletizer/
パレタイズロボットの詳細（不二輸送機工業HP）
【中小企業省力化投資補助金】カタログ注文型について
■ 制度概要
同補助金は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して省力化製品の導入費用の一部を補助するものです。
製品カタログには、業務プロセスの改善方法、省力化効果、価格妥当性などが審査で検証された省力化製品が登録されています。このカタログから省人化製品を選び、販売事業者と共同で申請します。
■ 補助率と補助上限額
補助対象：カタログに登録された製品等
補助率：1/2以下
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160920/table/6_2_a425cd7e485191eaec981fdda1a421e2.jpg?v=202508200926 ]
※賃上げ要件を満たした場合は、補助金上限額は（ ）の額に引き上げられます
■ カタログ登録の背景
カタログ注文型補助金は、今までの補助金よりも申請手続きがシンプルで中小企業等の皆様の事務負担が大幅に軽減されている制度です。この機会に、当社のパレタイズロボットの導入を検討していただきたく「フジエース」の登録をいたしました。
■ 補足
同補助金は、付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品をカタログから選択・導入する「カタログ注文型」の他に、個別の現場や事業内容等に合わせた設備導入・システム構築等の多様な省力化投資を支援する「一般型」もあります。一般型は、個別現場に合わせてオーダーメイド性のある多様な設備やシステムの導入が可能であり、当社の取り扱い製品「フジエース」や「リフコン」も対象です。
詳細は「中小企業省力化投資補助金サイト」 https://shoryokuka.smrj.go.jp/ をご確認ください。
中小企業省力化投資補助金の詳細を見る :
https://shoryokuka.smrj.go.jp/
（中小企業省力化投資補助金 公式サイト）
会社概要
不二輸送機工業 本社
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/160920/table/6_3_805d64549dc33d4243d91e19007db841.jpg?v=202508200926 ]
【お問い合わせ／カタログダウンロード】
