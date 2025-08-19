野沢温泉に新たな宿泊施設「mont」誕生へ

株式会社NEWLOCAL

株式会社NEWLOCALのグループ会社である株式会社野沢温泉企画（本社：長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷4391、代表取締役：河野 健児 / 石田 遼、以下「野沢温泉企画」）が企画・運営を担うホテル「mont（モン）」が2026年1月19日、長野県下高井郡野沢温泉村に開業します。

「mont」は、音楽とお酒を愛する人達が集まるミュージックバー「MusicBar GURUGURU」、1969年に巨匠ル・コルビュジエの弟子の建築家 吉阪隆正氏によって建てられた「野沢温泉ロッヂ」に続き、野沢温泉企画が手がける第三の地域拠点です。

1. 「mont」について

冬のスキーシーズンで知られる観光地・野沢温泉村に、ブティックホテル「mont（モン）」が誕生します。村の中心にある築100年の旅館をリノベーションした同施設は、伝統の火祭りや温泉文化といった“野沢らしさ”を活かしながら、空間・食・酒など現代的な感性を融合。四季の魅力を楽しみながら村の記憶を未来へとつなぐ新たな文化発信拠点として2026年1月19日に開業予定です。

コンセプトはこの野沢温泉の土地を象徴する「火」（伝統火祭り「道祖神祭り」）と「水」（温泉・雪・湧水）。生命の源でもある相反する二つの要素が生み出すエネルギーをデザインやサービスに取り入れています。地域の四季の食材を楽しむ薪火レストランや村のクラフトジンを楽しめるルームバーなど、野沢温泉ならではの力強さとぬくもりを感じられる滞在を叶えます。

◎ 施設の特長

2. 施設概要

エントランス客室- 築100年の旅館を改修した全10室のブティックホテル- 火（火祭り）と水（温泉・雪）をテーマにした空間デザイン- 野沢温泉のクラフトジンや季節の食材を味わう「薪火レストラン」- 客室にはルームバーを備え、野沢温泉のローカル文化を満喫- ゲレンデまで徒歩15分

施設名：mont（モン）

所在地：長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9521-1

客室数：全10室

・クイーンルーム 2室

・ツインルーム 4室

・ダブルルーム 4室

共用設備：1Fレストラン（宿泊者以外も利用可）

開業日：2026年1月19日(予定)

◎ アクセス

電車・バスの場合

北陸新幹線：東京駅～飯山駅（約1時間50分）

バス：飯山駅～野沢温泉中央ターミナル（約30分）

車の場合：

野沢温泉村内の駐車場をご利用ください。

3. 宿泊予約について

ご予約は2026年1月19日（月）より受付いたします。

ご予約に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお送りください。

info@nozawa-onsen.co.jp

4. 採用について

mont開業に向け、立上げの支配人(GM)を募集しております。

募集要項はこちら(https://www.newlocal.co.jp/post/mont-gm)をご確認ください。

◎ 採用イベントについて

開業に先立ちましてカジュアルな採用イベントを開催いたします。

『ローカルからホテルの未来を創る。野沢温泉新規開業ホテルオンライントーク』

開催日時：2025年9月4日（月）19:00～

開催方法：オンライン

参加費用 : 無料

参加申込：こちらのフォーム(https://forms.gle/KiNYk63y59w9bEpM6)よりお申込下さい。

※申し込み締切：2025年9月3日（水）24:00

※予約枠には上限がございます。上限に達し次第受付を終了します。

株式会社NEWLOCALについて

詳細を見る :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKZHAPfB3xTq5MPygAfBCPE9sw0Cn-k19K9Bx-8IMU90mZ2w/viewform

“地域からハッピーシナリオを共に”をミッションに掲げるまちづくりスタートアップです。不動産開発を中心としたまちづくりを行い、人口減少社会における持続可能な地域モデルの実現を目指しています。2025年7月現在、野沢温泉・御代田・男鹿・丹後、小松、丸亀の6つの地域で展開しており、2027年までに10地域への拡大を目指しています。

会社名：株式会社NEWLOCAL

代表者：代表取締役 石田 遼

設 立：2022年7月

事業概要：

・建築、不動産、エリア開発の企画、開発、運営およびコンサルティング

・まちづくり、地域活性化についてのコンサルティング

・地域商社の設立、経営および運営

所在地：東京都中央区日本橋小舟町14-7

公式サイト：https://www.newlocal.co.jp/



株式会社野沢温泉企画について

会社名：株式会社野沢温泉企画

代表取締役：河野 健児 / 石田 遼

事業概要：

・建築、不動産、エリア開発の企画、開発、運営及びコンサルティング

・まちづくり、地域活性化についてのコンサルティング

所在地：長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷4391

設立年月日：2022年8月

Web：https://www.nozawa-onsen.co.jp/