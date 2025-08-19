大丸松坂屋主催「第2回 Metaverse Business Societyサミット」に代表取締役CEO藤原、執行役員COO深谷、行政戦略部長小山田が登壇

株式会社V

株式会社V（本社：東京都渋谷区、代表取締役兼CEO：藤原光汰、以下 V）は、株式会社大丸松坂屋百貨店が主催する第 2 回「Metaverse Business Society(以下、MBS)サミット」に代表取締役兼CEO 藤原光汰、COO 深谷玲人、行政戦略部長 小山田絵里子の3名が登壇することをお知らせいたします。

MBSサミットは、メタバース領域に取り組む先進企業や自治体の知見をもとに、次世代のデジタルプラットフォームとしての可能性を探るビジネスカンファレンスです。V社は、昨年の第1回に続き、2年連続での登壇となります。

今回、V社の3名はそれぞれ異なるテーマのパネルディスカッションにモデレーターとして登壇。多様な分野におけるメタバースの活用事例や課題、展望を、多角的な視点から提示します。

メタバースの導入を“次の一手”と考える事業者の方、仮想空間を活用した新規施策を模索している担当者、行政や地域活性化の文脈で可能性を広げたい自治体関係者の皆さまにとって、有益なヒントや具体的な事例をお届けする1日となるはずです。メタバース業界に関心のあるすべての方のご参加をお待ちしております。

■第2回 MBS サミット開催概要

・日時：2025年8月22日(金) 12:00～20:00

・会場：室町三井ホール＆カンファレンス（東京都中央区日本橋室町3丁目2-1）

・参加費：参加無料

チケット販売ページ(Peatix にて販売)：https://mbs-summit-2.peatix.com/

※本セッションはリアル会場のみでの開催です。オンライン配信はございません。

※定員に達し次第、販売を終了します。ご参加にあたり注意事項などはチケット販売ページにてご確認くださいませ。

※会場内ではオフィシャルカメラマンやメディアによる撮影がございます。

■プログラム（予定）

・12:00～18:00 セミナー(オープニングアクト・パネルディスカッションなど)

・18:30～20:00 懇親会（ネットワーキングパーティ）

基調講演『メタバースの社会的価値と総務省の取組─本日のカンファレンスの出発点として』

ディスカッション１.『数字で見るメタバースの今とこれから』

ディスカッション２.『トップランナーの失敗談から学ぶ、メタバースのビジネス活用のポイント』

ディスカッション３.『事業担当者が語る企業のメタバース参入事例』

ディスカッション４.『自治体のメタバース活用がもたらす地方創成』

ディスカッション５.『メタバースを活用したマーケティングとは supported by MVJ』

■登壇者プロフィール

株式会社V 代表取締役兼CEO 藤原 光汰

AIレシピ提案アプリを開発するスタートアップを共同創業。その後、株式会社バンクにて即時買取アプリ「CASH」と後払い旅行サービス「TRAVEL Now」の立ち上げを担当。2019年にメタバース支援の株式会社Vを創業し、VRChat・Robloxで国内最大級のコミュニティを運営。2024年9月にソニーグループ/スクウェア・エニックス/伊藤忠商事等から資金調達を実施。メタバース/XR領域で事業拡大中。

株式会社V COO 深谷玲人

マークスタイラーなどアパレル業界11年6社を経験後、ベルフェイス株式会社に参画。インサイドセールスコンサルタントとして計400社以上のデジタル戦略やDXのサポートを実施。その後、アパレル特化SaaSの開発・運営をおこなうスタートアップを創業。アパレル専門学校にて講師も務める。

株式会社V 行政戦略部長 小山田絵里子

2013年度から横須賀市観光課で従事し、ゲーム・アニメ文化に可能性を感じており自ら事業化・様々なIPとのコラボを担当。主にPokemon GO、アズールレーン、モンスターハンターとのコラボを担当。また、e-Sports事業の企画立案・運営を担当。2023年は「メタバースヨコスカ」企画の統括を務めた。

現在は株式会社Vに所属し、多方面の自治体との調整などを担当している。

■メタバースの未来を共に創りましょう

株式会社Vでは、メタバースの未来をともに創るパートナーを募集しています。

メタバースでやってみたいこと・メタバースの現状を知りたい方など。

採用サービスのご相談についても下記のフォームからお問い合わせください。

無料相談・お問い合わせ：https://v-inc.jp/contact

■会社概要

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

事業内容：メタバース/VR/XR等の先端技術領域における事業支援・開発、自社サービスの開発・運営

URL：https://v-inc.jp/