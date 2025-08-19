ヒト幹細胞由来エキス配合のスキンケア『NANOA』が招待制オンラインショップ”Btoku(ビトク)”で販売開始｜NANOA×Btoku

株式会社ボディアーキ・ジャパン

株式会社ボディアーキ・ジャパン(本社：東京都渋谷区、代表取締役：滝 浩介)は、会員制オンラインショップ「Btoku（ビトク）」にて、株式会社リミットエイト(本社：東京都狛江市、代表取締役：今井啓太)が手がける最先端医療から生まれた次世代スキンケア『NANOA』シリーズの販売を2025年8月12日（火）に開始いたしました。

Btokuお取り扱い商品

ナノア SC ローション（化粧水）

保湿による肌の潤いだけでなく、ほうれい線、シワ、たるみなどの年齢サインが気になりはじめた肌に向けたエイジングケアを目的に研究・開発された化粧水。

ナノア SCセラム（美容液）

年齢サインが気になりはじめた肌に向けて、ハリと潤いを与えるエイジングケア美容液。

ナノア SCクリーム（保湿クリーム）

年齢サインが気になりはじめた肌に向けて、保湿とエイジングケアを目的に開発された高機能クリーム。

Btoku～もっとお得に、キレイをお届け。～

「美」と「得」を組み合わせ、毎日の生活を豊かに、あなたらしさを輝かせる、価値を超えた体験を提供するのオンラインショップです。

招待制・会員制(月額1,650円)の限られた空間だからこそ叶う市場価格よりお得に買い物をお楽しみいただけます♪｜Btoku公式サイト(https://btoku.com/shop/)

◆ご入会希望の方◆

Btoku（ビトク）は完全招待制のオンラインショップです。

入会にはご招待が必要となりますので、紹介者がいない方は下記フォームを送信の上お待ちください。

準備が整い次第、メールにてご連絡いたします。

入会申請フォーム :https://nexyzgroup.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjp2K5MuX0GF9VzlGZBIlc2ff

◆掲載募集◆

Btoku(オンラインショップ)・Beauty Prime(優待サービス)へご掲載企業を募集しております。

詳しくはお(https://members.bodyarchi.com/contacts)問い合わせフォーム(https://members.bodyarchi.com/contacts)よりご連絡ください。

※掲載確約はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

会社概要

会社名： 株式会社ボディアーキ・ジャパン

所在地： 東京都渋谷区桜丘町20-4

代表者： 代表取締役社長 滝 浩介

URL ： https://bodyarchi.jp

