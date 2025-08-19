8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë³«ºÅ¡ÖSPEAKS - Âç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¥µ¥ß¥Ã¥È -¡×¤Ë¡¢Åö¼Ò ¾¾ËÜ¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡ÖÃ£À®¤Î´î¤Ó¤ò¤¢¤¿¤êÁ°¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëSALESCORE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÆâ¿ò¿Í¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹¼çºÅ¡ÖSPEAKS -Âç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¥µ¥ß¥Ã¥È- ¡×¤ËÅö¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷ RevenueÀÕÇ¤¼Ô¤Î¾¾ËÜ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë
https://www.newpeaks.co.jp/speaks/enterprise/(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/enterprise/?utm_source=sns&utm_campaign=salescore)
Åö¼ÒÅÐÃÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æー¥Þ¡¡¡§¡ÚÂç´ë¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¡ß ±Ä¶ÈºÆ¸½À¤ÎÀß·×¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºÆ¸½À¤òÀ¸¤à±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ÎÊ¸²½¤È¤Ï¡©
ÅÐÃÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡¡¡§SALESCORE³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ RevenueÀÕÇ¤¼Ô¡¡¾¾ËÜ ÍºÇÏ
¡ãÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
SALESCORE³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ RevenueÀÕÇ¤¼Ô¡¡¾¾ËÜ ÍºÇÏ
¿·Â´¤Ç¥ー¥¨¥ó¥¹¤ËÆþ¼Ò¤·¥»¥ó¥µ»ö¶È¤ÎË¡¿Í±Ä¶È¤òÃ´Åö¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢¥Ù¥ó¥Àー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤ÆEC»ö¶È¤Î»ö¶È·×²è¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¡¢»ö¶È±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢SALESCORE¤ÎÁÏ¶È´ü¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥»ー¥ë¥¹¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡£¥Ç¥ê¥Ð¥êーÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¸ÜµÒ¤ÎÁÈ¿¥Ê¸²½¤òÊÑ³×¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òÂ¿¿ô»ý¤Ä¡£¸½ºß¤Ï¡¢RevenueÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£
SPEAKS Âç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÑ²½¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¨¡¨¡¡£
ËÜ¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¡¦»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤¬¡ÖÊÑ³×¤ÈÀ®Ä¹¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤Î¶¦Í¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡£´ûÂ¸»ö¶È¤ò¤¤¤«¤ËºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¡£Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¿·µ¬»ö¶È¤ò¤É¤¦»Å³Ý¤±¤ë¤«¡£
·Ð±Ä¡¦»ö¶È¡¦¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦DX¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤¬Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¼ÂÁ©¤ÈÃÎ¸«¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÑ²½¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¡È¼¡¤Î°ì¼ê¡É¤òÉÁ¤¯¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢³§ÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00～
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§Âç´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¡¢·Ð±Ä´ë²è¡¢»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¢±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¢±Ä¶È´ë²èÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃ´Åö¼Ô
¼çºÅ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë
https://www.newpeaks.co.jp/speaks/enterprise/(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/enterprise/?utm_source=sns&utm_campaign=salescore)
SALESCORE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃ£À®¤Î´î¤Ó¤ò¤¢¤¿¤êÁ°¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢»ÅÁÈ¤ß¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÁÈ¿¥Ê¸²½ÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÈ¼Áö·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥»ー¥ë¥¹¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥ÈSaaS¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡§SALESCORE³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÃæÆâ ¿ò¿Í
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2018Ç¯12·î
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-20-11 ½ÂÃ«¶¨ÏÂ¥Ó¥ë7³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î¤¢¤¿¤êÁ°¤Î¿å½à¤ò¹â¤áÂ³¤±¤ëÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë¥»ー¥ë¥¹¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µÚ¤ÓSaaS³«È¯¡¦ÈÎÇä
URL¡¡¡¡¡§https://corp.salescore.jp/(https://corp.salescore.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=click&utm_campaign=SPEAKS202508)
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://www.salescore.jp/(https://www.salescore.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=click&utm_campaign=SPEAKS202508)
SaaS¾Ò²ðÆ°²è¡¡ ¡§https://youtu.be/otwf2HGg9K0(https://youtu.be/otwf2HGg9K0?utm_source=prtimes&utm_medium=click&utm_campaign=SPEAKS202508)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
SALESCORE³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
Mail¡§mkt@salescore.jp