アクル、ユーグレナ社が運営するECサイト「ユーグレナ・オンラインショップ」に不正ログイン対策「ASUKA Account Protection」の提供を開始

クレジットカード決済などの不正利用対策ソリューションを提供する株式会社アクル（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 修、以下「アクル」）は、株式会社ユーグレナ（以下「ユーグレナ社」）が運営するユーグレナ・オンラインショップへの不正ログイン対策「ASUKA Account Protection」の提供を開始しました。

▪️ASUKA Account Protection提供開始の背景と概要

近年、クレジットカードの不正利用による被害が増加傾向にあります。日本クレジット協会の発表によると、2024年のクレジットカード不正利用被害金額は513億円に達しました。*1

こうした背景を受け、経済産業省は2025年3月に「クレジットカード・セキュリティガイドライン」*2を公表し、ECサイトを運営するカード加盟店に対して、適切な不正ログイン対策の実施を求めています。

カード加盟店は「安全な購入体験」を守るため、会員登録時、会員ログイン時、属性情報変更時の各場面におけるセキュリティを備え、単なる対処ではなく予防の観点から不正対策を構築する必要があります。

ユーグレナ・オンラインショップでは従前より不正検知・認証システム「ASUKA」やEMV 3-Dセキュアを導入して対策を講じていました。

今回それに加えて、巧妙化する不正手口や、なりすましログインによる不正利用への対策など、更なるセキュリティの強化を目指し、不正ログイン対策「ASUKA Account Protection」を導入しました。

「ASUKA Account Protection」は、ユーザーの属性行動情報や端末・ブラウザ情報、ブラックデータベースなどをもとに、不正使用の兆候をリアルタイムで検知するセキュリティシステムです。

今後、アクルはユーグレナ社と連携しながら、ユーグレナ・オンラインショップにおいての不正のリスク低減に貢献し、安心・安全なECサイトの実現を支援してまいります。

*1 一般社団法人日本クレジット協会「クレジットカード不正利用被害の発生状況」より

URL: https://www.j-credit.or.jp/download/news20250307_a1.pdf

*2 経済産業省「クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.0版】 2025年3月

URL:https://www.j-credit.or.jp/security/pdf/Creditcardsecurityguidelines_6.0_published.pdf

■ユーグレナ・オンラインショップについて

ユーグレナ・オンラインショップは、ユーグレナ社が運営する公式通販サイトで、59種類の豊富な栄養素を含む石垣島ユーグレナを活用した食品や化粧品を中心に、多彩な商品を取り揃えています。

ユーグレナ社の理念「Sustainability First（サステナビリティ・ファースト）」に基づき、環境配慮型のパッケージや社会貢献型商品の提供など、持続可能な未来に向けた取り組みを積極的に行っております。

https://online.euglena.jp/

■「ASUKA Account Protection」について

クレジットカード業界において求められている、不正ログイン対策としての属性行動分析、端末・ブラウザ情報による判定、ブラックデータベースとの照合など、適切な不正ログイン対策を実現できるサービスです。

サービス開始以降、物販ECをはじめ、旅行商材、サービス商材などの加盟店に導入されています。

▪️会社概要

会社名 株式会社ユーグレナ

本社所在地 東京都港区芝5-29-11 G-BASE 田町2階

代表取締役社長 出雲 充

事業内容 ユーグレナ等の微細藻類等の食品、化粧品の製造、販売等

URL https://euglena.jp/

会社名 株式会社アクル

本社所在地 東京都港区六本木１－９－９

代表取締役社長 近藤修

事業内容 クレジットカード不正対策ソリューション、チャージバック保証、集客支援サービス他

URL https://akuru-inc.com/