遺言と家族の安心のはじめ方セミナー開催～遺言書の書き方から、認知症に備える制度まで 専門家がやさしく解説～

メディカルリサーチ株式会社


メディカルリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役・圓井 順子）は、専門家によるセミナー「遺言と家族の安心のはじめ方」を2025年9月6日（土）に東京駅前で開催いたします。


遺言・家族信託・成年後見制度など、“いざという時”に家族を守る仕組みについて、分かりやすくお話しします。




■セミナー概要


セミナー名：遺言と家族の安心のはじめ方


開催日　　：2025年9月6日（土）


時　間　　：11:30～13:00（受付開始 11:00）


会　場　　：ビジョンセンター東京駅前 5F（東京駅 八重洲北口より徒歩1分）


地図URL：https://www.visioncenter.jp/tokyo/




参加費：・1グループ（最大3名まで）：3,000円


・早期割引（8月25日まで）：1,000円


定　員：50名（先着順）




■講師プロフィール



高野 洋平

高野 洋平（たかの・ようへい）


弁護士・司法書士・税理士（首都圏相続税サポート事務所）


相続や認知症対策に精通。遺言書作成、家族信託、後見制度まで幅広く対応。法律と税務の両面から家族に寄り添うアドバイスを提供。






圓井 順子

圓井 順子（まるい・じゅんこ）


看護師／メディカルリサーチ株式会社 代表取締役


医療現場や病院立ち上げの経験をもとに、高齢化社会への備えや認知症予防の啓発に尽力。







■こんな方におすすめ


・親の「もしも」に備えて、今からできる準備をしたい


・家族で相続や認知症対策について話し合いたい


・遺言・家族信託・成年後見の違いを知っておきたい


・将来の「争族」を防ぎたい




■参加特典（ご来場者限定）


１. 書籍2冊プレゼント


・『家族で読む相続の授業』（高野 洋平 編著）


・『遺言適齢期』（圓井 順子 著）



２. 講師による無料個別相談（希望者のみ）


セミナー終了後、法律や医療の観点から直接相談いただけます。






■お申込み方法


・Web申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_R_8hVX7aM8ncdzyjJJP2eqXrLDfjHMilsNzrJHR0QmoWug/viewform)


・FAX申込み用紙PDFはこちら


https://prtimes.jp/a/?f=d23837-59-26eb48630612c624d9de01d4e50ce389.pdf

■会社概要


商号　　： メディカルリサーチ株式会社


代表者　： 代表取締役 圓井 順子


所在地　： 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-10-4 丸石ビルディング6階


設立　　： 2011年2月


事業内容： 医業・鑑定事業


企業URL ： https://medicalresearch.co.jp/