産業用ドローンの導入を“もっと自由に”──株式会社drone supply＆control（ドロサツ!!）が、高額機材を手軽に導入できる「サブスククレジット」の取り扱いを開始
株式会社drone supply＆control（本社：東京都中央区、代表取締役：溝口 実）は、産業用ドローンの導入ハードルを下げるため、サブスクソリューションズ株式会社(テモナ株式会社100％子会社 証券コード：3985)と提携し、「サブスククレジット」を活用したプランの提供を開始しました。
これにより、高額な産業用ドローンを月額払いで柔軟に導入できる新たな選択肢をお客様に提供します。
【～導入の背景～「初期費用の壁」を取り除き、導入における資金面の不安を解消、導入の自由度を高める】
産業用ドローンの導入には、数百万円規模の初期投資が必要です。
特に公共インフラ・測量・警備・防災・農業などで需要が高まる中、中小企業や小規模自治体ではコスト面が大きな障壁となってきました。初期費用の負担から導入を躊躇するケースも少なくありません。
そこでドロサツ!!は、サブスクソリューションズ株式会社（テモナ株式会社100％子会社）が提供する「サブスククレジット」を活用した、高額機材向けの導入プランを開始しました。
これにより、お客様のキャッシュフローを圧迫することなく、月額払いで柔軟に最新機材を導入できるようになります。
■「サブスククレジット」とは
サブスクソリューションズ株式会社がお客様に代わって、機器・設備を一括購入し、利用企業へ月額型サブスクで提供します。
契約期間は6ヶ月から最長5年まで柔軟に対応しており、機器の「途中返却」または「所有」が選択できる新たなファイナンスサービスです。
＜主な特徴＞
- 契約期間は柔軟に対応
- 途中返却 or 所有から選択可能
- 支払いは月額固定で安定管理
- 新品・中古どちらでも利用可能
https://subsc-credit.temona.co.jp/
■対象機材の一例
- DJI Matrice 400
- DJI Matrice 4シリーズ
- DJI Matrice 30シリーズ
- DJI Dockシリーズ
- DJI Zenmuse L2
- DJI Zenmuse P1
- DJI Zenmuse H30シリーズ
- DJI Zenmuse V1
- DJI Zenmuse S1
これらの高額なドローンや高性能カメラも、サブスククレジットを活用することで、より初期費用を抑えた月額払いでの導入が可能になります。
（サブスククレジットによるカメラや周辺機器のご提供は、原則ドローンとの同時利用に限ります）
ドロサツ!! × サブスククレジットの強み
これまでドローンレンタルに特化してきた当社は、2024年より産業用ドローンの導入支援を本格的にスタートさせました。
一時的な利用（レンタル）にとどまらず、継続的な運用を前提とした支援体制を強化することで、「導入後も安心して使い続けられる環境」を提供しています。
- お試しレンタルプランの提供
- 修理・点検中の代替機レンタルサービスの提供
- 国家資格・民間資格の取得サポート
- 講習や周辺機器購入時に活用できる補助金や助成金の案内
これらのサービスとサブスククレジットを組み合わせることによって、ユーザーに寄り添う手厚いサポート体制を実現します。
株式会社drone supply＆control（ドロサツ!!）
所在地：東京都中央区東日本橋2-20-2 小田切ビル2階
代表者：代表取締役 溝口 実
設立：2018年6月
事業内容：
- ドローンのレンタルおよび販売
- パイロット育成(Drone CAMPインストラクター2名 / ENTERPRISEインストラクター1名在籍)
- ドローン導入コンサルティング(導入エンジニア3名在籍)
- ドローン修理(整備士2名在籍)
- 各種飛行申請サポート
- 撮影請負
- データ解析支援
URL：https://drosatsu.jp
メール：cs@dsc-inc.co.jp
TEL：03-5825-6070
サブスクソリューションズ株式会社（テモナ100%子会社）
所在地： 東京都渋谷区渋谷3-2-3 帝都青山ビル6F
代表者： 代表取締役社長 佐川 隼人
設立： 2024年11月
事業内容：
サブスクリプション事業者向けのファイナンスおよびSaaSソリューションの提供
URL： https://subsc-solutions.co.jp/