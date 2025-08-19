遺言と家族の安心のはじめ方セミナー開催～遺言書の書き方から、認知症に備える制度まで 専門家がやさしく解説～
メディカルリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役・圓井 順子）は、専門家によるセミナー「遺言と家族の安心のはじめ方」を2025年9月6日（土）に東京駅前で開催いたします。
遺言・家族信託・成年後見制度など、“いざという時”に家族を守る仕組みについて、分かりやすくお話しします。
■セミナー概要
セミナー名：遺言と家族の安心のはじめ方
開催日 ：2025年9月6日（土）
時 間 ：11:30～13:00（受付開始 11:00）
会 場 ：ビジョンセンター東京駅前 5F（東京駅 八重洲北口より徒歩1分）
地図URL：https://www.visioncenter.jp/tokyo/
参加費：・1グループ（最大3名まで）：3,000円
・早期割引（8月25日まで）：1,000円
定 員：50名（先着順）
■講師プロフィール
高野 洋平
高野 洋平（たかの・ようへい）
弁護士・司法書士・税理士（首都圏相続税サポート事務所）
相続や認知症対策に精通。遺言書作成、家族信託、後見制度まで幅広く対応。法律と税務の両面から家族に寄り添うアドバイスを提供。
圓井 順子
圓井 順子（まるい・じゅんこ）
看護師／メディカルリサーチ株式会社 代表取締役
医療現場や病院立ち上げの経験をもとに、高齢化社会への備えや認知症予防の啓発に尽力。
■こんな方におすすめ
・親の「もしも」に備えて、今からできる準備をしたい
・家族で相続や認知症対策について話し合いたい
・遺言・家族信託・成年後見の違いを知っておきたい
・将来の「争族」を防ぎたい
■参加特典（ご来場者限定）
１. 書籍2冊プレゼント
・『家族で読む相続の授業』（高野 洋平 編著）
・『遺言適齢期』（圓井 順子 著）
２. 講師による無料個別相談（希望者のみ）
セミナー終了後、法律や医療の観点から直接相談いただけます。
■お申込み方法
・Web申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_R_8hVX7aM8ncdzyjJJP2eqXrLDfjHMilsNzrJHR0QmoWug/viewform)
・FAX申込み用紙PDFはこちら
https://prtimes.jp/a/?f=d23837-59-26eb48630612c624d9de01d4e50ce389.pdf
■会社概要
商号 ： メディカルリサーチ株式会社
代表者 ： 代表取締役 圓井 順子
所在地 ： 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-10-4 丸石ビルディング6階
設立 ： 2011年2月
事業内容： 医業・鑑定事業
企業URL ： https://medicalresearch.co.jp/